Dal 3 novembre 2026 l’Afrodite cosiddetta Charis, raffinata copia romana in marmo di Thasos, è esposta a Palazzo Altemps, sede del Museo Nazionale Romano, in sostituzione temporanea del Trono Ludovisi.

Dal 3 novembre 2026 la statua di Afrodite cosiddetta Charis, proveniente dal Museo Palatino attualmente chiuso al pubblico, è esposta temporaneamente nella sede di Palazzo Altemps grazie alla sinergia tra il Museo Nazionale Romano e il Parco archeologico del Colosseo. Il trasferimento consente di riportare sotto gli occhi del pubblico un capolavoro della scultura romana, inserendolo nel percorso dedicato ai grandi marmi antichi del museo.

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La sostituzione del Trono Ludovisi e il dialogo tra capolavori

L’Afrodite Charis è collocata sul basamento lasciato libero dal celebre Trono Ludovisi, attualmente concesso in prestito alla mostra Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca, allestita al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria fino al 31 dicembre 2026. Per tutto il periodo del prestito, la presenza della statua garantisce un elemento di continuità nella visita della sala, creando un nuovo dialogo tematico e visivo tra le opere in marmo di Thasos e le raffinate rese del panneggio femminile di età romana.

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Origine, stile e interpretazioni della scultura

Rinvenuta nel 1862 presso la Domus Tiberiana, davanti al tempio della Magna Mater durante gli scavi condotti da Pietro Rosa, la statua è una raffinata copia romana del modello classico dell’Afrodite, alta 130 cm e realizzata in marmo di Thasos. Priva della testa, del braccio sinistro e dell’avambraccio destro, con integrazioni moderne ai piedi e alle caviglie, raffigura una figura femminile stante avvolta in un chitone senza maniche, che lascia scoperto un seno e aderisce al corpo con effetti di trasparenza. Secondo alcune interpretazioni, potrebbe rielaborare un originale di Callimaco del V secolo a.C. e, anche in relazione al luogo del ritrovamento, è stata messa in rapporto con il culto di Venere Genitrice e con la decorazione delle residenze imperiali del Palatino.

Una nuova lettura della sala del Trono Ludovisi

Oltre alla comune provenienza dal marmo di Thasos, l’Afrodite Charis è tematicamente coerente con il Trono Ludovisi per l’affinità iconografica e per la resa della sottilissima veste che aderisce al corpo, sottolineando il movimento della figura. La sostituzione temporanea offre così al pubblico la possibilità di riscoprire una scultura di grande pregio, mantenendo al contempo il carattere identitario della sala di Palazzo Altemps dedicata al Trono Ludovisi e arricchendo il racconto del rapporto tra arte greca e cultura romana.

Foto: Ufficio Stampa