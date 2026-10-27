Al Museum Rembrandthuis di Amsterdam il ‘Poor Man’s Rembrandt Project’ trasforma le incisioni del maestro olandese in tatuaggi originali firmati Schiffmacher & Veldhoen, tra arte, pelle e collezionismo.

Dal 26 ottobre al 7 novembre 2026 la casa-museo di Rembrandt ad Amsterdam si trasforma in uno studio di tatuaggi: il Poor Man’s Rembrandt Project torna al Museum Rembrandthuis, dove Henk Schiffmacher e il team di Schiffmacher & Veldhoen lavoreranno dal vivo ispirandosi a incisioni e disegni originali del maestro olandese. Per due settimane sarà possibile farsi tatuare sulla pelle un soggetto tratto dalle opere di Rembrandt, in un dialogo diretto tra arte antica e cultura del tatuaggio contemporaneo.

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Come partecipare e quanto costa un tatuaggio Rembrandt

Per chi desidera assicurarsi un posto, è possibile prenotare un appuntamento in anticipo tramite la piattaforma di ticketing del museo: l’accesso allo studio di Schiffmacher & Veldhoen avviene infatti su fasce orarie dedicate, con un numero limitato di sessioni giornaliere. I tatuaggi hanno un costo compreso tra 100 e 350 euro, con un acconto di 50 euro richiesto al momento della prenotazione; una quota di slot resta comunque riservata ogni giorno a chi si presenta senza appuntamento, mantenendo lo spirito inclusivo del progetto, nato dall’idea del Rembrandt dei poveri come opera d’arte accessibile a un pubblico più ampio.

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Dalle incisioni al tatuaggio: grande e piccola arte che si incontrano

Per Schiffmacher, storico protagonista della scena del tatuaggio internazionale, i tattoo sono da tempo una forma di collezionismo paragonabile a quello dell’arte da parete: molte persone costruiscono un percorso di vita attraverso le opere incise sulla pelle, scegliendo con cura i soggetti e gli artisti a cui affidarsi. Nel progetto Rembrandt per i poveri questa dimensione incontra la tradizione grafica seicentesca: come nelle incisioni su lastra di rame, anche il tatuaggio nasce da un disegno che viene trasferito con ago e inchiostro, ma la superficie è il corpo umano e l’opera diventa per definizione unica e irripetibile.

Un tatuaggio gratuito sulla schiena e la Notte dei Musei

Per celebrare il ritorno del Rembrandt dei poveri il museo ha messo in palio un tatuaggio gratuito di grandi dimensioni sulla schiena: la composizione scelta è La Deposizione dalla Croce (1633), destinata a ricoprire l’intera superficie dorsale del vincitore. Il lavoro, realizzato in più sessioni tra Amsterdam e Anversa dal team di Schiffmacher & Veldhoen e dallo studio St. Catharina Tattoo, si concluderà proprio nelle sale della Casa di Rembrandt durante la Notte dei Musei del 7 novembre, trasformando il corpo in palcoscenico performativo di un capolavoro barocco reinterpretato.

Il team Schiffmacher & Veldhoen e lo spirito di Amsterdam

Accanto a Henk Schiffmacher, considerato il re del tatuaggio di Amsterdam e attivo da oltre quarantacinque anni tra studi, convention internazionali e collaborazioni museali, il progetto coinvolge Tycho Veldhoen, cresciuto tra pittura, disegno e incisione, e una squadra di tatuatori che intrecciano background artistici differenti. Dal lavoro di Morrison Cheyenne Schiffmacher, volto noto anche in televisione, alle esperienze tra pittura e tattoo di Rupa van Teylingen, fino ai percorsi internazionali di Frederik Moens e Olof Arrevik, il gruppo porta al Rembrandthuis una sensibilità che unisce tradizione artigianale, cultura underground e attenzione filologica per le matrici originali di Rembrandt.

Il Rembrandthuis come laboratorio contemporaneo

Se nel XVII secolo la casa di Jodenbreestraat era un centro di produzione artistica, dove il maestro e i suoi allievi lavoravano fianco a fianco tra tele, disegni e lastre incise, oggi il Poor Man’s Rembrandt Project restituisce al museo quella stessa dimensione laboratoriale. Lo studio di tatuaggi nell’ala moderna diventa il luogo in cui le tecniche storiche dell’incisione e del disegno a inchiostro si rileggono attraverso la pratica del tatuaggio, mantenendo vivo il legame con la città di Amsterdam e con un pubblico nuovo, che sceglie di portare Rembrandt con sé per sempre, letteralmente sulla pelle.

Foto: Ufficio Stampa