Al Museo Nazionale di Scozia una grande mostra racconta l’occupazione romana in Scozia, dal forte di Inveresk al Mitreo più settentrionale del mondo, tra reperti, altari e nuove ricerche archeologiche.

Dal 14 novembre 2026 al 18 aprile 2027 il Museo Nazionale di Scozia, in Chambers Street a Edimburgo, ospita la grande mostra “Roman Scotland: Life on the Edge of Empire”. L’esposizione indaga l’occupazione romana in Scozia come avamposto di frontiera dell’Impero, mettendo in luce i sistemi di approvvigionamento e l’impatto sulla popolazione locale.

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Reperti da Inveresk e il Mitreo più a nord del mondo

Cuore del percorso sono i reperti provenienti dal forte romano di Inveresk, nell’East Lothian, datato al II secolo d.C. Qui, lungo la linea del Vallo Antonino che attraversava la Scozia dal Forth al Clyde, sorgeva una base militare strategica affiancata da una vivace cittadina fatta di soldati, famiglie, artigiani, commercianti e persone ridotte in schiavitù.

Gli scavi più recenti hanno trasformato la conoscenza di questo sito, rivelando tra l’altro il Mitreo – tempio dedicato al dio Mitra – più settentrionale del mondo. Il pezzo forte della mostra sono due spettacolari altari provenienti dal tempio, restaurati di recente ed esposti per la prima volta, che raccontano la diffusione dei culti orientali ai confini dell’Impero.

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Una comunità di frontiera oltre l’immagine dei soldati

Grazie a prestiti da tutta Europa, scoperte inedite e ricerche aggiornate, la mostra ricostruisce la complessità della vita quotidiana a Inveresk e lungo il limes scozzese. Le relazioni tra invasori e popolazioni locali emergono in tutte le loro sfumature, dagli scontri violenti agli accordi diplomatici, restituendo il ritratto di una comunità di frontiera dinamica e stratificata.

Come sottolinea il curatore Fraser Hunter dei National Museums Scotland, il progetto espositivo è il primo a esplorare in profondità i tentativi romani di conquistare la Scozia, interrogandosi sulle ragioni del loro fallimento, sulle conseguenze per le genti del territorio e sull’eredità lasciata nel paesaggio e nella memoria storica.

Il progetto, reso possibile anche grazie al sostegno del Roman Scotland Exhibition Supporters Circle, si inserisce nel lavoro di ricerca, conservazione e divulgazione portato avanti dai National Museums Scotland, uno dei principali gruppi museali del Regno Unito ed Europa, impegnato a valorizzare collezioni di rilevanza nazionale e internazionale.

Foto: Ufficio Stampa