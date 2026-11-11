Mario Cristiani racconta Galleria Continua e l’Associazione Arte Continua: ad Artissima 2026 una riflessione sul ruolo dell’arte, sui giovani e sui territori.

Portare l’arte contemporanea là dove non ci si aspetterebbe di trovarla. Costruire occasioni di incontro tra artisti, pubblico e territori. Superare i confini geografici e culturali. Questa visione accompagna il percorso di Galleria Continua sin dalla fondazione, nel 1990, quando Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigillo scelsero di aprire uno spazio espositivo a San Gimignano, in Toscana.

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Quella prima realtà nata in un contesto lontano dai tradizionali centri del sistema dell’arte è diventata, nel tempo, una presenza internazionale. Con sedi a Pechino, Les Moulins, L’Avana, Roma, São Paulo e Parigi. E accanto ai progetti della galleria si sviluppa il lavoro dell’Associazione Arte Continua, organizzazione no profit presieduta oggi da Cristiani che ha la missione di far dialogare l’arte con il territorio grazie alla collaborazione con comuni e comunità locali.

In occasione di Artissima 2026, a Torino, abbiamo incontrato Mario Cristiani per parlare della selezione presentata da Galleria Continua e del ruolo delle fiere nel sistema dell’arte contemporanea. Ma soprattutto per approfondire una questione che attraversa il suo percorso da oltre trent’anni: come fare in modo che l’arte non resti appannaggio di pochi e possa diventare un’opportunità concreta anche per le nuove generazioni, in particolare nei piccoli centri. Perché, come ricorda Cristiani, «il lavoro dell’arte è un lavoro proiettato nel tempo».

ALICJA KWADE Siège du Monde, 2025 Azul Macaubas bronze with black patina 96,5x54x58 cm Courtesy the artist and GALLERIA CONTINUA Photo: Photographer: Roman März NIKHIL CHOPRA FIRE x FIRE Ignition, 2024-2026 charcoal and pastel on canvas 200×100 cm Courtesy: the artist and GALLERIA CONTINUA Photo: Okno Studio

Mario Cristiani: l’arte, i territori e le nuove generazioni

Galleria Continua è presente ad Artissima 2026. Che cosa avete presentato e come avete selezionato gli artisti e le opere?

«La selezione la facciamo sempre ascoltandoci reciprocamente. Gli artisti che abbiamo portato qui sono quelli con cui lavoriamo e che abbiamo attualmente in mostra a San Gimignano e a Parigi. Tra questi ci sono Anthony Gormley, la cui mostra si è appena conclusa, Ai Weiwei e Kiki Smith. C’è anche un giovane artista, Giovanni Ozzola, che è sempre una presenza importante a Torino, e poi Leandro Erlich, la cui mostra al Grand Palais di Parigi si è appena chiusa, mentre è ancora visitabile quella a Venezia, nello spazio del FAI. Abbiamo inoltre artisti come Arcangelo Sassolino e Sabrina Mezzaqui: sono tutti autori con cui condividiamo una particolare sensibilità».

Che cosa rappresenta una fiera come Artissima per raccontare lo stato dell’arte contemporanea?

«Per noi è sempre un appuntamento molto importante. Sia Maurizio Rigillo sia io abbiamo fatto parte del comitato, quindi il legame con Torino è forte. Il nostro padre spirituale era Luciano Pistoi, torinese: ci lega a questa terra un rapporto profondo, sia sul piano sentimentale sia per le relazioni con i collezionisti e gli appassionati d’arte. Torino, poi, è una città molto interessante e vivace, che ospita quello che oggi è uno dei musei più importanti in Italia per l’arte contemporanea, forse il primo a essere nato insieme al Pecci di Prato.

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Una fiera come Artissima risponde, in qualche modo, anche a una logica più democratica e aperta. Lascia spazio a nuove proposte e a realtà che magari non riuscirebbero a trovare posto nelle fiere più grandi. Per questo la sentiamo molto vicina al nostro modo di intendere il lavoro».

In che modo si può cercare di avvicinare i più giovani al mondo dell’arte? Una fiera può essere un’occasione informale rispetto ad ambienti più istituzionali?

«Penso che i giovani non siano necessariamente la maggioranza delle persone che frequentano le fiere. Forse perché sono pagamento e al loro interno si svolgono delle vendite, questo potrebbe scoraggiarli un po’. Abbiamo fondato anche un’associazione culturale che ha l’obiettivo di portare l’arte nei territori e renderla accessibile. Per esempio, abbiamo donato alle città opere di artisti come Gormley, Kapoor, Cai Guo-Qiang e altri. In Toscana abbiamo realizzato attività per ai giovani e recentemente, sempre attraverso l’associazione, abbiamo sostenuto il progetto di Giovanni Caccamo a Palazzo Reale».

Artissima / Foto allestimento da Ufficio Stampa

Quanto è importante che una realtà culturale come Galleria Continua contribuisca anche a creare le condizioni perché i giovani possano avvicinarsi alla professione artistica?

«Per me è fondamentale: il lavoro dell’arte è un lavoro proiettato nel tempo, un ponte tra passato e futuro. È quindi essenziale che l’arte sia accessibile, non soltanto nei luoghi in cui posso promuovere e sostenere gli artisti, sia giovani sia più affermati, ma anche al di fuori di questi contesti. Abbiamo sempre sostenuto questo punto di vista, anche perché noi per primi abbiamo cominciato a lavorare quando eravamo piuttosto giovani: a 25 anni abbiamo aperto la galleria e fondato l’associazione Arte Continua.

Volevamo fare qualcosa anche perché i giovani, nei piccoli centri, spesso si annoiano. Il nostro obiettivo era portare artisti di rilievo internazionale in questi luoghi, affinché le persone potessero sentirsi parte del mondo anche vivendo in un piccolo paese».

Antony Gormley, SKEW II 2026 concrete 139 x 85 x 78 cm 54.72 x 33.46 x 30.71 in unique work / Courtesy dell’artista e di Galleria Continua

Che cosa manca oggi, secondo lei, perché un giovane che vive in provincia possa immaginare un futuro nel mondo dell’arte senza dover necessariamente trasferirsi in una grande città?

«Un limite che ancora oggi si incontra è la mancanza di iniziative che permettano a un giovane di scegliere di restare in un piccolo centro. Servirebbero politiche culturali, anche a livello territoriale, capaci di creare opportunità e di dare alle persone la sensazione di poter costruire qualcosa senza vivere nell’attesa di trasferirsi in una grande città. Tutto quello che ho fatto in questi anni tiene conto anche di questo problema.

Purtroppo non mi sembra che, nel complesso, la situazione sia migliorata di molto. Con il passare del tempo, i piccoli centri appaiono sempre più abbandonati e lasciati ai turisti. Ci sono persone che vivono di turismo, naturalmente, ma non sono così tante e, per una parte dell’anno, non sanno che cosa fare. Credo quindi che il contatto con l’arte internazionale e con la sua comunità possa essere un modo per mantenere vivi questi luoghi durante tutto l’anno».

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