Al Museo Nazionale Romano va in scena ‘ODISSEA’, performance in tre movimenti firmata ArteStudio: musica dal vivo, parola e danza rileggono il poema omerico tra Palazzo Massimo e le Terme di Diocleziano.

Il Museo Nazionale Romano ospita ODISSEA/Emilio Villa/Sax e contrabbasso, una performance in tre movimenti che intreccia parola, musica e danza a cura dell’associazione culturale ArteStudio. Il primo movimento debutta sabato 31 ottobre nella Sala del Discobolo di Palazzo Massimo, con due repliche di 25 minuti ciascuna alle 20.30 e alle 21.30, proposte con un biglietto speciale da 5 euro nell’ambito delle aperture straordinarie serali del museo.

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La regia e la performance sono firmate da Riccardo Vannuccini, che guida il pubblico in un attraversamento fisico e mentale degli spazi espositivi, trasformando le sale in un palcoscenico diffuso dove la scultura antica dialoga con il linguaggio del teatro contemporaneo.

Dal Chiostro michelangiolesco alle Terme di Diocleziano

Il progetto prosegue a novembre con il secondo e il terzo movimento di ODISSEA, ambientati nel Chiostro michelangiolesco e nel Chiostro Ludovisi delle Terme di Diocleziano. Le performance sono in programma sabato 14 e sabato 28 novembre, ancora una volta con due turni serali alle 20.30 e alle 21.30 e con le stesse modalità di ingresso speciale, che includono la visita al museo.

Coinvolgendo più sedi del Museo Nazionale Romano, l’iniziativa mette in relazione il patrimonio archeologico con la ricerca scenica contemporanea, trasformando chiostri e gallerie in spazi di ascolto e di partecipazione per il pubblico.

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La traduzione di Emilio Villa e il progetto La Ferita e l’Arco

Cuore drammaturgico della performance è la straordinaria traduzione dell’Odissea firmata da Emilio Villa, che restituisce il poema omerico alla sua dimensione originaria di parola performativa. Il testo viene raccontato per frammenti, come un percorso labirintico che dalle radici minoiche si apre al mare, facendo emergere l’eroe greco oltre le consuete riduzioni letterarie.

ODISSEA nasce all’interno del progetto La Ferita e l’Arco, con cui ArteStudio lavora sul rapporto tra abitanti e città, utilizzando gli spazi museali come luoghi di cittadinanza attiva. Il programma, sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, coinvolge anche gli studenti dell’Università La Sapienza – Dipartimento di Studi Interculturali e i giovani ospiti del Centro Sabelli.

ArteStudio tra scena, sociale e inclusione

ArteStudio è un’associazione culturale riconosciuta che da oltre trent’anni opera tra arti performative e ambito sociale, collaborando con teatri, istituzioni e realtà territoriali. Il palcoscenico diventa per il gruppo uno spazio di riflessione sulla contemporaneità, spesso costruito in luoghi non convenzionali come carceri, centri di igiene mentale, strutture sanitarie e centri di accoglienza per rifugiati.

Con ODISSEA al Museo Nazionale Romano, ArteStudio prosegue la propria ricerca sull’inclusione attraverso l’arte, mettendo in dialogo interpreti professionisti, giovani e comunità locali in un’esperienza che fonde parola, musica, danza e canto tra le testimonianze della Roma antica.

Foto: Ufficio Stampa