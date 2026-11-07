‘Fil d’Or’, realizzato nel 1953 con la tecnica del grattage, torna sul mercato dopo 73 anni nella stessa famiglia. Il dipinto sarà battuto il 10 novembre da Heritage Auctions con una stima tra 250.000 e 350.000 dollari.

Per far apparire una creatura si può anche togliere qualcosa. In Fil d’Or, dipinto nel 1953, Leonora Carrington graffia la superficie pittorica: dagli strati di colore rimossi emerge una figura fantastica, attraversata da sottili linee dorate. Per oltre settant’anni il quadro è rimasto nella stessa famiglia. Ora torna sul mercato, nell’asta del 10 novembre da Heritage Auctions.

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La creatura sembra affiorare lentamente dalla tela. Ha una lunga coda, una forma difficile da ricondurre a un animale riconoscibile e uno sguardo rivolto direttamente verso chi osserva. Al centro della composizione, due linee dorate si incontrano, attraversando una figura costruita attraverso forme geometriche e trame irregolari. Non è immediato capire dove finisca il corpo e dove cominci lo sfondo. È una delle caratteristiche più affascinanti dell’universo di Carrington, popolato da esseri ibridi, animali fantastici e presenze enigmatiche. Ma in questo piccolo dipinto, che misura appena 33 per 21,6 centimetri, a rendere particolare l’apparizione è soprattutto il modo in cui l’artista l’ha realizzata.

Il grattage, quando dipingere significa togliere

Per creare Fil d’Or, Carrington utilizza il grattage, una tecnica sperimentata nell’ambito del Surrealismo che consiste nel raschiare gli strati di pittura applicati sulla superficie, facendo emergere trame e configurazioni sottostanti. Il procedimento rovescia, almeno in parte, l’idea tradizionale della pittura: anziché costruire un’immagine soltanto aggiungendo colore, l’artista interviene anche per sottrazione. La superficie diventa così un luogo da esplorare, dove il gesto può rivelare forme inattese.

In Fil d’Or, realizzato a olio e grattage su tela preparata a gesso, questo processo contribuisce a dare alla figura un aspetto quasi sospeso. La creatura non sembra semplicemente dipinta sopra uno sfondo, ma emergere dalla materia stessa del quadro. Anche il titolo, che in francese significa «filo d’oro», richiama le linee sottili che attraversano la composizione. Il significato della figura rimane invece aperto, senza che sia necessario attribuirle un’identità precisa.

Un dipinto rimasto nella stessa famiglia per 73 anni

La storia dell’opera comincia a Città del Messico, dove Carrington viveva dal 1942. Nel 1953 Fil d’Or viene acquistato presso la Galería de Arte Mexicano da un collezionista di Long Beach, in California. Da allora passa per successione familiare, senza tornare sul mercato. La sua riemersione permette oggi di osservare un aspetto meno conosciuto della ricerca tecnica dell’artista britannica naturalizzata messicana. Secondo Heritage Auctions, infatti, sono pochissimi gli esempi di opere di Carrington realizzate con il grattage apparsi sul mercato.

Il dipinto, la cui catalogazione si è avvalsa della collaborazione dello studioso Salomon Grimberg, sarà proposto il 10 novembre 2026 a Dallas, nell’asta Modern & Contemporary Art Signature di Heritage Auctions, lotto 77028. La stima è compresa tra 250.000 e 350.000 dollari. Dopo oltre settant’anni lontano dal mercato, Fil d’Or torna così visibile con una particolarità che va oltre la sua riscoperta: mostra come, nelle mani di Leonora Carrington, anche togliere pittura potesse diventare un modo per dare forma all’immaginazione.

Foto: Leonora Carrington, Fil d’Or, 1953. Olio e grattage su tela preparata a gesso, 33 × 21,6 cm. Courtesy Heritage Auctions.