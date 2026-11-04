Il Museo Egizio di Torino si rinnova: tutte le novità.

Il Museo Egizio di Torino si prepara a una nuova fase della sua storia, tra allestimenti immersivi, ritorni importanti nelle collezioni e un programma culturale che mette in dialogo l’antico Egitto con il cinema, la scienza e persino i giochi di ruolo. Dal 23 novembre 2026 arrivano tre novità nel percorso museale, mentre la stagione di incontri 2026-2027 propone appuntamenti dedicati ai grandi interrogativi della storia, alle scoperte archeologiche e ai linguaggi contemporanei.

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Un programma che guarda anche alle nuove generazioni, con l’obiettivo di raccontare una civiltà millenaria attraverso strumenti e prospettive capaci di parlare al pubblico di oggi.

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Dal 23 novembre una nuova sala immersiva e il ritorno della Mensa Isiaca

La prima novità riguarda ECO. Paesaggi in trasformazione, il nuovo progetto immersivo del Museo Egizio, che prenderà forma attraverso sei grandi ledwall. L’installazione invita a scoprire un Egitto lontano dall’immagine immobile e senza tempo spesso associata a piramidi, templi e deserti, restituendo invece il racconto di un territorio e di una civiltà in continua trasformazione.

Il progetto, sostenuto da Brightstar Italia con il contributo di Lavazza Group, rappresenta un nuovo capitolo nel percorso di rinnovamento dell’istituzione torinese. Accanto alla tecnologia, torna protagonista un’opera fondamentale per la storia del museo: la Mensa Isiaca, che rientra nelle sale dedicate alla storia dell’istituzione dopo il restauro e l’esposizione romana alle Scuderie del Quirinale.

Realizzata in epoca romana come reinterpretazione dell’immaginario dell’antico Egitto, l’opera arrivò a Torino circa quattro secoli fa, contribuendo a costruire quel legame tra la città sabauda e la civiltà del Nilo che avrebbe trovato una delle sue espressioni più importanti proprio nella nascita del Museo Egizio.

Sempre dal 23 novembre sarà disponibile Leggere il terreno. Un viaggio nell’archeologia strato dopo strato, una nuova installazione realizzata in collaborazione con Archeolog ETS e sostenuta da Ferrovie dello Stato. Il progetto introduce il pubblico all’archeologia preventiva, raccontando le indagini che precedono la realizzazione di infrastrutture ed edifici pubblici e che permettono di individuare e proteggere eventuali testimonianze del passato.

Le tre novità sono state annunciate direttamente dal Museo Egizio attraverso i propri canali ufficiali.

Da Christopher Nolan a Dungeons & Dragons: quando l’antico Egitto incontra la cultura pop

Il dialogo tra passato e presente attraversa anche la nuova stagione di incontri, presentata dal Museo Egizio lo scorso ottobre. Tra gli appuntamenti più curiosi c’è quello del 6 novembre, dedicato al rapporto tra archeologia e cinema, a partire dal mito di Troia e dalle sue rappresentazioni sul grande schermo.

L’incontro Troia, l’eterna illusione. Dall’archeologia al grande schermo, sulle tracce di un mito senza tempo mette a confronto Stefano De Martino, studioso del mondo antico, e Grazia Paganelli, responsabile dell’area Cinema del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Sullo sfondo, anche il recente film Odissea di Christopher Nolan, occasione per riflettere su come i grandi colossal contribuiscano a costruire l’immaginario collettivo intorno alle civiltà antiche.

Il 4 dicembre sarà invece il mondo di Dungeons & Dragons a entrare al Museo Egizio. L’egittologa Divina Centore e il Dungeon Master Dario Blandina si confronteranno sui diversi modi di raccontare l’antico Egitto, dalla ricerca scientifica alle reinterpretazioni fantasy e ai giochi di ruolo. L’appuntamento sarà accompagnato da una sessione di gioco organizzata in museo, in collaborazione con Goblin Torino.

Un’apertura alla cultura pop che riflette la volontà dell’istituzione di coinvolgere un pubblico sempre più giovane, trasformando il museo in uno spazio di confronto tra conoscenza scientifica, creatività e intrattenimento.

Dalla vita dopo la morte alle grandi sfide della scienza

Tra i filoni principali della stagione 2026-2027 figura anche Racconti dall’Aldilà, un ciclo di conferenze dedicato al rapporto tra vita, morte e spiritualità nelle diverse civiltà.

Il primo appuntamento è previsto per il 13 novembre, con il direttore del Museo Egizio Christian Greco in dialogo con lo storico Giovanni De Luna. La rassegna coinvolgerà, tra gli altri, Massimo Osanna, Salvatore Settis, Chandra Candiani e Ascanio Celestini, affrontando il tema dell’aldilà attraverso prospettive storiche, filosofiche e culturali.

Il 23 novembre, al Teatro Carignano, Christian Greco incontrerà invece la scienziata e divulgatrice Ilaria Capua per un confronto dedicato a epidemie e carestie nell’antico Egitto. Un dialogo che attraverserà i millenni, collegando le crisi del passato alle sfide contemporanee, dalle pandemie ai cambiamenti climatici.

Fino al 14 dicembre prosegue inoltre Ultrasky. Alla scoperta del blu egizio dalle arti alle scienze, un progetto espositivo diffuso lungo il percorso museale e dedicato al primo pigmento sintetico della storia, inventato dagli antichi Egizi oltre cinquemila anni fa.

Le nuove scoperte archeologiche e i segreti delle collezioni

La stagione del Museo Egizio dedica ampio spazio anche alla ricerca archeologica. Il 9 febbraio 2027 saranno presentati i risultati delle prime due campagne di scavo condotte nella necropoli di Qaw el-Kebir, nell’Alto Egitto, dove le ricerche sono riprese nel 2024 dopo circa un secolo.

Il sito conserva monumentali tombe rupestri appartenute ai governatori provinciali del Medio Regno. Le nuove indagini, realizzate nell’ambito di una missione internazionale alla quale collabora anche il Museo Egizio, stanno contribuendo a ricostruire la topografia della necropoli e a documentare le decorazioni e le iscrizioni delle sepolture.

Il calendario proseguirà con approfondimenti dedicati ai corredi funerari dispersi tra musei e collezioni, alla riscoperta di una statua proveniente dalla necropoli tebana e alla costruzione delle tombe nella Valle dei Re.

Accanto alla ricerca sul campo, il museo proporrà anche Dentro la macchina museo. Mostre itineranti: la collezione in movimento, un ciclo di tre incontri, tra dicembre 2026 e febbraio 2027, per raccontare cosa accade dietro le quinte di un’esposizione: dalla scelta dei reperti al trasporto delle opere, fino alla conservazione e all’allestimento.

Un museo che guarda al futuro

La programmazione comprende infine presentazioni editoriali e appuntamenti dedicati al ruolo dei musei nella società contemporanea. Il 20 novembre Christian Greco presenterà Perché abbiamo bisogno dei Musei, volume che raccoglie le riflessioni di direttori di importanti istituzioni italiane e internazionali.

Nel 2027 arriveranno inoltre il nuovo catalogo del Museo Egizio e pubblicazioni dedicate alla storia delle collezioni, allo studio dei resti umani e all’evoluzione della scrittura nell’antico Egitto.

Tra installazioni digitali, ricerche archeologiche e contaminazioni con il cinema e la cultura pop, il Museo Egizio costruisce così una stagione che non si limita a raccontare il passato, ma prova a interrogare il presente attraverso le testimonianze di una delle civiltà più affascinanti della storia.

Informazioni utili: gli incontri e le conferenze del Museo Egizio sono a ingresso libero su prenotazione, secondo le modalità previste per i singoli appuntamenti, e sono trasmessi anche in streaming sul canale YouTube del museo. Per il programma completo e gli aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale museoegizio.it.