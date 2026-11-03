Dopo il successo della scorsa stagione, ‘Caravaggio – A Rebel Rock Musical’ torna nei teatri italiani con un allestimento ampliato, musica rock progressive dal vivo e un nuovo tour 2026-27.

Nella stagione 2026/27 torna sui palcoscenici italiani, in un allestimento completamente rinnovato e ampliato, Caravaggio – A Rebel Rock Musical, lo spettacolo prodotto e distribuito da 03db e Golden Ticket Company. Dopo il grande successo di critica e pubblico della scorsa stagione, la produzione firmata 03db e Golden Ticket Company riparte in tournée con una versione ancora più spettacolare.

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La vita della prima rockstar della storia tra pennelli e spade

L’opera porta in scena la vita straordinaria e tormentata di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, raccontato come la prima rockstar della storia. Tra sonorità rock progressive ed elevate atmosfere da musical theater, con musica eseguita dal vivo, lo spettacolo ripercorre la rivoluzione di un artista che ha sfidato la Roma papalina del Seicento, un mondo di intrighi, gelosie e poteri forti. Dal buio delle taverne alla luce eterna delle sue tele, Caravaggio rifiuta le rappresentazioni di comodo e mostra il divino attraverso il dolore degli ultimi.

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Ne nasce uno spettacolo travolgente che celebra l’arte e il coraggio di un ribelle alla disperata ricerca della Luce, fino a un sorprendente finale in cui, come ricordano gli autori, «il buio è la regola, la luce l’eccezione». «Caravaggio non è solo il racconto della vita e della misteriosa fine del pittore, ma la celebrazione di un uomo che non si arrende mai di fronte all’ipocrisia del suo tempo», dichiarano i registi Fulvio Crivello e Fabrizio Rizzolo.

Cast, creativi e musica dal vivo

Sul palco, un cast d’eccezione guidato da Jacopo Siccardi nel ruolo di Caravaggio e Marianna Bonansone nei panni di Maddalena Lena Antognetti, affiancati da Fabrizio Rizzolo (Don Fernando), Sebastiano Di Bella (Giovanni Baglione), Isabella Tabarini (Anna Annuccia Bianchini), Giorgio Menicacci (Cardinale Del Monte), Susi Amerio (Marchesa Costanza Colonna Sforza), Nicolas Franzin (Ranuccio Tomassoni), insieme a Giulia Colantonio, Emanuele Franco, Francesco Calosso e Beatrice Frattini. Il libretto e le liriche sono firmati da Fulvio Crivello e Fabrizio Rizzolo, mentre le musiche portano la firma di Sandro Cuccuini e dello stesso Rizzolo.

La regia è affidata a Fulvio Crivello e Fabrizio Rizzolo, con la direzione musicale di Tony De Gruttola, che cura anche arrangiamenti e orchestrazione insieme a Daniel Bestonzo. La scenografia e le luci sono firmate da Fulvio Crivello, i movimenti coreografici da Fabio Liberti (con Marianna Bonansone come dance captain), i duelli scenici da Jacopo Siccardi. Completano il team creativo Lorenzo Neri come assistente alla messa in scena, Luisa Wolff ai costumi (con la consulenza di Augusta Tibaldeschi) ed Emilienne Guea e Gilda Fiengo alle parrucche.

La nuova tournée di Caravaggio – A Rebel Rock Musical attraverserà l’Italia da novembre 2026 a maggio 2027, toccando alcuni dei principali teatri della penisola. Si parte il 21 novembre 2026 dal Teatro Team di Bari, per proseguire il 24 novembre al Cineteatro Don Bosco di Potenza. Nel 2027 lo spettacolo arriverà al Teatro Fraschini di Pavia (24 febbraio), al Teatro Verdi di Montecatini (26 febbraio), al Teatro Manzoni di Cassino (9 marzo), al Teatro Orfeo di Taranto (11 marzo), al Teatro Curci di Barletta (13 marzo) e al Politeama Greco di Lecce (14 marzo).

Il tour continuerà poi al Teatro Santa Chiara di Trento (26 marzo), all’Auditorium Concordia di Pordenone (24 aprile) e al Teatro Dino Buzzati di Belluno (25 aprile), per chiudersi dal 14 al 16 maggio 2027 al Teatro Alfieri di Torino. I biglietti sono disponibili sui principali circuiti online, nelle biglietterie dei teatri e sulla pagina tour della Golden Ticket Company, oltre che su TicketOne.

Foto: Ufficio Stampa