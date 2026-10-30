Ventisei dipinti monumentali, ciascuno alto sei metri e largo quasi cinque, un intervento destinato a durare sei anni e un investimento di circa tre milioni di euro. Il Duomo di Milano si prepara a restaurare uno dei suoi tesori artistici più importanti: i Quadroni di San Carlo, uno straordinario ciclo pittorico del Seicento lombardo che da oltre quattro secoli racconta la vita e i miracoli di San Carlo Borromeo.

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Il progetto, annunciato dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e realizzato con il sostegno di Intesa Sanpaolo, coinvolgerà le 26 grandi tele dedicate alla Vita di San Carlo, opere che ogni anno vengono esposte nella Cattedrale dal 4 novembre, giorno della festa del Santo, fino all’Epifania.

Non si tratta soltanto di un intervento conservativo: il restauro permetterà di approfondire la conoscenza di un patrimonio pittorico che ha attraversato quattro secoli di storia, mantenendo un legame pressoché intatto con il luogo per il quale era stato concepito.

Quadroni di San Carlo esposti in Duomo foto Andrea Cherchi

Ventisei dipinti monumentali che raccontano la Milano del Seicento

La storia dei Quadroni di San Carlo comincia all’inizio del XVII secolo, quando la devozione verso l’arcivescovo milanese ispira uno dei più ambiziosi progetti artistici promossi dalla Veneranda Fabbrica del Duomo.

Il ciclo comprende due serie di dipinti, dedicate rispettivamente alla Vita e ai Miracoli di San Carlo Borromeo. Il restauro appena avviato riguarda le 26 tele della Vita, realizzate a tempera su tela e caratterizzate da dimensioni eccezionali: 600 per 475 centimetri ciascuna.

Le prime venti opere furono dipinte tra il 1602 e il 1604, mentre le altre vennero aggiunte successivamente, fino al 1694. Alla loro realizzazione contribuirono alcuni dei maggiori protagonisti della pittura lombarda dell’epoca, tra cui il Cerano, il Duchino, il Fiammenghino, Carlo Buzzi e Carlo Antonio Procaccini.

A rendere particolarmente prezioso questo patrimonio non è soltanto la qualità artistica delle opere, ma anche la loro storia: i Quadroni sono rimasti per oltre quattrocento anni nella Cattedrale per la quale furono realizzati, conservando la propria funzione celebrativa e religiosa.

Un caso eccezionale nel panorama europeo, che rende il ciclo una testimonianza fondamentale della cultura e della spiritualità della Milano borromaica.

Un restauro da tre milioni di euro che durerà sei anni

Il progetto nasce dalla necessità di intervenire su alcuni fenomeni di degrado diventati progressivamente più evidenti nel corso degli anni.

Dopo circa due anni di studi preliminari, analisi e ricerche d’archivio, la Veneranda Fabbrica ha scelto di affrontare il restauro delle 26 tele come un intervento unitario, considerando le caratteristiche comuni delle opere e la loro storia conservativa.

Uno degli aspetti più importanti riguarda la sostituzione dei vecchi telai con nuovi supporti in alluminio dotati di molle, progettati per controllare meglio i movimenti delle tele e ridurre le sollecitazioni durante le operazioni di trasporto, deposito ed esposizione.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche al recupero della superficie pittorica, con l’obiettivo di risolvere i problemi conservativi legati al funzionamento dei telai e restituire piena leggibilità alle immagini.

Per ospitare le gigantesche opere sono stati allestiti due laboratori di restauro nel Cantiere Marmisti della Veneranda Fabbrica, in via Brunetti a Milano. Gli spazi, appositamente attrezzati, rimarranno a disposizione anche per futuri interventi di conservazione.

Le operazioni preliminari, dalla documentazione fotografica alla pulitura superficiale, fino alla protezione dei dipinti e alla rimozione dei telai lignei, saranno invece effettuate direttamente all’interno del Duomo.

Il progetto, diretto dalla restauratrice Roberta Grazioli e approvato nelle sue linee principali dalla Soprintendenza di Milano, coinvolgerà diverse équipe specializzate.

Cosa cambierà per i visitatori del Duomo

Il restauro avrà conseguenze anche sulla tradizionale esposizione dei Quadroni, che ogni anno accompagna le celebrazioni dedicate a San Carlo Borromeo.

Durante i lavori, infatti, le tele saranno progressivamente rimosse dalla Cattedrale e trasferite nei laboratori del Cantiere Marmisti, dove verranno sottoposte agli interventi previsti.

La Veneranda Fabbrica intende comunque favorire il ritorno graduale delle opere restaurate nel Duomo, anche attraverso esposizioni temporanee, man mano che le diverse fasi del progetto saranno completate.

L’obiettivo finale è restituire ai visitatori la possibilità di ammirare nuovamente l’intero ciclo pittorico nella sua unità, recuperando la forza narrativa di uno dei più importanti racconti per immagini della storia milanese.

«Restaurare queste opere significa permettere a questa narrazione di continuare a essere leggibile, preservandone la forza espressiva e il valore storico», ha dichiarato monsignor Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo di Milano e Direttore dell’Area Cultura della Veneranda Fabbrica.

Un intervento che, oltre a preservare ventisei capolavori della pittura lombarda, permetterà di tramandare alle generazioni future una parte fondamentale della memoria artistica e religiosa della città.

Fonte: Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.