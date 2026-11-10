Dopo la Festa del Cinema di Roma e i Nastri d’Argento 2026, “Looking for Nivola” di Peter Marcias arriva in anteprima a Orani e accompagna la grande mostra “Costantino Nivola, scolpire il vento” alla Triennale Milano.

La grande storia dell’arte internazionale riparte da Orani, in provincia di Nuoro, con un omaggio cinematografico dedicato a uno dei suoi figli più illustri. Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma e la selezione ai Nastri d’Argento 2026, il documentario “Looking for Nivola” di Peter Marcias è stato accolto con grande partecipazione nel paese natale di Costantino Nivola lo scorso 5 novembre, in un’anteprima speciale pensata proprio per la comunità che ha visto nascere l’artista.

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Un ritratto intimo tra Sardegna, New York e modernità globale

Girato tra New York e Orani, “Looking for Nivola” conduce lo spettatore in un viaggio intimo tra luoghi, testimonianze e materiali d’archivio, accompagnato da una colonna sonora originale firmata da Enzo Favata. Il film ripercorre la vita di Costantino Nivola, nato a Orani nel 1911, dalle prime esperienze italiane – tra cui l’incontro con l’architetto Giuseppe Pagano e il lavoro come direttore grafico per Olivetti negli anni Trenta – fino all’esilio a New York dovuto alle leggi razziali, in seguito al matrimonio con Ruth Guggenheim.

Negli Stati Uniti Nivola si inserisce nel cuore delle avanguardie americane, stringendo legami d’arte e amicizia con giganti del modernismo come Le Corbusier e Jackson Pollock. Il documentario restituisce così il profilo di un artista capace di portare la Sardegna nel centro della modernità globale, senza mai recidere il legame con le proprie radici.

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Sandcasting, memoria e nuove tappe tra Triennale Milano e festival

La pellicola esplora i molteplici aspetti dell’opera di Nivola, dalla dimensione internazionale alla rivoluzionaria tecnica del sandcasting, intrecciando le voci di familiari, colleghi e studiosi che ne custodiscono l’eredità culturale. L’anteprima sarda arriva in un momento di rinnovata attenzione per il lavoro dello scultore: l’11 novembre si apre alla Triennale Milano la mostra “Costantino Nivola, scolpire il vento”, a cura di Cecilia Alemani, che dialoga idealmente con il documentario attraverso percorsi espositivi e cinematografici complementari.

Prodotto da Ultima Onda Produzioni, Eolo Film Productions, Sky Survey System, Ganesh Produzioni e Monica Mureddu con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e il sostegno di istituzioni come ARS Arte Condivisa in Sardegna, Fondazione Nivola, Museo Nivola, Cineteca Sarda Società Umanitaria e Magazzino Italian Art, il film proseguirà il suo viaggio il 15 novembre al Matera Film Festival per poi approdare, dal 23 novembre, in numerose città italiane. Le proiezioni evento partiranno dalla Sardegna – con tappe a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano – e porteranno “Looking for Nivola” anche in televisione su Sky nel 2027.

Foto: Ufficio Stampa