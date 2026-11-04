Dal 22 gennaio al 30 maggio 2027 la Galleria Harry Bertoia di Pordenone ospita una mostra in esclusiva mondiale dedicata a Joan Miró, tra opere mai esposte, poesia degli oggetti e sperimentazioni sui materiali.

Pordenone inaugura il programma della Capitale italiana della Cultura 2027 con una grande mostra dedicata a Joan Miró, ospitata alla Galleria Harry Bertoia dal 22 gennaio al 30 maggio 2027. Il progetto espositivo, dal titolo Joan Miró: la poesia degli oggetti e della materia, è stato concepito in esclusiva mondiale per la città friulana e riunisce opere di straordinaria rilevanza, molte delle quali mai esposte prima.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Un progetto inedito firmato Fundació Joan Miró

La mostra nasce da un progetto originale realizzato appositamente per Pordenone dalla Fundació Joan Miró di Barcellona e curato da Véronique Dupas. Promossa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso PromoTurismoFVG, e dal Comune di Pordenone, l’esposizione è prodotta da Suazes in collaborazione con la Fundació e sostenuta come main partner da Crédit Agricole Italia. Grazie anche alla recente ristrutturazione della Galleria Harry Bertoia, Pordenone entra così nel circuito delle grandi esposizioni europee, capace di accogliere progetti di respiro internazionale.

LEGGI ANCHE: Mostre immersive Milano 2026: le esperienze da non perdere tra arte e tecnologia

Opere mai esposte e focus sulla grafica

Il percorso riunisce un nucleo selezionato di lavori provenienti dalla collezione privata di Miró, donata dall’artista al museo di Barcellona che ne custodisce l’eredità. Venti opere vengono presentate per la prima volta in assoluto, mentre altre diciassette sono inedite per il pubblico italiano. Al centro dell’esposizione c’è la produzione grafica di Miró – incisioni, litografie, libri d’artista – posta in dialogo con dipinti, sculture e assemblaggi per restituire la complessità di una ricerca in cui le tecniche non sono comparti separati ma strumenti complementari di un’unica esplorazione poetica.

Poesia, oggetto e materia: le tre sezioni della mostra

Il progetto espositivo è costruito attorno a tre parole chiave – poesia, oggetto e materia – che diventano le sezioni del percorso. La prima approfondisce il rapporto di Miró con la poesia e gli ambienti letterari delle avanguardie parigine degli anni Venti, mettendo in luce il dialogo con autori come Jacques Prévert e il libro d’artista Adonides. La seconda indaga il ruolo degli oggetti comuni, raccolti, accostati e assemblati fino a trasformarsi in presenze evocative e personaggi ironici, in cui parole e tipografia assumono un ruolo centrale. La terza sezione è dedicata alla sperimentazione sui materiali, dalle superfici in rilievo ottenute con la tecnica del carborundum all’influenza della calligrafia giapponese dopo il viaggio in Giappone del 1966.

Pordenone e la vocazione internazionale della Galleria Harry Bertoia

L’allestimento alla Galleria Harry Bertoia, rinnovata per ospitare esposizioni di alto profilo, consolida il ruolo di Pordenone come nuova tappa nel panorama delle grandi mostre italiane. Oltre alle opere, il percorso è arricchito da fotografie, video e da una colonna sonora originale composta per l’occasione, che accompagna il visitatore tra grafica, pittura, scultura e libri d’artista. L’apertura del 2027 affida così all’arte di Miró il compito di interpretare lo spirito di Pordenone Capitale italiana della Cultura, creando occasioni di conoscenza, dialogo tra linguaggi e esperienze destinate a lasciare un segno duraturo nel pubblico.

Foto: Ufficio Stampa