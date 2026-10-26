La Reggia di Caserta avvia una campagna Art Bonus da 220.874,66 euro per il restauro e la tutela della storica Biblioteca Palatina, che custodisce 15.000 volumi e preziosi manoscritti vanvitelliani.

La Reggia di Caserta lancia una nuova campagna di tutela e valorizzazione del proprio patrimonio culturale attraverso lo strumento dell’Art Bonus, con un intervento complessivo di 220.874,66 euro dedicato alla storica Biblioteca Palatina.

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Un tesoro librario e architettonico unico

Collocata sul lato Est del Palazzo, la Biblioteca Palatina è uno dei gioielli bibliografici e architettonici della Reggia, frutto della grande stagione culturale promossa dai Borbone. Ospita circa 15.000 volumi di altissimo pregio, conservati in scaffalature e arredi d’epoca che rappresentano capolavori di ebanisteria e di razionalizzazione dello spazio.

Tra i pezzi più preziosi spiccano la prima edizione originale della Dichiarazione dei Disegni del Reale Palazzo di Caserta di Luigi Vanvitelli, edita nel 1756 dalle Stamperie Reali di Napoli, e i carteggi originali delle Lettere di Vanvitelli (1751-1768), testimonianze fondamentali della progettazione del complesso vanvitelliano.

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Restauro, conservazione e prevenzione

I mutamenti climatici generali e le conseguenti variazioni dei parametri termoigrometrici mettono oggi a rischio la conservazione di questo delicato patrimonio librario e degli arredi storici. Il piano di interventi prevede il restauro conservativo dei 150 libri e documenti che presentano maggiore criticità, un’accurata spolveratura dell’intera raccolta libraria e la disinfestazione mirata degli arredi e delle librerie.

L’obiettivo è garantire condizioni ottimali di conservazione sia per i volumi sia per gli arredi lignei, intervenendo in modo preventivo contro degrado, polveri e infestazioni biodeteriogeni che possono compromettere nel tempo la fruibilità della biblioteca.

Mecenatismo e Art Bonus

L’importo complessivo stimato per l’intervento, pari a 220.874,66 euro, potrà essere sostenuto grazie alla generosità di cittadini, enti pubblici e soggetti privati che vorranno contribuire tramite l’Art Bonus. Il mecenatismo culturale consentirà di legare il proprio nome alla salvaguardia di uno dei tesori del patrimonio culturale italiano, sostenendo concretamente la tutela di libri, manoscritti e arredi storici.

La Biblioteca Palatina, la cui formazione fu avviata dalla Regina Maria Carolina con una raccolta ufficiale curata da esperti e suddivisa in otto classi fondamentali (Religione, Storia, Dizionario della Lingua, Storia Naturale, Belle Arti, Poesia e Viaggi, Governo, Educazione), fu successivamente arricchita nel periodo francese grazie alle acquisizioni volute da Carolina Murat. Il nuovo intervento di restauro mira a prolungarne la vita e a renderla sempre più accessibile alle generazioni future.

Foto: Ufficio Stampa