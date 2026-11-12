Riapre il Cenacolo di Sant’Apollonia a Firenze: il capolavoro di Andrea del Castagno torna visibile durante un restauro a vista che permette al pubblico di salire sui ponteggi e osservare da vicino affreschi e tecniche.

Riapre al pubblico il Cenacolo di Sant’Apollonia a Firenze, dove è in corso il restauro dell’Ultima Cena e del grande ciclo pittorico realizzato da Andrea del Castagno intorno al 1447. L’intervento conservativo diventa un’esperienza di visita inedita: grazie a un secondo ponteggio, allestito appositamente per il pubblico, i visitatori possono avvicinarsi alle pitture e osservare da vicino la superficie dipinta e il lavoro dei restauratori.

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Un cantiere che diventa spazio di conoscenza

Il ponteggio dedicato alle visite, distinto da quello operativo, consente di muoversi in condizioni controllate, cogliendo particolari, soluzioni prospettiche e qualità esecutive normalmente invisibili dalla distanza. Il cantiere si trasforma così in uno spazio di conoscenza e divulgazione: il pubblico entra in contatto diretto con metodologie, indagini scientifiche e competenze che rendono possibile la conservazione di uno dei più importanti complessi pittorici del primo Rinascimento fiorentino.

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Il ciclo del 1447 e la rivoluzione dell’Ultima Cena

Andrea del Castagno concepisce la parete di fondo del refettorio come un unico grande programma figurativo dedicato alla Passione e alla Resurrezione di Cristo. Nella fascia inferiore campeggia la celebre Ultima Cena, mentre in alto si susseguono Crocifissione, Resurrezione e Deposizione nel sepolcro, unite dal paesaggio e dagli angeli in volo. La novità sta anche nel ruolo centrale assegnato all’Ultima Cena, che supera la tradizionale subordinazione rispetto alla Crocifissione e trasforma la parete in un organismo visivo coerente, guidato da costruzione prospettica, luce e colore.

Una loggia illusionistica di straordinaria complessità

Nell’Ultima Cena, Cristo e gli apostoli siedono all’interno di una loggia illusionistica di grande raffinatezza: pavimento, soffitto e pareti marmoree dipinte sono definiti da una prospettiva rigorosa, mentre la tavola aggettante e gli scorci architettonici accentuano la profondità dello spazio. Il disegno preciso, la solidità plastica delle figure, l’intensità delle espressioni e la ricchezza cromatica restituiscono tutta la forza innovativa della pittura di Andrea del Castagno, esaltata oggi dalla possibilità di osservare da pochi centimetri la superficie affrescata.

Dalla clausura alla riscoperta ottocentesca

Per secoli il ciclo rimase sconosciuto al di fuori della comunità monastica: la clausura del monastero impedì l’accesso al refettorio, tanto che neppure Giorgio Vasari lo menzionò nelle sue Vite. Solo dopo la soppressione ottocentesca del monastero e l’allontanamento delle monache fu possibile riscoprire le pitture. L’importanza del complesso spinse le Regie Gallerie a creare un museo dedicato all’artista, inaugurato il 1° aprile 1891, che entrò a far parte della rete dei musei fiorentini legati alla tradizione dei refettori dipinti.

Sinopie, distacchi e altre opere nel refettorio

La storia conservativa ha modificato l’assetto originario della parete: l’Ultima Cena è ancora in situ sul supporto murario, mentre le tre scene superiori furono distaccate nel 1953 e trasferite su supporti secondari, rivelando le sinopie, a loro volta distaccate nel 1961 ed esposte sulla parete opposta. Nel refettorio si conservano anche altre opere legate ad Andrea del Castagno e alla sua cerchia, tra cui la lunetta con il Cristo in pietà e la sinopia corrispondente, una Crocifissione proveniente da Santa Maria degli Angeli, la sinopia della Visione di San Girolamo e un Crocifisso ligneo policromo attribuito a Raffaello da Montelupo.

Orari, biglietti e visite sui ponteggi

Dal 30 ottobre 2026 è possibile accedere al Cenacolo senza visita sui ponteggi con un biglietto di 3 euro, dal lunedì al sabato e la 1ª e 3ª domenica del mese, dalle 8.30 alle 13.50, con gratuità fino a 18 anni e la prima domenica del mese, oltre a riduzioni previste per i giovani fino a 25 anni. Dal 15 novembre 2026 al 26 giugno 2027 sono attive le visite sui ponteggi, della durata di 30 minuti, con biglietto di 8 euro per i singoli e tariffa ridotta per minori e under 25.

Per i gruppi, fino a un massimo di 10 persone inclusa la guida, è prevista una tariffa di 8 euro con prenotazione obbligatoria. Dal 21 novembre 2026 al 26 giugno 2027, tutti i sabati e la 1ª e 3ª domenica del mese, alle ore 10.00 e 11.30, sono in programma visite guidate al museo e sul ponteggio a cura dei servizi educativi, al costo di 10 euro (ridotto a 6 euro per minori e giovani fino a 25 anni). La visita sui ponteggi è consentita solo dai 7 anni in su, con casco obbligatorio e particolare attenzione ai bambini sotto i 10 anni; il percorso non è accessibile alle persone con difficoltà motorie.

Foto: Ufficio Stampa