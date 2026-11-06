La Roma MIC Card diventa card culturale: con 5 euro e 12 mesi di validità offre accesso a musei, teatri, concerti, cinema, festival ed eventi speciali nelle principali istituzioni della Capitale.

La Roma MIC Card amplia il proprio raggio d’azione e si trasforma da card museale a vera e propria card culturale della Capitale. Con un costo di 5 euro e una validità di 12 mesi, la tessera consente a residenti, domiciliati nella Città Metropolitana di Roma e studentesse e studenti delle università del territorio di accedere gratuitamente e illimitatamente ai musei civici e a un numero crescente di iniziative culturali, tra mostre, spettacoli, concerti, cinema e attività didattiche.

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Promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria – Dipartimento Attività Culturali, la card conferma tutti i vantaggi già attivi nel Sistema Musei di Roma Capitale, come l’accesso libero ai musei civici, la possibilità di evitare le file in biglietteria dove consentito, le tariffe ridotte per le mostre con bigliettazione separata e gli ingressi gratuiti a eventi speciali come Notte dei Musei e Musei in Musica.

Nuove convenzioni con le principali istituzioni culturali

La nuova formula punta a raggiungere pubblici sempre più ampi grazie a convenzioni estese a molte realtà cittadine. Accanto alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali entrano in rete l’Azienda Speciale Palaexpo, la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Fondazione Cinema per Roma, la Fondazione Musica per Roma, la Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma e la Fondazione Teatro di Roma.

Fino a dicembre 2026 i possessori della card possono beneficiare di sconti e agevolazioni su spettacoli teatrali, visite guidate, concerti, proiezioni cinematografiche, attività per famiglie e ragazzi, giornate dedicate e prove aperte. Tra i vantaggi spiccano le riduzioni del 20% sugli spettacoli della Fondazione Teatro di Roma, biglietti a 5 euro per alcune rassegne al Teatro Valle, sconti fino al 50% su concerti didattici dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e scontistiche dal 10% al 25% sui concerti programmati all’Auditorium Parco della Musica e alla Casa del Jazz.

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Festival, cinema e giornate speciali dedicate ai possessori della card

La rete di convenzioni si estende anche a festival e cinema della Capitale. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, la Roma MIC Card prevede una scontistica del 15% sui biglietti del Romaeuropa Festival e ulteriori riduzioni su spettacoli selezionati all’Auditorium Parco della Musica. Con la Fondazione Cinema per Roma, invece, i titolari della tessera ottengono uno sconto del 20% sui biglietti delle proiezioni alla Casa del Cinema, oltre alla possibilità per un numero limitato di spettatori di accedere gratuitamente alle proiezioni domenicali di prima serata.

Un capitolo importante è quello dedicato all’Azienda Speciale Palaexpo, che introduce i MIC Day: giornate in cui i possessori della card possono entrare gratuitamente al Palazzo Esposizioni Roma e al MACRO – Museo d’arte contemporanea di Roma. Durante il resto dell’anno sono previste riduzioni sul biglietto, visite guidate e attività laboratoriali gratuite per ragazze e ragazzi, oltre a proiezioni speciali in Sala cinema e percorsi dedicati alle mostre in corso.

Come acquistare e dove trovare tutte le informazioni

La Roma MIC Card è pensata per essere uno strumento semplice e accessibile. Può essere acquistata online sul sito ufficiale Roma MIC Card oppure tramite la nuova app Mic Card per Android e iOS. È inoltre disponibile nei musei del Sistema di Roma Capitale (con alcune eccezioni), nei Tourist Infopoint cittadini, nella libreria del Mausoleo di Augusto, nella libreria del Clivo di Acilio – Metro C Colosseo e nell’Infopoint Casina Vignola Boccapaduli.

Le informazioni aggiornate su agevolazioni, calendario delle iniziative e modalità di utilizzo sono consultabili sul portale dedicato e chiedendo a Julia, l’intelligenza artificiale ufficiale di Roma Capitale, sempre disponibile per orientare cittadine e cittadini tra le tante opportunità offerte dalla card.

Foto: Ufficio Stampa