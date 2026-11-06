Dopo decenni di chiusura riaprono la Casa dell’Atrio a Mosaico e la Casa a Graticcio: due domus diverse per rango e architettura che raccontano la vita quotidiana nell’antica Ercolano.

Dopo decenni di chiusura, la Casa dell’Atrio a Mosaico e la Casa a Graticcio tornano accessibili al pubblico ed entrano stabilmente nel percorso di visita del Parco Archeologico di Ercolano. Due dimore molto diverse tra loro, ma entrambe straordinarie per tecniche costruttive, ricchezza di reperti e decorazioni, che segnano una nuova tappa del Progetto Domus dedicato alle principali abitazioni dell’antica città romana.

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La Casa dell’Atrio a Mosaico

Affacciata idealmente verso il mare, la Casa dell’Atrio a Mosaico è una dimora ampia e sfarzosa, dove gli effetti catastrofici dell’eruzione del 79 d.C. sono ancora leggibili. I numerosi elementi in legno carbonizzato e soprattutto il pavimento dell’atrio, deformato dal peso del materiale vulcanico che per quasi due millenni ne ha nascosto la bellezza, raccontano in modo diretto la violenza dell’evento che seppellì Ercolano.

Il percorso di visita consentirà di passeggiare lungo il giardino e di ammirare gli ambienti restaurati che vi si affacciano, caratterizzati da preziosi intonaci e controsoffitti finemente decorati. Dal grande salone monumentale, l’Oecus Aegyptius, il pubblico potrà affacciarsi sul vasto atrio con il maestoso mosaico pavimentale da cui la domus prende il nome, oggi nuovamente leggibile grazie agli interventi di conservazione.

Per il Direttore generale Musei Luca Mercuri, la riapertura rappresenta un passaggio significativo nelle politiche di valorizzazione, fruizione e accessibilità portate avanti a livello nazionale, di cui Ercolano è considerato un modello grazie all’attenzione alla manutenzione programmata e alla capacità di ampliare in modo graduale le opportunità di visita.

La Casa a Graticcio e il primo piano visitabile

Di natura diversa è la Casa a Graticcio, un edificio più modesto paragonabile a un piccolo “condominio”, con bottega al piano terra e alloggi al primo piano che conservano ancora parte del loro arredo. Qui il visitatore potrà sperimentare un punto di vista inedito sul sito: è la prima casa in cui il pubblico può accedere a un primo piano e osservare dall’alto il percorso lungo il cardo IV, l’antica strada di età imperiale che conduceva al mare.

Restituire al pubblico queste due domus, rimaste chiuse per decenni, significa aprire le porte a luoghi straordinari per architettura, decorazioni e stato di conservazione, ma anche mostrare il metodo di lavoro del Parco. Come sottolinea la Direttrice Federica Colaiacomo, il Progetto Domus considera le abitazioni come parti di un unico patrimonio da conservare nel tempo, in un percorso continuo di cura e tutela.

Il Progetto Domus e la collaborazione con il Packard Humanities Institute

Con queste due riaperture il programma dedicato a sei tra le dimore più importanti del sito compie un ulteriore passo avanti. Avviato per recuperare edifici che presentavano criticità strutturali, coperture deteriorate ed esposizione agli agenti atmosferici, il progetto ha già permesso di restituire al pubblico la Casa del Colonnato Tuscanico e la Casa del Sacello di Legno, riaperte nel marzo 2025, e la Casa del Mobilio Carbonizzato, tornata accessibile nel luglio 2026.

L’architetta Jane Thompson, incaricata della gestione della collaborazione pubblico-privata per conto delle fondazioni Packard fin dal 2001, evidenzia come a Ercolano si sia scelto di confrontarsi non solo con la materia antica, ma anche con i restauri realizzati all’epoca dello scavo a cielo aperto condotto da Amedeo Maiuri, di cui nel prossimo anno si celebrerà il centenario. Questa impostazione ha consentito di affrontare progressivamente le situazioni più critiche e di creare le condizioni per una manutenzione continua degli edifici già recuperati.

Raggiunte le condizioni di sicurezza e conservazione necessarie per la riapertura, gli interventi proseguiranno sugli apparati decorativi e sugli arredi che richiedono ulteriori cure. Altre attività già inserite nella programmazione del Parco permetteranno di completare gradualmente il recupero delle case e di ampliare nel tempo gli spazi visitabili, confermando l’impegno per una conservazione che non si esaurisce nel singolo cantiere ma continua con monitoraggio e nuove fasi di lavoro.

Alla presentazione delle domus riaperte hanno preso parte la Direttrice Federica Colaiacomo, i rappresentanti del Packard Humanities Institute e dell’Istituto Packard per i Beni Culturali, testimonianza di un partenariato pubblico-privato attivo a Ercolano da oltre venticinque anni e considerato un caso esemplare nel panorama dei siti archeologici italiani.

Foto: Ufficio Stampa