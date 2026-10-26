Al Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo, l’illustratore sloveno dipinge e conversa con gli ospiti. Tra moda, acquerelli e performance, racconta perché è importante portare l’arte tra le persone.

Il tavolo di Mitja Bokun è nella hall del Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo. Sopra ci sono i materiali con cui lavora, gli schizzi, gli acquerelli: volti, ritratti, vedute dell’hotel e di Jesolo. Gli ospiti passano, qualcuno rallenta, qualcuno si ferma a chiedere. Altri tornano il giorno successivo per vedere a che punto è il dipinto. Durante la sua residenza nell’hotel, l’artista e illustratore sloveno lavora così, lasciando che il processo abbia un pubblico e che quel pubblico possa interromperlo, almeno per una conversazione.

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La sua presenza inaugura Art Studio, la prima residenza d’artista dell’hotel, all’interno di un programma che il Falkensteiner di Jesolo sta sviluppando per dare spazio all’arte e al territorio. «Quest’anno abbiamo iniziato a muoverci in maniera più indipendente come hotel, pur all’interno delle logiche di gruppo, per dare voce al nostro territorio», spiega Eleonora Beviglia, Senior Marketing Manager. Dopo le iniziative dedicate al food, al vino e al benessere, la scelta è caduta sull’autunno: «I ritmi sono più calmi, ci sono meno distrazioni rispetto alla stagione estiva. Ci sembrava il momento giusto, anche con la sua luce, per dare spazio all’arte».

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Nel confronto con Bokun è nato anche il soggetto del dipinto realizzato durante la residenza: un falco, ispirato al simbolo di Falkensteiner, che l’artista ha trasformato in un animale reale mantenendo la posizione del logo. «Era bello vederlo in una veste diversa», racconta Beviglia. Uno spunto condiviso, lasciando a Bokun libertà nell’interpretazione, e una destinazione decisa insieme fin dall’inizio: devolvere l’opera in beneficenza.

Dipingere davanti agli altri

Per diversi giorni Bokun ha lavorato nella hall quattro o cinque ore al giorno. La scelta di mantenere il tavolo nello stesso punto rispondeva a un’intenzione precisa: permettere agli ospiti di ritrovarlo e seguire la nascita dell’opera. Spostarlo in ambienti diversi avrebbe interrotto quella piccola consuetudine che, invece, si è creata spontaneamente. «C’è una coppia che viene praticamente ogni giorno. – racconta l’artista e illustratore sloveno – Fanno domande, hanno iniziato a seguirmi su Instagram. Mi piace parlare, mostrare il quadro e spiegare quello che sto facendo».

La presenza di un pubblico è, del resto, familiare all’artista. «Mi piace lavorare davanti alle persone. Fa parte della mia natura artistica», dice. Nel suo percorso ci sono il disegno dal vivo per Vivienne Westwood alla London Fashion Week, gli appuntamenti con l’Istituto Marangoni e le performance gastronomiche, documentate anche in occasione dell’European Food Summit del 2022. Contesti diversi, accomunati dalla possibilità di seguire l’immagine mentre nasce. Quando lavora con il cibo, racconta, il gesto viene proiettato su grandi schermi durante le cene: i commensali osservano la composizione prendere forma insieme ai movimenti necessari a costruirla.

A Jesolo la dimensione è più raccolta, ma il rapporto con chi osserva resta diretto. Bokun non sembra sentire il bisogno di proteggere il processo dagli sguardi. Conosce artisti che preferiscono lavorare da soli, conservando nello studio esitazioni e tentativi. Per lui, mostrare quei passaggi viene naturale: «Quando disegno entro in una specie di zona. Quasi non mi accorgo più delle persone intorno». Poi qualcuno saluta, fa una domanda, e la conversazione riparte. Spiegare ciò che sta facendo non gli fa perdere il filo. L’adattamento riguarda semmai gli aspetti pratici: proteggere ciò che circonda il tavolo, organizzare i materiali, evitare di sporcare. Ne parla sorridendo, con la concretezza di chi deve far funzionare uno studio dentro uno spazio attraversato continuamente da altre persone.

Un illustratore, prima di tutto

«Lavoro soprattutto come illustratore. – precisa Bokun – Dipingo, ma il novanta per cento del mio lavoro è illustrazione». È una distinzione utile a comprendere anche il suo modo di affrontare la residenza: ascoltare una proposta, immaginare come tradurla, elaborare uno schizzo e confrontarsi sulla direzione da prendere. Il percorso dell’artista è cominciato con l’illustrazione di moda: nel portfolio compaiono lavori per Vogue Italia, Numéro Japan e GQ Taiwan, oltre a una collaborazione con Helena Christensen. Il linguaggio figurativo, attento alla riconoscibilità del soggetto, ha poi trovato applicazione anche nello sport e nei motori: tra i suoi lavori ci sono i ritratti di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo per Yamaha Petronas e il progetto per i 25 anni di Akrapovič. Il volto, l’abito, il movimento diventano occasioni diverse per mettere alla prova lo stesso sguardo.

Oggi lavora anche all’illustrazione medica: tra i progetti figura Skalpel, il libro del chirurgo Uroš Ahčan, per il quale ha realizzato le illustrazioni. È un ambito apparentemente lontano dalla moda, ma che chiarisce quanto possa cambiare la funzione di un disegno. «Per le persone può essere più facile osservare un disegno che una fotografia reale», spiega Bokun. Il tratto permette di avvicinarsi anche a ciò da cui, altrimenti, si distoglierebbe lo sguardo.

È uno degli aspetti interessanti del suo lavoro: l’immagine cambia in relazione a chi dovrà guardarla e al motivo per cui viene realizzata. Anche a Jesolo, sapere che il dipinto sarebbe stato destinato alla beneficenza ha contribuito alla riflessione sul soggetto. «È importante che le persone che guardano capiscano che cosa sto dipingendo», precisa. Il falco offre un punto d’ingresso immediato. Intorno, la composizione lascia spazio ad associazioni e interpretazioni. Bokun richiama la concentrazione, la velocità, la precisione dello sguardo dell’animale.

L’immagine nasce da un confronto

La familiarità con il lavoro su commissione emerge nel modo in cui Bokun racconta il rapporto con l’hotel: «Nell’illustrazione lavoriamo così: è una collaborazione». C’è un’idea da discutere, poi una soluzione visiva da sviluppare. Lo schizzo stabilisce una direzione, ma il passaggio alla pittura conserva la possibilità di sorprendere. «Il bozzetto era già molto bello, ma il risultato finale lo è ancora di più», osserva Beviglia. Il confronto iniziale, sottolinea poi la Senior Marketing Manager, non prevedeva indicazioni rigide sull’esecuzione: «Nella nostra idea non si può andare da un artista e dirgli che cosa deve fare». L’interesse era costruire un progetto insieme, lasciando che l’interpretazione appartenesse a Bokun.

Sul tavolo, gli acquerelli restituiscono anche altre direzioni dello sguardo dell’artista. Il volto umano, il ritratto, le vedute del luogo che lo ospita convivono con il lavoro più impegnativo sul dipinto. Per chi si avvicina diventano occasioni per conoscere meglio il linguaggio dell’artista, oltre al soggetto scelto per la residenza.

Portare il disegno tra le persone

La possibilità di parlare con chi guarda è uno degli aspetti su cui Bokun torna più spesso: «Anche gli artisti devono parlare dell’arte, perché le persone possano capirla», dice. È critico verso i discorsi che rendono l’incontro inutilmente difficile, soprattutto per chi non frequenta abitualmente mostre e musei. Rivendica il piacere di riconoscere ciò che si osserva, cita Firenze e la pittura rinascimentale, difende un rapporto accessibile con l’immagine. «Far entrare le persone in un museo non è facile. Qui vengono in vacanza e trovano qualcuno che dipinge», precisa. La curiosità può nascere durante un passaggio nella hall, senza essere stata programmata.

È una relazione che Bokun cerca anche nei laboratori e nelle attività condivise. Racconta il suo impegno nell’urban sketching a Lubiana, all’interno della comunità internazionale che si ritrova per disegnare dal vero: «Tutti possono venire, tutti possono partecipare». Ci si ferma a osservare un luogo, si sceglie un’inquadratura, si prova a restituirla sulla carta. Spesso chi si avvicina gli racconta di aver disegnato molto in passato e di aver smesso. Il tempo manca, gli impegni si accumulano: ricominciare diventa una promessa da mantenere più avanti, magari in pensione. Vedere qualcuno al lavoro riporta quella possibilità al presente. Prima ancora dell’opera finita, si incontra il piacere di una pratica.

Una stagione per fermarsi

Di Jesolo, dove arriva per la prima volta, Bokun apprezza soprattutto il ritmo autunnale («È tranquillo, non c’è stress», osserva). Il mare e la calma gli offrono una condizione favorevole al lavoro. L’affollamento estivo, ammette, sarebbe meno vicino al suo modo di vivere una vacanza.

È in questa finestra, tra settembre e dicembre, che l’hotel intende sviluppare la propria stagione artistica. Accanto alla residenza, gli Art Talk, moderati dal consulente d’arte Simone Bais, hanno già ospitato lo scultore Valerio Bacciolo e il pittore Luigi Ballarin. Il calendario prosegue con il sarto veneziano Franco Puppato, il 29 ottobre, e con Venini il 10 dicembre. I laboratori, rimandati, restano parte del progetto per il prossimo anno, quando l’intenzione è ripetere anche Art Studio.

Foto: Grazia Cicciotti