All’Atelier Mitoraj di Pietrasanta la seconda edizione di “Mitoraj, Mito e Musica” trasforma il dipinto Ikaro Cielo Bianco in teatro con la prima nazionale di Icaro Infinito.

All’Atelier Mitoraj di Pietrasanta, in Versilia, la seconda edizione di Mitoraj, Mito e Musica ha reso omaggio a Igor Mitoraj a dodici anni dalla scomparsa, intrecciando arte, teatro, musica e parola attorno al mito di Icaro. Nel cuore del luogo in cui le sue sculture prendevano forma, il pubblico ha riscoperto uno dei temi centrali dell’immaginario dell’artista, tra corpi spezzati, tensione verso l’alto e una bellezza mai convenzionale.

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Luca Pizzi tra le sculture e gli stampi monumentali nell’Atelier Mitoraj allestito a teatro

Ikaro Cielo Bianco e la nascita di Icaro Infinito

Fulcro della serata è stato il dipinto Ikaro Cielo Bianco (2014), realizzato a encausto e acrilico su tela, rientrato dalla Puglia dopo la mostra Barocco e neobarocco, da Rubens a Mitoraj. Da questa opera è nata la prima nazionale di Icaro Infinito, pièce di e con Giuseppe Ciciriello, prodotta da Scintilla e Atelier Mitoraj con la partnership di Fondazione Arte Bvlg. Il testo libera Icaro dall’idea di fallimento per restituirgli la forza di un anelito che non si arrende, un volo che si rinnova ogni volta che l’uomo sceglie di alzare lo sguardo.

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Un teatro tra stampi, musica e memoria

Per l’occasione il teatro è stato allestito nel magazzino dell’Atelier, tra stampi e negativi da cui nascono in fonderia i bronzi del Maestro: due monumentali Icaro accoglievano gli ospiti, mentre alle spalle del palco campeggiava una grande Dea Roma. La scenografia, curata dal direttore Luca Pizzi, ha trasformato lo spazio di lavoro in un luogo di metamorfosi continua, dove la pittura diventa teatro e gli stampi delle porte di Santa Maria degli Angeli a Roma sembrano rivivere. Le parole di Ciciriello si sono intrecciate con le musiche per pianoforte di Mirko Lodedo, su un’idea di Gianluca Zurlo, dando vita a un percorso in cui mito, pittura e linguaggio scenico offrono nuove letture dell’opera di Mitoraj.

La comunità dell’Atelier e l’eredità del Maestro

Nel clima di partecipazione che ha animato gli spazi dell’Atelier, la serata ha confermato la vocazione del luogo: custodire e trasmettere l’eredità di Igor Mitoraj, non solo attraverso le sue opere, ma favorendo l’incontro tra linguaggi, generazioni e sensibilità diverse. Gli interventi di Enzo Stamati, presidente Bvlg, e di Jean-Paul Sabatié, presidente dell’Atelier, hanno sottolineato il sostegno di Arte Bvlg e il senso di famiglia che unisce chi continua a lavorare nel nome del Maestro. A dodici anni dalla scomparsa, la sua ricerca, orientata alla «ricerca costante di armonia in un mondo spezzato», resta un punto di riferimento per chi vede nell’arte una possibilità di dialogo con il presente.

Foto: Ufficio Stampa