Un raro paesaggio di Camille Corot del 1860, documentato nel catalogo ragionato di Alfred Robaut, torna sul mercato italiano: sarà proposto da Kruso Art a Milano il 25 novembre 2026 con una stima tra 60.000 e 80.000 euro.

Un dipinto di Camille Jean-Baptiste Corot, tra i protagonisti della pittura francese dell’Ottocento, torna sul mercato italiano. Si tratta di Pêcheur en barque longeant une crête boisée, olio su tela del 1860 (cm 25,5 × 32), che sarà tra i lotti di punta dell’asta di Arte Moderna e Contemporanea di Kruso Art in programma a Milano il 25 novembre 2026, con una stima compresa tra 60.000 e 80.000 euro.

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La storia dell’opera e il catalogo ragionato di Robaut

Il paesaggio con pescatore si distingue per una storia documentaria di rilievo: è infatti pubblicato nel terzo volume di L’oeuvre de Corot, Catalogue Raisonné et illustré di Alfred Robaut, edito a Parigi nel 1905, alle pagine 204-205. Considerata la prima grande ricognizione catalografica dedicata alla produzione del pittore, questa presenza rende il dipinto un riferimento importante per gli studi su Corot. L’opera proviene da una collezione privata.

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Luce, atmosfera e lirismo nel paesaggio di Corot

Nel dipinto ritornano alcuni dei tratti più riconoscibili della ricerca di Corot nel paesaggio: la centralità della luce, la costruzione dell’immagine attraverso delicati rapporti tonali e una visione della natura profondamente lirica. La composizione gioca sul contrasto tra le masse scure della vegetazione e l’apertura luminosa di cielo e acqua, restituendo una scena di grande quiete, in cui la figura del pescatore diventa parte integrante del paesaggio. Più che descrivere un luogo preciso, l’artista ne restituisce atmosfera e percezione, con una pittura libera dal dettaglio analitico e attenta alla qualità emotiva della luce.

La fase matura dell’artista e il ruolo di Kruso Art

Datato 1860, il dipinto appartiene alla fase matura della produzione di Corot, quando il pittore aveva ormai sviluppato un linguaggio personale capace di coniugare la tradizione classica con una nuova sensibilità per luce e resa atmosferica. La sua ricerca ha infatti influenzato profondamente le generazioni successive, contribuendo all’evoluzione della pittura di paesaggio europea verso una rappresentazione più libera e soggettiva della natura. La presenza dell’opera nell’asta del 25 novembre conferma l’attenzione di Kruso Art per lavori capaci di attraversare epoche e linguaggi, mettendo in dialogo i grandi maestri della tradizione con l’arte moderna e contemporanea.

Foto: Ufficio Stampa