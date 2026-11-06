Con Reggia Express il viaggio verso la Reggia di Caserta diventa un’esperienza nel tempo: treno storico da Napoli Centrale e biglietto d’ingresso al complesso vanvitelliano a tariffa agevolata.
L’8 e il 29 novembre 2026 il treno storico Reggia Express collega Napoli Centrale alla stazione di Caserta, proprio di fronte alla Reggia, trasformando il trasferimento in un percorso nel tempo a bordo di carrozze Centoporte e Corbellini degli anni ’30 e ’50.
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Biglietto agevolato per il Complesso vanvitelliano
Grazie alla convenzione tra il Museo del Ministero della Cultura e Fondazione FS, i passeggeri del Reggia Express possono visitare la Reggia di Caserta con un biglietto d’ingresso alla tariffa dedicata di 14 euro, valido nel giorno della corsa per Appartamenti Reali, Parco Reale e Giardino Inglese.
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Come acquistare i biglietti del treno storico
I biglietti ferroviari del Reggia Express sono acquistabili sul sito di Trenitalia e attraverso tutti i canali di vendita dell’operatore: app ufficiale, biglietterie di stazione, distributori self-service e agenzie di viaggio.
Calendario delle corse e informazioni di viaggio
Il Reggia Express rientra nella programmazione regionale di oltre 30 circolazioni nei fine settimana, dal 6 settembre al 27 dicembre 2026, promossa dalla Regione Campania tramite ACaMIR in collaborazione con Fondazione FS Italiane. Il calendario aggiornato delle corse e i dettagli sul viaggio sono disponibili sul sito della Fondazione FS, mentre le condizioni di accesso e le modalità di acquisto del biglietto agevolato sono comunicate sui canali ufficiali della Reggia di Caserta.
Foto: Ufficio Stampa