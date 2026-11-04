Nel quartiere Cogne, piazze e aree scolastiche hanno cambiato volto grazie a un progetto di urbanismo tattico. Un documentario racconta quattro anni di interventi e il coinvolgimento dei cittadini.

Un parcheggio che diventa uno spazio per gli studenti, una strada trasformata in area pedonale e un campo da basket restituito al quartiere. Sono i tre interventi di urbanismo tattico realizzati ad Aosta tra il 2023 e il 2026 da JUNGLE, in collaborazione con il Comune, e oggi raccontati attraverso uno short documentary che raccoglie le testimonianze degli abitanti. Il progetto ha interessato il quartiere Cogne, storicamente legato all’industria siderurgica, con l’obiettivo di rendere alcuni spazi pubblici più sicuri, accessibili e adatti alla socialità. Alla base c’è il principio dell’urbanismo tattico: intervenire su luoghi già esistenti attraverso trasformazioni mirate, utilizzando anche colori, segnaletica e installazioni per modificarne la fruizione.

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JUNGLE: gli interventi realizzati ad Aosta

Il primo intervento ha riguardato Piazzetta Cavagnet, davanti all’Istituzione Scolastica Émile Lexert. Un’area precedentemente destinata al traffico è stata trasformata in uno spazio pedonale per i bambini, con una grande composizione grafica realizzata anche grazie alle idee degli studenti. Nel 2026 la piazzetta è stata nuovamente riqualificata, rinnovando il progetto originario. Nel 2024 è stato invece riqualificato il campo da basket di via Vuillerminaz, trasformato attraverso un intervento artistico ispirato alla storia del territorio. L’obiettivo era restituire alla comunità un luogo dedicato non soltanto allo sport, ma anche all’incontro.

Il terzo progetto ha interessato la piazzetta di via Chavanne, situata davanti a un complesso scolastico. Qui un vecchio parcheggio ha lasciato spazio a un’area più accessibile per studenti e famiglie. La grafica della pavimentazione, sviluppata a partire dalle proposte dei ragazzi, riprende forme geometriche e simboli del patrimonio locale, dall’Arco di Augusto al Teatro Romano, fino alla stella alpina.

Una riqualifica sostenibile

Un’attenzione particolare è stata riservata anche alla sostenibilità. Nelle due piazzette è stato applicato un rivestimento fotocatalitico che, secondo i promotori, può contribuire alla degradazione di alcune sostanze inquinanti presenti nell’aria grazie all’azione della luce naturale. Gli interventi sono stati realizzati attraverso GreenGraffiti, una tecnologia di comunicazione urbana sviluppata da JUNGLE che utilizza messaggi pittorici temporanei sulle superfici cittadine.

«Una piazza non si giudica soltanto nel giorno in cui viene inaugurata, ma soprattutto per quello che succede dopo», spiega Lorenzo Fabbri, CEO e founder di JUNGLE. Il senso del progetto, sottolinea, non è semplicemente aggiungere colore alla città, ma creare le condizioni perché gli spazi vengano utilizzati in modo diverso. A raccontare i cambiamenti sono ora gli stessi cittadini, insieme a insegnanti, sportivi e rappresentanti delle istituzioni, protagonisti del documentario prodotto da JUNGLE.

Foto: Ufficio Stampa