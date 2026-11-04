In un armadio rimasto sepolto dall’eruzione del Vesuvio, gli archeologi hanno trovato 24 piccoli amuleti, conservati in un sacchetto di stoffa. Erano oggetti che nell’antica Roma accompagnavano l’infanzia e che, talvolta, si custodivano per tutta la vita.

Un piccolo piede, una mano, una pigna, un grappolo d’uva. E poi figure di divinità, minuscoli oggetti colorati, materiali diversi. A prima vista potrebbero sembrare i pezzi di una collana, ma nella Pompei di duemila anni fa avevano un significato particolare: servivano a proteggere i bambini e, in alcuni casi, anche a riconoscerli. Sono i crepundia, piccoli pendenti e amuleti legati al mondo dell’infanzia romana, tornati alla luce durante gli scavi della Casa di Cornelius Maximus, lungo via dell’Abbondanza, una delle strade principali dell’antica Pompei.

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Aggancio del mobile al pavimento Ambiente B1 Parete Nord

Gli archeologi ne hanno individuati 24 all’interno di un armadio, insieme a oggetti per la cura personale, recipienti, utensili e un piccolo tesoro di 38 monete di bronzo. Tutto è rimasto sepolto dopo l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., conservando le tracce di una quotidianità improvvisamente interrotta. Tuttavia, sono proprio quei piccoli oggetti, apparentemente insignificanti, a raccontare una delle storie più sorprendenti della scoperta.

Cosa erano i crepundia e perché li portavano i bambini romani

Il termine latino crepundia deriva dal verbo crepare, che significa risuonare, fare rumore. Curiosamente, è proprio da questo verbo latino che deriva anche l’italiano crepare, oggi utilizzato nel senso di spaccarsi o, figuratamente, morire. Il significato originario era però legato al rumore, allo scricchiolio e allo scoppiettio: proprio come il suono prodotto dai piccoli oggetti che accompagnavano i bambini romani. Erano piccoli oggetti che potevano essere raccolti in collane o altri ornamenti, indossati dai bambini con una funzione insieme pratica, protettiva e simbolica.

Crepundia: calzare alato Crepundia: reperto malacologico

Secondo quanto spiegato dal Parco Archeologico di Pompei, potevano infatti servire anche a sentire i movimenti dei più piccoli, grazie al rumore prodotto dai pendenti. Non erano però soltanto una sorta di sonaglio antico. Molti avevano la funzione di amuleti, oggetti ai quali si attribuiva la capacità di proteggere chi li indossava. I 24 elementi rinvenuti nella casa pompeiana sono realizzati in materiali differenti: faïence, una sorta di ceramica invetriata, osso, pasta vitrea e cristallo di rocca. Tutti presentano un foro che permetteva di appenderli.

Lucerna in bronzo Materiali rinvenuti nel tunnel antropico

Tra le figure riconoscibili ci sono Bes, divinità di origine egizia associata alla protezione della famiglia e dei bambini, e Mercurio, oltre a mani, piedi, pigne e grappoli. Le dimensioni ridotte non devono trarre in inganno: questi oggetti potevano avere un grande valore affettivo. Gli archeologi ipotizzano infatti che la collana fosse stata ricevuta durante l’infanzia e successivamente conservata come ricordo personale.

Quei piccoli oggetti potevano raccontare chi eri

C’è un dettaglio particolarmente interessante nello studio scientifico pubblicato sull’e-Journal degli Scavi di Pompei: i ricercatori ricordano che i crepundia compaiono anche nelle commedie di Plauto, autore latino vissuto tra il III e il II secolo a.C. Nella commedia Rudens, per esempio, una giovane di nome Palestra riesce a ritrovare il legame con la propria famiglia grazie ad alcuni oggetti conservati fin dall’infanzia. I piccoli pendenti diventano così strumenti di riconoscimento, capaci di rivelare un’identità che il tempo e le vicende personali avevano nascosto.

Scavo dell’aggancio del mobile al pavimento Collasso soppalco

Naturalmente, una commedia non costituisce da sola la prova che tutti i bambini romani utilizzassero questi oggetti nello stesso modo. Il confronto tra testimonianze letterarie e reperti archeologici permette, tuttavia, di comprenderne meglio il significato. Nel mondo romano, dove persone di ogni condizione sociale potevano trovarsi a vivere lontano dalla propria famiglia e dal luogo di nascita, un piccolo oggetto ricevuto da bambini poteva rappresentare uno dei pochi legami materiali con il proprio passato. Ed è proprio questa una delle possibili spiegazioni della presenza dei crepundia nell’armadio di Pompei.

L’armadio che nessuno tornò a riaprire

La scoperta è avvenuta in una casa di medie dimensioni, tradizionalmente attribuita a Cornelius Maximus, anche se gli archeologi sottolineano che questa identificazione non è certa. Il mobile, del quale sono rimaste le impronte e le tracce necessarie a ricostruirne la struttura, conteneva oggetti molto diversi tra loro. C’erano una pinzetta e uno strumento per preparare i pigmenti cosmetici, un piccolo recipiente in vetro per profumi o unguenti, un bruciaprofumi, una lucerna di bronzo, vasi e pentole. Accanto a questi, anche pesi di piombo che potrebbero essere stati utilizzati per un’attività commerciale.

Impronta armadio Impronta fondo armadio

I crepundia erano invece raccolti in un sacchetto di stoffa, collocato probabilmente su uno scaffale dell’armadio. Durante il crollo provocato dall’eruzione, il sacchetto si ruppe e i piccoli pendenti si dispersero tra i materiali caduti. Gli archeologi sono riusciti a individuare persino le tracce del tessuto e a ricostruire parte della dinamica del crollo. Nello stesso armadio si trovava anche una piccola cesta intrecciata, contenente 38 monete di bronzo. La presenza di denaro e oggetti personali suggerisce che gli abitanti non siano riusciti a recuperare ciò che avevano lasciato in casa. Non sappiamo se siano morti durante l’eruzione o se siano riusciti a fuggire senza poter tornare. E non conosciamo con certezza l’identità della persona che custodiva quegli amuleti.

Una scoperta che racconta la vita quotidiana di Pompei

Lo scavo, condotto nell’ambito dei lavori di restauro e miglioramento dell’accessibilità dell’adiacente Insula dei Casti Amanti, ha restituito anche altri particolari sulla casa. Le pareti erano decorate con raffinate pitture del cosiddetto Quarto Stile pompeiano, mentre in alcuni ambienti erano ancora in corso lavori quando arrivò l’eruzione. Su un soppalco, all’interno di un’anfora, sono stati inoltre ritrovati i resti di almeno due piccoli roditori, probabilmente topi selvatici. Un altro dettaglio che restituisce un’immagine sorprendentemente familiare della vita domestica di duemila anni fa.

Pesi e chiusura in bronzo della scatola Pesi in piombo monete in bronzo e piede in ferro del mobile Pilastrino in marmo

«Pompei non è soltanto un luogo di grandi opere d’arte: è anche un luogo in cui gli oggetti più comuni restituiscono la dimensione umana del passato», ha commentato Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei. Ed è forse questo il significato più importante della scoperta. Non sappiamo chi abbia conservato quei piccoli amuleti, né quale bambino li abbia indossati per la prima volta. Sappiamo però che qualcuno li ha custoditi abbastanza a lungo da portarli con sé fino all’ultimo capitolo della propria vita conosciuta. Quasi duemila anni dopo, quei piccoli oggetti continuano a raccontare qualcosa di profondamente familiare: il desiderio di proteggere i bambini e di conservare un ricordo di quando lo eravamo noi.

Foto: © Ministero della Cultura – Parco Archeologico di Pompei