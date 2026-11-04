Mostre, visite guidate, passeggiate urbane e spettacoli al Planetario: tutti gli appuntamenti nei musei civici di Roma dal 6 al 12 novembre 2026, tra archeologia, arte e astronomia.

Nelle sedi del Sistema Musei Civici di Roma continua una fitta programmazione di incontri, itinerari e visite guidate che, dal 6 al 12 novembre 2026, accompagna il pubblico dall’antichità all’arte contemporanea. Tra le iniziative promosse da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali spiccano i nuovi allestimenti, gli approfondimenti nelle pinacoteche e i percorsi speciali pensati per studenti, famiglie e appassionati.

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Capitolini, non finito e visite nelle collezioni

I Musei Capitolini arricchiscono il percorso di valorizzazione della collezione con il riallestimento, nella Sala degli Imperatori di Palazzo Nuovo, della lastra bronzea con dedica dei Vigili ai Severi (203 d.C.), restaurata virtualmente grazie a tecnologie 3D e Intelligenza Artificiale. Le scansioni digitali, affiancate all’originale, permettono di ricostruirne l’aspetto originario e le vicende storiche dall’età imperiale all’epoca moderna, in mostra fino al 31 marzo 2027.

Sempre ai Musei Capitolini, al secondo piano di Palazzo dei Conservatori, il progetto espositivo Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva alla Pinacoteca Capitolina coinvolge giovani artiste e artisti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. A disposizione del pubblico per brevi approfondimenti sulle opere esposte, offrono nuove chiavi di lettura su diagnostica, dipinti incompiuti e processi creativi tra Cinque e Seicento, con attività fruibili senza prenotazione fino al 23 dicembre.

Presentazioni editoriali e incontri nei musei di Roma

Il fine settimana è scandito anche da presentazioni editoriali. Venerdì 6 novembre alle 17.00 il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese ospita la presentazione del catalogo della mostra Marina Bindella. Cosmografie, in corso fino al 15 novembre 2026. Insieme all’artista Marina Bindella intervengono Paola Bonani, Claudia Cieri Via e Antonella Sbrilli, con ingresso libero fino a esaurimento posti nell’area dell’evento.

Sabato 7 novembre alle 16.00, al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, è in programma la presentazione del volume Vi scrivo da una Roma barricata. Gli anni italiani di Margaret Fuller di Mario Bannoni, dedicato alla figura dell’intellettuale americana e ai suoi reportage dalla Roma assediata del 1849.

Per il ciclo Incontriamoci alla GAM, martedì 10 novembre alle 16.00 la visita Nel cuore della collezione apre in via eccezionale i depositi della Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, solitamente non accessibili, per scoprire il sistema di conservazione di circa 4.000 opere e concludere il percorso tra le sale della mostra GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025.

Conferenze, letture e passeggiate urbane

La quinta edizione di Roma Racconta porta nella Sala Tenerani del Museo di Roma a Palazzo Braschi l’incontro Keith Haring. La mostra raccontata dai curatori, in programma martedì 10 novembre alle 16.30 e curato da Ilaria Miarelli Mariani. Al Museo di Roma in Trastevere torna invece il ciclo Le parole delle scrittrici: giovedì 12 novembre alle 17.00 Beatrice Alfonzetti propone un Omaggio a Dacia Maraini in occasione del novantesimo compleanno della scrittrice, ripercorrendone i lavori narrativi e teatrali.

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Passeggiate Romane e Archeologia in Comune

Nell’ambito del programma Roma, la tua guida culturale, le Passeggiate Romane propongono sabato 7 novembre alle 10.00 un’apertura straordinaria con visita guidata e interprete LIS a Porta del Popolo, Sito UNESCO di Roma e sede del Centro di Documentazione. Martedì 10 novembre il calendario prosegue con un itinerario mattutino dedicato al Bastione Ardeatino tra storia e campagna romana e, nel pomeriggio, con l’apertura del Palazzo dell’Anagrafe per ammirare il grande affresco Il Carnevale Romano di Orfeo Tamburi.

Per il ciclo Archeologia in Comune, domenica 8 novembre alle 11.30 la visita Gianicolo sconosciuto: la Latrina romana di via Garibaldi offre una prospettiva inedita sul colle attraverso una rara testimonianza di età romana. Lunedì 9 novembre alle 11.00 è invece in programma il percorso Le Mura, le strade e San Lorenzo: come cambia una città, dall’area di Porta Tiburtina fino al sepolcro di largo Talamo, recentemente riaperto al pubblico dopo i restauri.

Visite aMICi, Museo Barracco e spettacoli al Planetario

Il ciclo aMICi, dedicato ai possessori della Roma MIC Card, porta martedì 10 novembre alle 17.00 ai Musei Capitolini, Centrale Montemartini la visita con interprete LIS Ricordando gli antichi mestieri, un percorso tra le opere che raccontano il mondo dell’artigianato e del commercio nella Roma antica. Mercoledì 11 novembre alle 16.00, al Museo di scultura antica Giovanni Barracco, l’appuntamento Scultura antica allo specchio. La Divina Callas greca tra le greche mette in dialogo la grande statua-ritratto di Maria Callas di Nikos Floros con la collezione di sculture greche.

Al Planetario di Roma prosegue infine il programma di spettacoli astronomici: per il pubblico adulto sono in calendario From Earth to the Universe, Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager, Ritorno alle Stelle, La magia dell’aurora boreale, Crociera nel cosmo e La notte stellata, mentre domenica 8 novembre alle 12.00 torna lo spettacolo interattivo Girotondo tra i Pianeti pensato per i più piccoli. I biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma Vivaticket dedicata al Planetario, mentre tutte le informazioni aggiornate su modalità di accesso e tariffe sono disponibili sui siti del Sistema Musei in Comune e della Sovrintendenza Capitolina.

Foto: Ufficio Stampa