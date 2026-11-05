L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este sigla con FAF Toscana un accordo quinquennale per ricerca, archivi fotografici Alinari, educazione all’immagine e nuovi progetti espositivi.

L’Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este – VILLÆ e la FAF Toscana – Fondazione Alinari per la Fotografia hanno sottoscritto un accordo di collaborazione tecnico-scientifica e culturale della durata quinquennale. Firmata dal Direttore delle VILLÆ, Alberto Samonà, e dal Presidente della Fondazione Alinari per la Fotografia, Giorgio van Straten, l’intesa delinea una strategia condivisa per promuovere, conoscere e valorizzare in modo integrato il patrimonio culturale, archivistico e fotografico di rispettiva competenza.

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Ricerca, internazionalizzazione e gestione condivisa delle immagini

Il protocollo prevede una collaborazione operativa serrata per sviluppare congiuntamente progetti di ricerca, studio e internazionalizzazione, mettendo in rete risorse professionali, strumenti e competenze scientifiche. Nel rispetto delle normative sui beni culturali, l’accordo disciplina anche le modalità di riproduzione e utilizzo coordinato delle immagini a colori dell’Archivio Alinari relative alle opere in consegna alle VILLÆ, garantendo standard rigorosi di tutela, trasparenza e una chiara condivisione dei proventi destinati alla valorizzazione pubblica.

Tra i punti qualificanti dell’intesa rientrano inoltre la promozione della fotografia come strumento di documentazione storica e scientifica e come linguaggio artistico contemporaneo. Attraverso questo dialogo tra immagini, archeologia e architettura, l’Istituto rafforza il proprio ruolo nel panorama culturale nazionale e internazionale, aprendo nuove prospettive di ricerca e divulgazione.

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Educazione al patrimonio fotografico e nuovi percorsi per il pubblico

La collaborazione potrà favorire lo sviluppo di percorsi di educazione visiva e workshop dedicati all’archiviazione, alla conservazione e all’analisi dello spazio attraverso la fotografia analogica e istantanea. A queste attività potranno affiancarsi mostre, iniziative culturali e programmi di residenza internazionale, pensati per favorire l’incontro tra natura, storia, archeologia e creatività contemporanea nei siti gestiti dall’Istituto.

VILLÆ: un sistema di siti tra archeologia, paesaggio e cultura

L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este è un istituto autonomo del Ministero della Cultura che riunisce alcuni tra i siti di maggiore rilevanza storica, artistica e ambientale al mondo. Oltre a Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli, entrambi patrimoni mondiali UNESCO, ne fanno parte il Santuario di Ercole Vincitore, il Mausoleo dei Plautii e i Monumenti del Foro di Tivoli. Nato per tutelare, gestire e valorizzare questo vasto patrimonio, l’Istituto intreccia un dialogo costante tra le testimonianze classiche e rinascimentali e i molteplici ambiti della ricerca, attraverso collezioni d’arte, rassegne culturali, mostre e progetti dedicati ad archeologia, restauro, architettura e paesaggio.

Fondazione Alinari e il patrimonio degli Archivi fotografici

Gli Archivi Alinari rappresentano uno dei più importanti giacimenti di documentazione fotografica per la storia dell’immagine. Nati nel 1852 a Firenze nello stabilimento dei Fratelli Alinari, hanno raggiunto la consistenza di oltre cinque milioni di beni fotografici, tra stampe vintage, album, negativi su vetro e su pellicola, unicum, documenti, biblioteca specializzata e apparecchiature storiche. Divenuti pubblici nel 2019 grazie all’acquisizione da parte della Regione Toscana, sono affidati dal 2020 alla Fondazione Alinari per la Fotografia, che ne cura gestione, conservazione e valorizzazione, in vista della futura sede presso la Ex Scuola Marescialli in Santa Maria Novella a Firenze.

Foto: © Archivi Alinari, Firenze