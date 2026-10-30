A Tokyo la Principessa Hitachi consegna il Praemium Imperiale 2026 a Jenny Holzer, Andy Goldsworthy, Daniel Libeskind, Herbert Blomstedt e Cate Blanchett, confermando il ruolo del premio come ‘Nobel per le Arti’.

Cate Blanchett, Jenny Holzer, Andy Goldsworthy, Daniel Libeskind e Herbert Blomstedt: sono loro i cinque laureati del Praemium Imperiale della Japan Art Association, premiati direttamente dalle mani della Principessa Hitachi per il loro impegno e i risultati raggiunti nelle loro arti, viste oggi più che mai come un ponte fra le civiltà in un’epoca di guerre e incertezza.

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La cerimonia si è svolta nella Sala Horai del Meiji Kinenkan, nel quartiere di Moto-Akasaka a Tokyo: il Praemium Imperiale, giunto alla sua 37° edizione, è ormai considerato a livello internazionale come un vero e proprio Nobel per le Arti e viene assegnato dalla Japan Art Association, la più antica fondazione culturale del Giappone. Costituita nel 1887, l’associazione è sempre stata patrocinata da membri della Casa Imperiale e lo stesso Praemium Imperiale nasce proprio per «contribuire a valorizzare e promuovere le culture e le arti del mondo».

Ogni anno, appositi Comitati di nomina presieduti dai Consiglieri internazionali del Premio presentano le liste dei candidati nelle cinque discipline. La scelta finale spetta ai Comitati di selezione della Japan Art Association, che per ogni categoria selezionano un vincitore, il quale riceve l’approvazione dal Consiglio di amministrazione dell’Associazione.

I consiglieri del Praemium Imperiale

Gli attuali Consiglieri internazionali sono: Lamberto Dini (ex Presidente del Consiglio, per l’Italia), Klaus-Dieter Lehmann (ex Presidente del Goethe-Institut, per la Germania), Lord Patten of Barnes (ex Cancelliere dell’Università di Oxford, per il Regno Unito), Jean-Pierre Raffarin (ex Primo Ministro, per la Francia) e Hillary Rodham Clinton (ex Segretario di Stato, per gli USA).

Nella conferenza stampa dell’8 settembre Lamberto Dini e Jean-Pierre Raffarin hanno annunciato che concluderanno ufficialmente il loro mandato come Consiglieri internazionali e presentato i nuovi Consiglieri internazionali: Paolo Gentiloni (ex Presidente del Consiglio) per l’Italia e Patricia Barbizet (Presidente dell’Afep) per la Francia. I Consiglieri dimissionari François Pinault (Presidente della Pinault Foundation of Contemporary Art) e David Rockefeller Jr. (imprenditore e filantropo) sostengono il Praemium Imperiale come Consiglieri onorari. La solenne Cerimonia di premiazione, sotto l’egida del Principe e della Principessa Hitachi, è uno degli eventi culminanti del calendario culturale del Giappone.

Praemium Imperiale 2026, Roma, ph.Olivia Rainaldi

I vincitori: pittura, scultura, architettura, musica, teatro/cinema

Per la pittura il premio è andato a Jenny Holzer, artista statunitense che ha trasformato il linguaggio in uno strumento espressivo, portando parole e messaggi nello spazio pubblico per affrontare temi come il potere, la guerra e i diritti umani. Il riconoscimento per la scultura è andato al britannico Andy Goldsworthy, celebre per le sue installazioni ambientali che esplorano il rapporto tra natura, uomo e tempo. Per l’architettura la scelta è ricaduta su Daniel Libeskind, noto per i suoi progetti dalle forme innovative, capaci di tradurre la memoria storica in spazi e strutture. Nella categoria musica il premio è stato assegnato al direttore d’orchestra svedese Herbert Blomstedt, apprezzato per il rigore interpretativo e la lunga carriera alla guida di prestigiose orchestre internazionali. Infine, per il teatro/cinema, il riconoscimento è andato a Cate Blanchett, attrice australiana vincitrice di due Oscar, protagonista di una carriera che spazia dal grande schermo al palcoscenico.

PI 2026 Laureati © The Japan Art Association / The Sankei Shimbun

Ogni premiato ha ricevuto, oltre alla medaglia, un diploma e un riconoscimento economico di 15 milioni di yen, circa 85.000 euro. Il Praemium Imperiale, istituito nel 1988 per celebrare il centenario della Japan Art Association e la memoria del Principe Takamatsu, continua così a riconoscere il ruolo centrale di pittura, scultura, architettura, musica e teatro/cinema nel raccontare i valori, le speranze e le trasformazioni delle società contemporanee.

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Cate Blanchett ©The Japan Art Association

Discorsi, Consiglieri internazionali e valore del premio

«Ci auguriamo di poter sviluppare ulteriormente il Praemium Imperiale, affinché il potere dell’arte possa raggiungere e risanare i cuori delle persone in tutto il mondo, aiutandole a compiere un nuovo e luminoso passo in avanti», ha esordito Hisashi Hieda, Presidente della Japan Art Association, aprendo la cerimonia.

Hanno preso la parola anche i nuovi Consiglieri internazionali Patricia Barbizet, Paolo Gentiloni e Fumio Kishida, oltre ai messaggi di congratulazioni di Hillary Rodham Clinton e Lord Patten of Barnes. Tra gli ospiti, il neo-nominato Consigliere onorario Lamberto Dini e vincitori delle passate edizioni come Shigeru Ban, a testimonianza della continuità di un premio che dal 1988 celebra artisti e istituzioni capaci di incidere in profondità sul panorama culturale mondiale.

PI 2026_ Discorso Libeskind © The Japan Art Association / The Sankei Shimbun

«In un’epoca in cui tanta attenzione è rivolta a ciò che separa le nazioni e i popoli, celebriamo ciò che li unisce. Difendiamo la libertà di espressione artistica, incoraggiamo l’incontro tra le culture e investiamo nella creatività delle giovani generazioni. Soprattutto, ricordiamoci che le arti offrono qualcosa di cui il mondo ha urgente bisogno: la capacità di riconoscerci negli altri», ha dichiarato Paolo Gentiloni durante il suo discorso. Un tema ripreso anche da Daniel Libeskind, che ha tenuto un discorso a nome di tutti i premiati: «L’arte può ispirarci, ricordarci la nostra umanità condivisa e la nostra responsabilità verso il pianeta di costruire un mondo migliore attraverso le arti. Grazie per questo grande onore e per la vostra duratura fiducia nell’importanza delle arti».

Foto: Ufficio Stampa