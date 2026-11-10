Dal 12 novembre 2026 al marzo 2027 la Villa dei Misteri a Pompei apre ogni giovedì sera con visite illuminate, incontri culturali, musica e degustazioni dedicate alle eccellenze del territorio vesuviano.

Dal 12 novembre 2026 a Pompei prende il via il programma “I Giovedì a Villa dei Misteri – Serate del territorio vesuviano”, un ciclo di aperture straordinarie serali che trasforma l’iconica dimora rurale in un luogo di incontro tra archeologia, cultura ed enogastronomia locale.

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Particolare della Villa dei Misteri illuminata in notturna a Pompei

Orari, biglietti e accessi serali alla Villa dei Misteri

Ogni giovedì, dopo la chiusura ordinaria del sito archeologico, dalle ore 17:00 alle 19:30 (con ultimo ingresso alle ore 19) sarà possibile ammirare la Villa dei Misteri illuminata. Il biglietto serale costa 5 euro e prevede un accesso dedicato dall’esterno, direttamente da strada urbana, pensato per chi desidera vivere la visita in un contesto più raccolto e suggestivo.

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Un palinsesto condiviso con i Comuni del territorio vesuviano

Sono cinque i Comuni che hanno aderito all’iniziativa del Parco Archeologico: Pompei (26 novembre), Boscoreale (17 dicembre), Gragnano (4 febbraio), Castellammare di Stabia (4 marzo) e Lettere (18 marzo). Ogni amministrazione curerà una serata, costruendo un palinsesto che alterna presentazioni di libri, letture, approfondimenti storici, musica e momenti dedicati alle tradizioni locali.

Tra megalografia dionisiaca, degustazioni e navetta gratuita

Nei raffinati ambienti della Villa, celebre per la megalografia in II Stile con il rito di iniziazione ai culti misterici di Dioniso, i visitatori potranno abbinare la scoperta del patrimonio archeologico a degustazioni di prodotti tipici delle aziende del territorio. Per chi arriva dall’esterno è previsto un servizio di navetta gratuita con più partenze da Piazza Esedra, mentre i visitatori già all’interno del sito archeologico potranno accedere dopo le 17 alla Villa illuminata senza costi aggiuntivi, esibendo il biglietto del Parco.

Foto: Silvia Vacca