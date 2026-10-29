A Castagnaro, nella pianura veronese, il land artist Dario Gambarin dedica a Harry Houdini un ritratto monumentale di 25.000 mq: catene spezzate, sbarre e lo slogan FREE THE FUTURE.

A cent’anni dalla morte di Harry Houdini, avvenuta il 31 ottobre 1926, il land artist italiano Dario Gambarin realizza a Castagnaro, nella pianura veronese, il più grande ritratto al mondo dedicato al leggendario maestro delle evasioni. L’opera occupa un campo agricolo di 25.000 mq e trasforma la terra in una gigantesca tela, visibile soltanto dall’alto, che unisce memoria storica e sguardo sul presente.

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Catene spezzate e prigioni immaginarie: il messaggio di FREE THE FUTURE

Sotto il volto di Houdini, Gambarin disegna una catena spezzata, simbolo della straordinaria capacità dell’illusionista di liberarsi da manette e costrizioni apparentemente insuperabili. La data 1926 richiama l’anno della sua scomparsa, mentre la scritta FREE THE FUTURE trasforma la commemorazione in un invito a riflettere sulle contraddizioni del mondo contemporaneo: crisi energetiche e climatiche, conflitti in Ucraina e Medio Oriente, crescenti disparità sociali.

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Completato da una serie di sbarre che evocano una prigione immaginaria, il ritratto sembra rinchiudere nuovamente Houdini, questa volta non in catene materiali ma nelle gabbie simboliche costruite dall’umanità. Nessun illusionista, suggerisce l’artista, potrà liberarci da crisi e inganni: la fuga più difficile richiede consapevolezza, responsabilità collettiva e la capacità di cambiare direzione.

La tecnica di Dario Gambarin: disegnare con il trattore, a mano libera

Per HOUDINI 1926–2026 – FREE THE FUTURE, Gambarin lavora come sempre direttamente sulla terra, guidando il trattore senza GPS, griglie di tracciamento o sistemi automatici di disegno. Ogni linea nasce dall’intuizione, dall’esperienza e dalla capacità di orientarsi nello spazio aperto, trasformando l’aratura in gesto pittorico su scala paesaggistica.

Pittore e land artist conosciuto a livello internazionale per i grandi ritratti tracciati nei campi, Gambarin affronta da anni temi ecologici, culturali e di attualità. Tra i protagonisti delle sue opere figurano Papa Francesco, Greta Thunberg, Beethoven, Picasso e Leonardo da Vinci; nel 2026 la sua ricerca tocca anche San Francesco, Marilyn Monroe, il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti e la Coppa dei Mondiali di calcio, confermando una pratica che intreccia icone del passato e interrogativi sul futuro.

Foto: Ufficio Stampa