Bricks in Florence Festival torna al Teatro Cartiere Carrara il 14 e 15 novembre 2026: oltre 100 espositori, grandi diorami LEGO, laboratori, gioco libero e raccolta fondi con Fairy Bricks.
Grandi diorami cittadini vintage e moderni, un luna park con attrazioni in movimento, il mondo post-apocalittico di Fallout, ambientazioni fantasy e castelli medievali, i supereroi Marvel e DC, l’universo di Star Wars e molto altro ancora: è quanto attende i visitatori di Bricks in Florence Festival 2026. Tra i più importanti appuntamenti italiani dedicati al mondo dei mattoncini LEGO e agli appassionati di ogni età, la mostra-evento, giunta alla nona edizione, è in programma sabato 14 e domenica 15 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
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Un teatro trasformato in una città di mattoncini
Organizzato da ToscanaBricks — Il LEGO Users Group della Toscana, il festival offre due giornate ricche di divertimento e creatività per famiglie, appassionati e curiosi. Bricks in Florence Festival trasformerà il teatro in un mondo magico fatto di mattoncini LEGO, con creazioni originali realizzate da AFOL (Adult Fans of LEGO) provenienti da tutta Italia e dall’estero. Gli oltre cento espositori presenteranno opere uniche, dimostrando la straordinaria varietà di questo hobby che da oltre novant’anni alimenta la creatività di milioni di persone.
Opere collaborative e progetti personali di ogni forma e dimensione saranno i protagonisti dell’esposizione. Dopo anni di assenza torna il grande diorama cittadino vintage, realizzato esclusivamente con i pezzi disponibili a cavallo degli anni ’80 e ’90, con diversi treni, un grande porto e tanti omaggi ai prodotti dell’infanzia di molti appassionati. E torna, con moltissime novità, anche il diorama cittadino in scala minifigure, dove fanno il loro debutto nuove aree come l’imponente collina con la sua strada panoramica e il cantiere della fabbrica Maersk.
Debutterà a Firenze la grande riproduzione del castello medievale di Monsummano Alto, realizzata dagli studenti della scuola secondaria “G. Giusti – W. Iozzelli” basandosi su un rigoroso studio delle fonti storiche. In esclusiva per questa edizione, grazie a una collaborazione con The LEGO Group, il caratteristico celeste Maersk contaminerà non soltanto il grande diorama cittadino ma anche numerose altre opere, alcune delle quali appositamente ispirate a questa iconica colorazione.
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Laboratori, giovani costruttori e attività per tutta la famiglia
Accanto all’esposizione, il festival propone un ricco programma di attività. I visitatori potranno partecipare ai laboratori organizzati da ToscanaBricks, come le gare di Speed Building, il gioco collaborativo “Costruisci il mondo MINECRAFT” e la nuova attività “Costruisci il tuo Mosaico”. Non mancherà l’area di gioco libero, pensata per dare sfogo alla fantasia di grandi e piccoli.
La Galleria Giovani Costruttori, molto apprezzata dal pubblico, tornerà anche in questa nona edizione per valorizzare la creatività dei bambini tra 6 e 12 anni, che potranno esporre le proprie opere accanto a quelle dei maestri costruttori. Per i ragazzi dai 13 anni in su è confermata la sezione ToscanaBricks AFOL Launch Pad, un vero trampolino di lancio per i futuri espositori di Bricks in Florence Festival.
L’esposizione sarà arricchita da gallerie fotografiche dedicate a minifigure e mattoncini LEGO, interpretati attraverso sguardi e stili differenti, oltre a tante creazioni originali tra edifici storici, veicoli motorizzati, sculture e omaggi alla cultura pop, al cinema e alla televisione.
Solidarietà, biglietti e informazioni pratiche
Il festival rinnova il suo impegno benefico con la raccolta fondi organizzata insieme a Fairy Bricks: grazie alle donazioni del pubblico saranno distribuite scatole LEGO ai bambini ricoverati negli ospedali toscani. I visitatori potranno inoltre curiosare tra gli stand dei negozi specializzati in set rari, minifigure, elementi sfusi, abbigliamento, libri e accessori a tema.
Bricks in Florence Festival è in programma sabato dalle 10 alle 20 e domenica dalle 9 alle 19 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, in via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro. L’ingresso è gratuito fino ai 5 anni, ridotto a 8 euro fino ai 12 anni e per i soci Coop, intero 10 euro.
Le prevendite sono disponibili nei punti Box Office Toscana, alla biglietteria del teatro e online su TicketOne. Il programma completo e gli aggiornamenti sono consultabili sul sito di ToscanaBricks e sui canali social dedicati.
Foto: Ufficio Stampa