Il 13 novembre 2026 il Parco Archeologico di Pompei ospita un workshop internazionale dedicato all’Insula del Citarista, tra nuove ricerche, collaborazioni accademiche e ricostruzioni virtuali.

Venerdì 13 novembre 2026 l’Auditorium del Parco Archeologico di Pompei ospiterà il workshop internazionale Lavorare oltre i confini: Prospettive collaborative sull’Insula del Citarista, in programma a partire dalle 9:45. Una giornata di studi che riunisce ricercatori e istituzioni per integrare scoperte, metodologie e ricostruzioni virtuali dedicate a uno dei complessi residenziali più vasti della città antica.

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Un quartiere simbolo per capire la città antica

L’Insula del Citarista rappresenta una tessera fondamentale nel mosaico urbanistico pompeiano. Tra le dimore più estese e articolate del sito, il complesso è un osservatorio ideale per comprendere l’evoluzione delle forme dell’abitare, le dinamiche sociali e le trasformazioni edilizie che hanno interessato il quartiere prima dell’eruzione del 79 d.C.

Il Parco Archeologico ha accompagnato in prima linea questo percorso di ricerca, dai primi scavi diretti da Amedeo Maiuri fino ai più recenti progetti promossi sotto la direzione di Gabriel Zuchtriegel. Nel tempo l’azione del Parco si è intrecciata con una fitta trama di collaborazioni accademiche e scientifiche, che oggi il workshop punta a mettere in rete.

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Collaborazioni internazionali e nuove tecnologie

Dai contributi di Salvatore Ciro Nappo alle indagini condotte dalla Christian-Albrechts-Universität di Kiel nell’ambito del Cluster di Eccellentia ROOTS, fino alle sinergie con l’Università di Salerno, l’insula è stata esplorata attraverso molteplici angolazioni. Gli studiosi hanno analizzato la successione cronologica dei cantieri antichi, la gestione degli spazi urbani e le dinamiche quotidiane di vicinato, approfondendo anche il possibile significato culturale dell’Apollo Citarista.

Un ruolo centrale è affidato alle ricostruzioni virtuali, che consentono di restituire in modo immersivo l’articolazione del complesso residenziale e di proporre nuove ipotesi interpretative. Il confronto tra archeologia tradizionale, analisi architettonica e strumenti digitali mira così a costruire un quadro condiviso delle trasformazioni che hanno interessato il quartiere nel corso del tempo.

Dibattito scientifico e visita alla Casa del Citarista

La giornata di studio del 13 novembre intende valorizzare la pluralità delle esperienze di ricerca, creando un’occasione di confronto tra istituzioni e studiosi che hanno contribuito – e continuano a contribuire – allo studio dell’Insula del Citarista. Attraverso il dibattito tra specialisti, il convegno punta a tracciare un bilancio sulle trasformazioni architettoniche e sociali del complesso, offrendo nuove chiavi di lettura sul ruolo del quartiere nella Pompei antica.

I lavori si concluderanno intorno alle 15:40 con una visita alla Casa del Citarista, pensata per far toccare con mano le evidenze archeologiche e i risultati presentati durante il workshop, in un dialogo diretto tra ricerca, resti materiali e pubblico.

Foto: Ufficio Stampa