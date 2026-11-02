Dall’esperienza nel noleggio di opere d’arte alla nascita di Teldil Art Gallery, nel cuore di Roma. Teldil Moreira racconta il progetto che ha portato nella Capitale Igor Mitoraj e Lorenzo Quinn, con l’ambizione di costruire un nuovo riferimento per il collezionismo internazionale.

Ci sono gallerie che nascono da un progetto imprenditoriale e altre che prendono forma da un’esigenza personale. Per Teldil Moreira, collezionista e fondatrice della Teldil Art Gallery, le due cose coincidono. Per anni ha cercato a Roma opere di artisti internazionali, scoprendo che per acquistarle era spesso necessario spostarsi in altre città. Da questa esperienza è nata l’idea di aprire uno spazio capace di rispondere a quella domanda.

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«Questo spazio è nato tantissimi anni fa nel mio cuore, poi nella realtà è nato a maggio», racconta Moreira. La galleria ha aperto nel 2026 in corso Vittorio Emanuele II, nel centro di Roma, dopo una ricerca immobiliare durata quasi due anni. L’occasione per incontrarla è la mostra HI HUMAN – L’uno nell’altro di Lorenzo Quinn, che segna il ritorno dello scultore nella città natale dopo circa 35 anni. Ma la conversazione si sposta presto dalla mostra alla storia di una galleria che, sebbene inaugurata da pochi mesi, è il risultato di un percorso professionale molto più lungo.

Da una banca a uno spazio per l’arte

La sede è un ex spazio bancario all’interno di un palazzo di proprietà della Banca d’Italia. Oltre 600 metri quadrati che conservano alcuni elementi dell’architettura originaria, recuperati attraverso un progetto di restauro affidato a Marco Giammetta e al suo studio. «Abbiamo trovato questo spazio incredibile, che è una ex banca, e abbiamo avuto l’onore di restaurarla con il brand di Giammetta Architects, che ha rispettato la natura di questo posto», spiega Moreira. Il lavoro ha riportato alla luce i soffitti originali e cinque archi precedentemente nascosti, restituendo agli ambienti la loro identità storica.

«La bellezza del palazzo umbertino si vede tutta quando si entra, perché c’è questo lavoro tra il passato, il presente e il futuro, che è sempre l’arte», dice la gallerista. La galleria ha inaugurato con La forma del silenzio, una mostra dedicata a Igor Mitoraj che ha riunito 41 opere dello scultore. Una scelta legata anche al rapporto che l’artista aveva costruito con Roma, dove sono presenti diverse sue sculture, sebbene la sua attività si sia sviluppata soprattutto a Pietrasanta. Secondo Moreira, l’esposizione inaugurale ha registrato oltre 3.000 visitatori. Un risultato che la fondatrice spera di consolidare con il programma successivo, inaugurato dalla personale di Lorenzo Quinn.

Prima della galleria, un’altra idea di mercato dell’arte

La storia professionale di Moreira comincia però molto prima dell’apertura di Teldil Art Gallery. Il suo ingresso nel settore è legato al noleggio di opere d’arte per aziende, un modello che permette di portare dipinti e sculture negli ambienti di lavoro senza richiederne necessariamente l’acquisto. «Ho sempre lavorato noleggiando le opere d’arte. – racconta – Era un progetto particolare che poteva diventare uno strumento importante per far conoscere tanti artisti emergenti nel mondo corporate». La formula comprendeva selezione delle opere, trasporto, montaggio e assicurazione. Per le aziende significava poter disporre di spazi allestiti con lavori artistici. Per gli artisti, raggiungere un pubblico diverso da quello delle gallerie tradizionali.

Nel tempo quell’attività ha permesso a Moreira di sviluppare una rete di rapporti con imprenditori, collezionisti e figure del mondo aziendale, oggi parte della clientela e delle relazioni professionali della nuova galleria. «In un certo senso la galleria sembrerebbe nuova, in realtà nuova non è. Io non sono così nuova, è solo che ho sempre lavorato un po’ dietro le quinte. – osserva – Adesso sembra quasi che dal nulla sia spuntato questo spazio incredibile, ma io ho fatto già la gavetta».

Perché i collezionisti romani devono andare altrove?

L’idea di aprire Teldil Art Gallery nasce soprattutto dall’esperienza personale di Moreira come collezionista. Un passaggio che descrive come il momento in cui l’ammirazione per un’opera si trasforma nel desiderio di possederla. «Il collezionista è colui che fa quel passaggio nel quale desidera il possesso. – spiega – Io mi colloco, ahimè o per fortuna, anche in quella categoria». È proprio durante la ricerca di opere da acquistare che Moreira ha individuato quello che considera un vuoto nel mercato romano. La città dispone di una tradizione importante di gallerie e antiquari, ma, secondo la fondatrice, l’offerta non sempre risponde alle esigenze di chi vuole collezionare artisti già affermati a livello internazionale.

«Per tutta la vita, in questi anni, ho sempre cercato di poter acquistare in questa città anche delle opere di grande valore, di questo livello. È stato sempre molto difficile», rivela. Moreira riconosce il lavoro delle gallerie romane, molte delle quali specializzate nel mercato italiano e negli artisti della Scuola di Piazza del Popolo, da Franco Angeli a Mario Schifano. Il suo obiettivo è affiancare a questa tradizione un’offerta maggiormente orientata al collezionismo internazionale: «I romani devono andare a Cortina per comprare un’opera di Mitoraj, dove c’è la Galleria Contini, oppure devono andare a Venezia per vedere un’opera di Quinn. Oggi non è più così». Una convinzione che ha trovato una prima risposta nella collaborazione con la Galleria Contini e nelle due esposizioni con cui Teldil ha avviato la propria attività.

Il collezionismo tra passione e investimento

Il progetto si rivolge anche a una nuova generazione di acquirenti. Moreira vuole costruire un punto di riferimento per i giovani collezionisti interessati non soltanto al valore estetico delle opere, ma anche alla loro dimensione patrimoniale. Il suo approccio tiene insieme la passione personale e una valutazione economica dell’acquisto, pur trattandosi di un mercato nel quale quotazioni, liquidità e possibilità di rivalutazione non sono mai garantite.

È questa doppia prospettiva, culturale e imprenditoriale, a caratterizzare l’identità della galleria. Uno spazio privato che intende dialogare con il pubblico attraverso le mostre e, contemporaneamente, sviluppare un’attività di consulenza e vendita rivolta ai collezionisti. Dopo Mitoraj e Quinn, Moreira promette di proseguire con artisti di rilievo internazionale. E la dimensione attuale dello spazio potrebbe non essere definitiva. «Mi auguro veramente che questo pubblico di collezionisti romani capisca che noi siamo qui proprio per questo, che sia soltanto l’inizio», conclude. Poi aggiunge un desiderio che racconta forse meglio di qualsiasi dichiarazione programmatica l’ambizione del progetto: «Io vorrei già prendere lo spazio accanto per farne un’altra di galleria».

Foto: Ufficio Stampa