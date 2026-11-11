Riemerse durante i lavori per la Banca d’Italia e non tutti volevano salvarlo. Tra arcate e rilievi, Marina Nuovo ci accompagna nella storia dell’Anfiteatro romano di Lecce, dall’arena degli spettacoli alle difese della città.

Sopra le nostre teste c’è la Banca d’Italia. Sotto i nostri piedi, il piano su cui camminavano i romani. La visita all’Anfiteatro romano di Lecce comincia da questa sovrapposizione: un palazzo costruito per dare alla città un volto moderno e un edificio antico riemerso proprio durante quella trasformazione.

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«Mi piace iniziare da questo punto. – racconta l’archeologa Marina Nuovo accompagnandoci tra le arcate – perché la storia dell’Anfiteatro si riavvolge qui». Per ritrovarne l’inizio bisogna infatti immaginare piazza Sant’Oronzo senza la grande apertura che oggi permette di affacciarsi sulla Lecce romana. Al suo posto c’erano case, muri, ambienti costruiti nel corso dei secoli sopra i resti dell’edificio abbandonato. L’anfiteatro era sotto la città. E riportarlo alla luce non significò soltanto scavare: bisognò convincere i leccesi che valesse la pena conservarlo.

Una scoperta nel cantiere della città moderna

All’inizio del Novecento, Lecce decise di darsi un volto moderno. Nell’Italia unita, molte città stavano trasformando i propri centri storici, con demolizioni e nuove costruzioni ispirate al modello delle grandi capitali europee. Anche piazza Sant’Oronzo venne ripensata: si decise di abbattere l’Isola del Governatore, un insieme di edifici medievali e rinascimentali, per fare spazio a nuove architetture. Ma nel 1900, durante i lavori per la costruzione della Banca d’Italia, sotto gli edifici da demolire riemersero le strutture dell’anfiteatro romano. Il progetto guardava al futuro, ma il cantiere riportò alla luce l’antica Lupiae (il nome di Lecce in età romana). Le campagne di scavo proseguirono, con interruzioni, fino al 1940.

È il paradosso che attraversa tutto il racconto di Marina Nuovo: si decise di abbattere il passato medievale e rinascimentale per fare spazio al nuovo, ma dal terreno emerse un passato ancora più remoto. Qualcosa, prima degli scavi, si intuiva già. Come ricorda Nuovo, gli eruditi dei secoli precedenti avevano potuto riconoscere nelle cantine e negli scantinati tracce di costruzioni più antiche. Arcate sopravvissute dentro altri edifici, frammenti di una città che continuava a sostenere quella successiva.

Cosimo De Giorgi e le pietre da salvare

A capire l’importanza di quelle strutture fu Cosimo De Giorgi, medico di Lizzanello, studioso dagli interessi vastissimi e regio ispettore agli scavi. «Una tipica figura ottocentesca: un erudito appassionato di tutto, dalla storia alla meteorologia, fino al paesaggio», racconta Marina Nuovo. Il suo compito, però, non si esaurì al riconoscimento dei resti. La scoperta incontrò infatti anche resistenze. Nuovo restituisce così il ragionamento di una parte dei cittadini: «Stiamo abbattendo gli edifici del Medioevo e del Rinascimento perché sono vecchi, fatiscenti, vogliamo costruire edifici nuovi. E adesso ci teniamo delle pietre vecchie, dei ruderi? Per farne cosa?». L’opposizione arrivò anche al danneggiamento delle strutture riemerse: «Nottetempo qualcuno iniziò ad abbattere questi resti».

De Giorgi, però, non si arrese. «Si prese anche la briga di accompagnare i cittadini all’interno degli scavi per far vedere da vicino quello che stava tirando fuori», spiega Marina Nuovo. Mostrare le arcate, entrare negli ambienti, osservare le pietre serviva a far comprendere il valore di ciò che si rischiava di perdere. Il riconoscimento arrivò il 1° febbraio 1906, quando l’anfiteatro venne inserito nell’elenco degli immobili dichiarati Monumento nazionale. «È da più di cent’anni che abbiamo questo grande privilegio di poter passeggiare ancora tra le arcate dell’anfiteatro», ricorda l’archeologa.

Un edificio scavato e costruito nella stessa pietra

Dentro l’anfiteatro, la distanza tra la città contemporanea e quella romana diventa fisica. Nel punto in cui ci fermiamo siamo, spiega Nuovo, sul piano di calpestio antico. Per raggiungere l’arena bisogna invece scendere ancora. «Questo edificio ha la caratteristica di essere in parte scavato e in parte costruito», osserva l’archeologa. La roccia estratta sul posto diventava materiale per il cantiere: ciò che si toglieva al terreno serviva a innalzare l’edificio. Nuovo lo riassume con un’espressione contemporanea, «materia a chilometro zero», che restituisce immediatamente la concretezza di quella soluzione.

Anche la costruzione romana aveva trasformato un luogo già abitato. Nuovo ricorda la precedente città messapica, sulla quale si era impostata una nuova organizzazione degli spazi. Il teatro, l’anfiteatro e gli edifici pubblici erano diventati i segni di un diverso modo di vivere e rappresentare la città.

Gli animali e i combattimenti raccontati nel marmo

A restituire la vita dell’arena sono soprattutto i rilievi. Nei frammenti marmorei conservati compaiono cani, cinghiali, cervi, orsi e tori, ma anche leoni e lepri. Gli animali si inseguono e si affrontano nelle scene di caccia insieme agli uomini. Questo fregio correva in origine lungo il parapetto che separava l’arena dagli spettatori: le immagini accompagnavano, scolpite nella pietra, gli spettacoli che si svolgevano poco più in basso. Nell’Anfiteatro di Lecce si tenevano dunque i munera gladiatoria, i combattimenti tra gladiatori, e le venationes: cacce e scontri con animali, che comprendevano anche lotte tra fiere. Erano forme di intrattenimento fondate sull’abilità, sul pericolo e sulla violenza, capaci di richiamare sulle gradinate migliaia di persone.

Oggi gli elementi marmorei del fregio sono conservati nell’ambulacro inferiore, dove il ciclo è stato parzialmente ricomposto. Le scene scolpite restano una testimonianza della funzione originaria dell’edificio. Prima di essere sepolto sotto le case, però, l’anfiteatro avrebbe conosciuto un’altra trasformazione.

Quando l’anfiteatro diventò una difesa

La storia dell’edificio continuò anche dopo la fine degli spettacoli. Tra piazza Sant’Oronzo e via Alvino, gli scavi hanno individuato possenti murature che si appoggiavano ai pilastri dell’anfiteatro, riutilizzando anche blocchi smontati dal monumento. Le indagini collocano la costruzione delle difese tra V e VI secolo. In una fase successiva fu aggiunta una torre circolare. L’ipotesi degli archeologi è che l’antico spazio dei giochi fosse stato inglobato in un kastron, una fortezza bizantina con funzioni anche di centro politico e militare.

La datazione delle fortificazioni abbraccia anche il periodo della guerra greco-gotica, combattuta tra il 535 e il 553 dagli eserciti di Giustiniano contro gli Ostrogoti per il controllo dell’Italia. Il legame specifico delle murature con il conflitto resta da accertare, ma le strutture riemerse aiutano a illuminare una fase ancora poco documentata della storia leccese: l’Anfiteatro aveva perso la sua funzione originaria e la sua mole poteva ora servire a proteggere la città.

La Lecce romana continua oltre la piazza

A poca distanza si trova il Teatro romano, distinto dall’anfiteatro, anch’esso riemerso nel corso del Novecento. Anche lì si lavora al recupero del monumento, in vista di una prossima riapertura. I due edifici raccontano insieme la dimensione pubblica e spettacolare dell’antica Lupiae. Dell’Anfiteatro, intanto, vediamo soltanto una parte: il resto prosegue sotto la piazza e gli edifici circostanti. Rievocando lo sguardo degli eruditi dei secoli passati, Marina Nuovo ricorda come avessero «l’impressione che Lecce fosse come sospesa sulle rovine antiche». Scendendo tra le arcate dell’anfiteatro, quell’impressione diventa – in effetti – concreta: la città di oggi è ancora lì, sopra le nostre teste.

Foto di Grazia Cicciotti