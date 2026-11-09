Ad Artissima 2026 Michelangelo Consani ha presentato “Self Portrait” con la galleria Side 2. Insieme al curatore Masahiko Haito ci racconta l’opera e il dialogo tra Italia e Giappone.

La rotta è quella che unisce Italia e Giappone, in un dialogo tra culture, sensibilità e tradizioni che sembrano lontane anni luce ma che trovano più di un punto di contatto. Almeno nell’arte. Ad Artissima 2026 l’artista livornese classe 1971 Michelangelo Consani ci dimostra che, in fondo, il Belpaese e la Terra del Sol Levante non sono così distanti. A esporre il suo Self Portait (20026) è, infatti, la galleria con sede a Tokyo Side 2, alla quale lo lega un rapporto consolidato da anni di collaborazione.

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Nell’opera prende forma una composizione che unisce materiali differenti per raccontare la trasformazione e il rapporto con il corpo. In una riflessione più ampia sull’identità chiamata a trovare nuovi equilibri. Se la materia conserva le tracce naturali del tempo, la stessa restituisce anche la condizione presente: quella di un corpo che cambia e di una dimensione interiore che cerca nuove direzioni.

Una ricerca che incontra lo sguardo di Masahiko Haito, curatore giapponese che ha collaborato a diverse edizioni della Triennale di Aichi, di cui è stato anche chief curator nel 2016, dopo aver partecipato alle prime due edizioni come co-curatore. Il rapporto con Consani nasce proprio in occasione della prima triennale, nel 2010, e si è sviluppato attraverso un confronto che ha messo in relazione sensibilità artistiche e tradizioni culturali.

Foto Revenews

Michelangelo Consani: l’Italia incontra il Giappone

Com’è nata l’opera e come ha lavorato con materiali e forme geometriche?

«L’opera è costituita da un capitello dell’Ottocento, risalente alla metà del secolo, e sulla sua struttura sono visibili proprio i segni del tempo. Spesso realizzo sculture che si trasformano, si crettano e cambiano forma e anche in questo caso mi piaceva l’idea che un elemento sembrasse partire quasi dalla terra e rimanesse ancorato al suolo. Per poi svilupparsi verso l’alto attraverso una materia diversa. È il marmo bianco statuario di Carrara, quello classico con cui sono state realizzate sculture destinate a durare nei secoli, dal David alla Pietà di Michelangelo. Questo contrasto era interessante per me, ma rifletteva anche le difficoltà che sto vivendo attualmente.

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Quelli che vedete sono i miei piedi che non riesco a muovere: il bianco del marmo rappresenta la parte del mio corpo che ha perso la vita. In contrasto con la componente naturale sottostante, che invece conserva la propria vitalità. Infine, il cilindro è la parte più alta del mio corpo, quella che tende a salire e a cercare equilibri mentali e spirituali diversi rispetto al passato».

Materiali e colori come dialogano?

«Il bianco suggerisce, appunto, una perdita di pigmentazione, legata alla perdita di una parte della mia natura e della mia fisicità. Se lo consideriamo da un punto di vista puramente estetico, è chiaro che il bianco contrasta con il nero: è proprio da questo contrasto che deriva parte della sua forza. Ma il bianco si confronta anche con il legno e diventa una sorta di filtro, un elemento di connessione che unisce gli altri due materiali».

Michelangelo Consani, Self Portrait / Foto Revenews Michelangelo Consani, Self Portrait / Foto Revenews

L’incontro con Masahiko Haito si colloca lungo un asse tra Italia e Giappone. Che tipo di ascolto ha trovato a migliaia di chilometri di distanza?

«Questo incontro è dovuto proprio grazie a Masahiko. Nel 2010 ho partecipato alla Triennale di Aichi, alla quale erano presenti anche Haito e altri curatori: è stato il punto di partenza del mio rapporto con il Giappone. Non pensavo che questo Paese mi avrebbe coinvolto così tanto anche perché per me era un luogo lontano, con abitudini e modi di pensare diversi, quasi appartenenti a un altro emisfero. Oggi, se potessi partire per il Giappone, lo farei immediatamente».

Masahiko Haito: il Giappone incontra l’Italia

Da parte sua, invece, che incontro è stato quello con Michelangelo Consani?

«Tutto risale al 2010, ormai sedici anni fa, in occasione della prima Triennale di Aichi. Volevo presentare un artista italiano che avesse un approccio fresco e particolare. Un mio amico curatore italiano me lo aveva fatto conoscere e mi aveva invitato a considerare il suo lavoro per un progetto in uno spazio importante. La sua ricerca aveva una componente filosofica legata anche al pensiero giapponese, alla natura e all’agricoltura.

RIRKRIT TIRAVANIJA Untitled 2025 / Foto Revenews

Non si trattava, quindi, semplicemente di portare un artista italiano in Giappone: nel suo lavoro era presente anche un’essenza giapponese. Questa combinazione era molto interessante e si adattava bene al contesto. Michelangelo venne in Giappone per presentare una parte del suo lavoro legata al cinema, la scultura e i disegni. Era un’installazione multimediale che metteva in relazione linguaggi e materiali diversi. Mi colpì molto.

Fu il nostro primo incontro. In seguito, l’artista tornò in Giappone per realizzare altre sculture a Tokyo. Il dialogo tra le due culture è rimasto centrale: il legno e il marmo, per esempio, rappresentano l’incontro tra materiali e tradizioni differenti. La sua ricerca si fonda spesso proprio su questa relazione tra Asia ed Europa. Per noi, conoscerlo è stata una sorpresa e un’esperienza molto bella».

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Che tipo di attenzione c’è, in Giappone, per l’arte italiana contemporanea?

«L’arte italiana classica è una presenza importante, ma quella contemporanea è quasi invisibile. Attraverso la Triennale abbiamo potuto mostrarne almeno una piccola parte. Conosciamo bene, certo, nomi importanti come Lucio Fontana e Luciano Fabro, così come la corrente dell’Arte Povera, che è già presente in Giappone, anche se non sempre su larga scala. Il lavoro realizzato da Consani in occasione della triennale ha lasciato un segno e ha contribuito a mantenere viva l’attenzione sull’arte contemporanea italiana in Giappone».

Quindi, Italia e Giappone non sono così lontani?

«No, non sono lontani. Oggi si parla molto di intelligenza artificiale, ma per noi la scultura è soprattutto una questione di materia, questo aspetto è fondamentale. Credo che, attraverso la materia e la scultura, si possa comprendere quanto l’Italia non sia poi così lontana dal Giappone. È proprio questo dialogo che vorrei continuare a portare avanti».

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