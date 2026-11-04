Alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma una giornata di studio presenta il volume ‘Verso le linee guida per la conservazione della fotografia’, tappa chiave di un progetto nazionale su tutela e restauro del patrimonio fotografico.

Il 10 novembre 2026 l’Auditorium della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ospita Fotografia oltre il tempo, una giornata di studio dedicata alla conservazione del patrimonio fotografico italiano. L’appuntamento nasce in occasione della presentazione del volume Verso le linee guida per la conservazione della fotografia. Studi e strumenti (Artem, 2026), esito di un percorso di ricerca avviato nel 2025.

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Un progetto biennale tra istituzioni, ricerca e tutela

La giornata di studio si inserisce nel progetto biennale 2025-2026 sulla conservazione della fotografia promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e dalla Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”, in collaborazione con la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, la Direzione Generale Archivi e il Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale. Un tavolo tecnico-scientifico e diversi gruppi di lavoro tematici hanno coinvolto esperti di discipline storiche, scientifiche e conservative, con l’obiettivo di definire principi e strumenti condivisi per la tutela del patrimonio fotografico.

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Dal volume alle prospettive future della conservazione

Nel corso della giornata sono previsti saluti istituzionali, una prima sessione dedicata agli esiti e alla metodologia del progetto e due sessioni di confronto tra istituzioni culturali, archivi, università e fondazioni. Una tavola rotonda finale riunirà i rappresentanti degli istituti del Ministero della Cultura che si occupano specificamente di fotografia – tra cui Istituto Centrale per il Restauro, Opificio delle Pietre Dure, Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Istituto Centrale per la Grafica – insieme al MUNAF – Museo Nazionale di Fotografia e al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Il confronto punta a definire riferimenti metodologici condivisi, strategie di prevenzione del degrado e nuove politiche di tutela, ricerca e valorizzazione.

Fotografia come patrimonio culturale da tramandare

Nei testi introduttivi al volume, il Sottosegretario di Stato alla Cultura Lucia Borgonzoni, il Capo Dipartimento per le Attività Culturali Massimo Osanna, il Direttore Generale Creatività Contemporanea Costantino D’Orazio e il Presidente del Centro Conservazione Restauro “La Venaria Reale” Alfonso Frugis sottolineano il ruolo della fotografia come memoria collettiva e patrimonio da preservare. Dalla complessità dei procedimenti tecnici alla necessità di strategie conservative differenziate, il progetto intende contribuire alla costruzione di una vera e propria cultura della conservazione, in linea con il Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all’estero 2024–2026. Un percorso che guarda al futuro, rafforzando gli strumenti di tutela e valorizzazione di archivi e collezioni fotografiche pubbliche e private.

Informazioni dettagliate sulla giornata di studio e sul volume sono disponibili sul sito della Direzione Generale Creatività Contemporanea, che mette a disposizione anche il programma completo dell’iniziativa e le modalità di partecipazione.

Foto: Ufficio Stampa