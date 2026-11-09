Il 10 novembre al Teatro di Villa Torlonia a Roma si tiene la sesta edizione del premio letterario Le Pagine della Terra, dedicato alla narrativa green e alla sostenibilità ambientale.

Il 10 novembre il Teatro di Villa Torlonia a Roma ospita la cerimonia di premiazione della sesta edizione del premio letterario Le Pagine della Terra, riconoscimento dedicato alla letteratura green. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere al centro lo scrittore e l’opera, valorizzando romanzi capaci di proporre una visione del mondo in cui ambiente, paesaggio, animali e stili di vita sostenibili siano il cuore delle storie.

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Finalisti e nuova sezione SEMINO

Per l’edizione 2026 la terna dei finalisti del premio principale comprende Lorenza Gentile con La volta giusta (Feltrinelli), Ferdinando Cotugno con Tempo di ritorno (Guanda) e Francesco Vidotto con Onesto (Bompiani). Accanto al premio principale debutta anche Le Pagine della Terra SEMINO, sezione dedicata ai lettori tra i 10 e i 14 anni, che punta a raccontare ai più giovani il rapporto uomo-natura e i temi della sostenibilità. In finale per il SEMINO ci sono infine Davide Longo con Il silenzio dell’orsa (Mondadori), Gianumberto Accinelli con Storie di ordinaria entomologia (Nomos Editore) e Giovanni Blandino con Nessuna isola è sola (Camelozampa).

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Giuria e spirito del riconoscimento

Fondato da Claudio Cutuli, il premio Le Pagine della Terra vuole promuovere attraverso la narrativa un approccio che colleghi in modo diretto benessere umano e rispetto dell’ambiente, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. A guidare i lavori sono due presidenti: lo scrittore e regista Enrico Vanzina ed Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola e presidente onorario di Legambiente. La giuria riunisce giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo e delle forze dell’ordine, tra cui Marco Cappelletto, Federica Corsini, Piero Damosso, Marco Frittella, Rosalba Giugni, Giovanni Grasso, Laura Lega, Antonio Pietro Marzo, Angelo Mellone, Alessandra Necci, Fabrizio Parrulli, Gianni Todini, Padre Enzo Fortunato e Vincenzo Pepe.

Foto: Ufficio Stampa