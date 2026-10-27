Paolo Troilo racconta ‘A.I. LIKE’, la scultura che trasforma un errore dell’intelligenza artificiale in un’opera d’arte e invita a ripensare il rapporto tra uomo e tecnologia.

Una mano con sei dita, alta circa tre metri e larga due, dà un corpo a ciò che per definizione non ne ha uno. È da una delle anomalie più riconoscibili delle immagini generate dall’intelligenza artificiale che nasce A.I. LIKE, il progetto scultoreo di Paolo Troilo presentato a Intersections 2026, a Milano il 28 e 29 ottobre. L’artista prende quello che viene comunemente considerato un errore dei sistemi di generazione visiva e lo trasforma nel segno distintivo dell’intelligenza artificiale, in una sorta di volto attraverso il quale interrogare il rapporto tra tecnologia, creatività e pensiero critico.

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Noto a livello internazionale per la sua tecnica pittorica realizzata esclusivamente con le dita, Troilo sceglie di non utilizzare l’AI come strumento creativo, ma di farne il soggetto della propria ricerca. La scultura nasce da un modello in argilla di circa 20 centimetri, realizzato a mano dall’artista e successivamente riprodotto in scala attraverso la stampa 3D.

Le componenti vengono assemblate e rifinite, con interventi di stuccatura, finitura e pittura eseguiti dallo stesso Troilo. La tecnologia entra così nel processo di realizzazione dell’opera senza cancellare la centralità del gesto umano.

Courtesy of the Artist da Ufficio Stampa

A.I. LIKE rappresenta una nuova tappa di un percorso avviato con The Breach, la mostra personale a Palazzo Reale di Milano, dove Troilo aveva già affrontato il tema dell’intelligenza artificiale all’interno di una riflessione più ampia sulle trasformazioni sociali e culturali contemporanee. Se in quel contesto l’AI era parte di un’indagine articolata sul presente, con la nuova opera assume una forma concreta, riconoscibile e volutamente imperfetta. La mano a sei dita conserva infatti la traccia di un’anomalia che potrebbe essere corretta dalle tecnologie future, ma che l’artista sceglie di fermare nel tempo.

Ad accompagnare la scultura è mA.nI.fest, un manifesto che combina parole e onomatopee contemporanee, richiamando il linguaggio del Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti. E al termine dell’evento, A.I. LIKE sarà collocata in uno spazio pubblico di Milano, mentre nove esemplari di dimensioni più contenute destinati a un’asta benefica. L’opera uscirà così dal contesto espositivo per incontrare un pubblico più ampio, portando la riflessione sull’intelligenza artificiale nella quotidianità.

L’intervista a Paolo Troilo

Con A.I. LIKE trasforma l’intelligenza artificiale nel soggetto della sua ricerca. Perché ha sentito l’esigenza di darle un volto?

«Perché percepire una presenza fisica è importante per l’essere umano. Da sempre, infatti, l’arte cerca di dare fattezze a soggetti fisicamente inesistenti, basti pensare al “dio” di ogni religione. Io sono legato al corpo da sempre nella mia pittura, corpo come forma materiale anche dell’immateriale. L’AI sarà capace un giorno di fondersi con la robotica, appropriandosi di una dimensione fisica e i dettagli del risultato saranno sempre più sorprendentemente simili a noi, questo è già realtà nei laboratori di mezzo mondo.

Ma l’intelligenza artificiale si è presentata a noi con sei dita, magari domani correggeranno l’errore, in ogni caso questo è l’imprinting e io l’ho voluto fermare nel tempo. Anche per ricordarci attraverso questa “deformazione” che non stiamo e staremo interagendo con un essere umano».

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La mano a sei dita nasce da un errore ricorrente dell’Al. Quanto il difetto alimenta la creatività

«Il difetto è la perfezione della creatività, è la nota stonata che genera curiosità e spinta. Guardando un volto si è più ispirati dall’irregolarità che dal noioso equilibrio. Esistono errori intenzionali e errori casuali ed entrambi sono momenti catartici. Nel 2004 uscii da Saatchi&Saatchi, dove lavoravo come creativo, per comprare il materiale utile a farmi passare dal disegno (passione che ho fin da piccolissimo) alla pittura, quando arrivai a casa mi accorsi di non aver comprato i pennelli. Grazie a quell’errore oggi sono l’unico artista al mondo capace di dipingere realismo con le dita. L’errore è un regalo, uno smascheramento».

L’AI mette in discussione concetti come originalità e autorialità. Proprio l’imperfezione può diventare una forma di resistenza alla perfezione tecnologica?

«Credo che il nostro “fare” sia frutto di ogni singolo accadimento, bello e/o brutto, che regola ogni singolo momento della nostra vita. Sbattere il gomito e prendere la scossa, divorziare da una persona che si ama (o si odia), adottare un cane, mangiare un primo disgustoso, perdere una madre, avere un bambino, l’acufene… sono tutte piccole/grandi deviazioni fisiche e psicologiche che modellano la nostra vita e le nostre reazioni. Chi scrive, disegna, compone o cucina lo farà sempre condizionato da quei molteplici fattori. Questa è una originalità che l’AI non potrà mai raggiungere».

Courtesy of the Artist da Ufficio Stampa

La sua pittura si fonda sulla fisicità del gesto, mentre A.I. LIKE coinvolge la stampa 3D. Come cambia il suo rapporto con l’opera quando la manualità incontra la tecnologia?

«Non sono uno scultore perché amo dare il giusto tempo alle cose e l’arte della pittura già di suo richiede una vita intera. Ho scolpito in passato e mi viene naturale, tant’è vero che questa scultura nasce dalla scansione di un mio modello in argilla auto-indurente fatto a mano. Quindi ben venga la tecnologia per colmare i vuoti, in questo caso la stampa 3D ci ha permesso di farla diventare grande. Strumento. Non autore».

Ad accompagnare la scultura c’è, mA.nl.fest che richiama il linguaggio del Manifesto del Futurismo. Quale legame vede tra l’avanguardia di Marinetti e la rivoluzione tecnologica di oggi?

«L’incertezza. Quella galvanizzante sensazione dell’esploratore che può sognare le meraviglie di qualcosa che ancora non ha visto, o che può aver paura di qualcosa che non ha ancora affrontato. La domanda, il dubbio, l’attesa, l’immaginazione sono tutti elementi che mi hanno ispirato per mA.nI.fest. Credo che Marinetti, all’epoca, abbia sentito lo stesso bisogno quando si stava affacciando all’era tecnologica».

Dopo The Breach a Palazzo Reale, torna a interrogare il rapporto tra IA e società. C’è un filo conduttore tra i due progetti?

«Certo, la propria verità si alimenta con la coerenza. Dopo aver dedicato una delle sette sale di Palazzo Reale all’AI lo slancio era partito ed era giusto farlo diventare una serie. Come gli orologi di Dalí o le piscine di Hockney».

Foto di allestimento da Ufficio Stampa

Dopo Intersections, A.I. LIKE sarà collocata in uno spazio pubblico di Milano. Che cosa cambia quando un’opera incontra le persone nella quotidianità, fuori dal museo?

«L’arte, quando si libera in uno spazio pubblico cambia il suo stato da oggetto per privilegiati a oggetto per tutti. Del resto, quello che considero l’unico vero movimento artistico degno di nota da diversi decenni è la street art. Peccato che anche quella spesso finisca al chiuso dei “negozi dell’arte”».

In un mondo in cui è sempre più difficile distinguere le immagini artificiali da quelle reali, quale ruolo può avere l’arte nell’educare lo sguardo e stimolare il pensiero critico?

«L’arte deve avere il ruolo del punto interrogativo, mai assertiva. Quell’apertura poderosa che ci ricorda sempre che conoscere bene (e il più possibile) è importante per capire e agire nel migliore dei modi di fronte a qualsiasi argomento. Oggi tutti sotto l’effetto Dunning-Kruger, tutti esperti di tutto, tutti pieni di risposte come i gruppetti di amici che si radunano di solito attorno a un barbecue, i genitori nelle chat di classe, i personal trainer su Instagram o le nonne quando commentano una terapia data da un medico. Parafrasando un programma sul calcio: “tutti bravi dal divano”».

Immagini Courtesy of the Artist da Ufficio Stampa