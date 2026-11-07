A Lucca Comics & Games abbiamo intervistato Ayan Deng, creatrice di DIMOO: un bambino timido e curioso che ha conquistato i collezionisti POP MART, portando con sé paure, sogni e una piccola nuvola.

Un bambino timido e curioso, un mondo fatto di sogni e una piccola nuvola che gli resta accanto. Prima di diventare uno dei personaggi più amati dell’universo POP MART, DIMOO è nato da un’emozione: sentirsi piccoli e insicuri, conservando il desiderio di esplorare. A crearlo è stata l’artista Ayan Deng, arrivata a Lucca Comics & Games per il suo primo incontro con i fan europei, il 30 ottobre alla Cappella Guinigi.

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In occasione della prima partecipazione di POP MART al festival, abbiamo parlato con lei dell’origine di DIMOO, del suo compagno Cloudie e del rapporto tra ricerca artistica e collezionismo. Al centro, una sensibilità che attraversa ogni storia del personaggio: l’amicizia, le paure e la ricerca del proprio posto nel mondo.

DIMOO è un personaggio molto riconoscibile. Qual è stata la prima idea o emozione che ti ha portata a crearlo?

«DIMOO è nato più da una sensazione che da un progetto: la quieta solitudine e la curiosità di un bambino timido che immagina un mondo tutto suo. Volevo creare un personaggio che potesse sentirsi piccolo e insicuro, ma che avesse comunque il coraggio di esplorare. L’idea iniziale era il suo mondo onirico, in cui paure ed emozioni possono essere affrontate con delicatezza attraverso l’immaginazione. Non mi aspettavo che diventasse così riconoscibile, ma credo che le persone si identifichino in lui perché il sentimento che lo anima è autentico e familiare».

Cloudie è una parte importante dell’identità di DIMOO. Che cosa rappresenta per te questa piccola nuvola?

«Cloudie è il compagno silenzioso di DIMOO, qualcuno che gli resta accanto in ogni mondo. Per me, rappresenta il conforto, l’amicizia e la sensazione di non essere soli, nemmeno in un sogno o di fronte a qualcosa che fa paura».

Il tuo lavoro affronta spesso temi come la vulnerabilità, l’amicizia e l’accettazione. Perché sono così importanti nel mondo di DIMOO?

«Questi temi sono importanti perché riguardano sentimenti che quasi tutti portiamo dentro, anche se non ne parliamo sempre. DIMOO è un personaggio timido e sensibile. La vulnerabilità, dunque, fa parte della sua natura. L’amicizia e l’accettazione sono ciò che lo aiuta ad affrontare le sue paure. Vorrei che le persone capissero che la sensibilità non è una debolezza e che non sono sole. Se qualcuno, guardando DIMOO, si sente un po’ più compreso, allora questo è ciò che conta davvero».

Come concili la dimensione artistica del tuo lavoro con il fatto che DIMOO sia diventato un personaggio da collezione conosciuto in tutto il mondo?

«Per me, l’arte viene sempre prima di tutto. Parto da un’emozione o da una storia per ogni mio progetto, non da ciò che potrebbe vendere. DIMOO è diventato un oggetto da collezione perché le persone entrano in sintonia con quell’emozione. Per questo cerco di rimanervi fedele».

A Lucca Comics & Games incontri il pubblico italiano. Che cosa vorresti che comprendesse del tuo mondo chi scopre DIMOO qui per la prima volta?

«Vorrei che le persone capissero che il mondo di DIMOO è un luogo delicato, in cui è possibile esplorare i propri sentimenti attraverso l’immaginazione. Lui è un bambino timido e curioso, e ogni serie racconta una piccola storia che parla di amicizia, paure e della ricerca del proprio posto nel mondo. Non c’è bisogno di sapere tutto di lui per sentirsi in sintonia con lui. Spero che chi si avvicina per la prima volta al mondo di DIMOO si prenda il tempo necessario per esplorarlo, osservi i dettagli con attenzione e trovi un significato tutto suo. Se qualcuno riesce a sentirsi un po’ compreso da DIMOO, tanto basta».