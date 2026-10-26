Alto oltre undici metri, ‘Schwarze Flocken’ era troppo grande per gli spazi espositivi della collezione Würth. Dopo quasi vent’anni nei depositi, il dipinto ha trovato una casa progettata da David Chipperfield.

Undici metri e venti di altezza, sette metri e dieci di larghezza. Sono le dimensioni di Schwarze Flocken, un dipinto monumentale realizzato da Anselm Kiefer nel 2007. Un’opera talmente grande da non trovare posto negli spazi espositivi della collezione Würth, che pure possiede alcuni dei lavori più imponenti dell’artista tedesco. Così, dopo quasi vent’anni trascorsi nei depositi, è arrivata una soluzione piuttosto insolita: costruire un edificio appositamente per lei.

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Il risultato è l’Anselm Kiefer Pavilion, progettato dall’architetto britannico David Chipperfield. Ha aperto al pubblico il 13 ottobre 2026 a Künzelsau, in Germania, nel giardino delle sculture del Museum Würth 2.

Un dipinto troppo grande per il museo

Acquistato direttamente dallo studio dell’artista nel 2008 dall’imprenditore e collezionista Reinhold Würth, Schwarze Flocken (Fiocchi neri) non era mai stato esposto pubblicamente. Realizzato con olio, emulsione, gommalacca, terra e rami su tela, il dipinto ha una presenza fisica che va ben oltre quella di un’immagine appesa alla parete. La sua superficie è un paesaggio materico, attraversato da tracce e frammenti che evocano distruzione, memoria e stratificazioni della storia.

Per anni si è cercato uno spazio adatto a contenerlo. Era stata presa in considerazione anche la possibilità di collocarlo in un vano scale a più piani, ma senza successo. Nel 2025 è arrivata la decisione di affidare a Chipperfield la progettazione di un padiglione dedicato esclusivamente al quadro.

Un edificio pensato a partire dall’opera

Il progetto nasce da un’idea dello stesso Kiefer, che ha indicato le proporzioni dello spazio interno, le dimensioni e la posizione dell’ingresso e persino i colori delle pareti. Chipperfield ha tradotto queste indicazioni in un edificio essenziale di circa 140 metri quadrati, collocato su un leggero rialzo del terreno, ai margini del complesso museale.

All’interno, travi di legno a vista e lucernari lasciano filtrare una luce naturale che cambia durante il giorno e con le stagioni. L’architettura rinuncia a imporsi sull’opera, concentrando tutta l’attenzione sulla sua presenza. Non è un museo che contiene un dipinto, insomma, ma uno spazio che esiste perché quel dipinto possa finalmente essere visto.

La poesia di Paul Celan dietro Schwarze Flocken

Il titolo dell’opera rimanda, tra l’altro, a Schwarze Flocken, una poesia di Paul Celan, poeta ebreo di lingua tedesca nato nell’attuale Romania, la cui famiglia fu travolta dalle persecuzioni naziste. Kiefer ha spesso intrecciato il proprio lavoro con i versi di Celan, affrontando attraverso la pittura il trauma dell’Olocausto, la storia tedesca e il problema della memoria.

Nel nuovo padiglione, questo dialogo tra pittura e poesia trova dunque una dimensione quasi architettonica. Il visitatore entra in uno spazio interamente dedicato a un’unica immagine, senza altre opere a distrarne lo sguardo. Il padiglione fa parte del Würth Skulpturengarten e affianca idealmente la grande mostra Anselm Kiefer – Alles, was der Fall ist, inaugurata il 16 ottobre alla Kunsthalle Würth di Schwäbisch Hall.

Foto: Anselm Kiefer Pavilion with Anselm Kiefer, Black Flakes, 2007, Oil, emulsion, shellac, soil, and twigs on canvas, 1120 x 710 cm, Sammlung Würth, Inv. 11115, acquired 2008. Museum Würth 2, Künzelsau, Photo: Simon Menges.