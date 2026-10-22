Dal 22 ottobre 2026 al 25 gennaio 2027, il Museo Poldi Pezzoli presenta ‘Un Tiziano per Milano’, con una Madonna mai esposta al pubblico e un percorso sul legame tra il maestro e la città.

Dal 22 ottobre 2026 al 25 gennaio 2027, il Museo Poldi Pezzoli propone Un Tiziano per Milano, mostra dossier che presenta per la prima volta al pubblico un’opera dell’artista. Pezzo pregiatissimo di una collezione privata, la Madonna con il Bambino e la Maddalena arriva infatti nel cuore della città attraverso un comodato a lungo termine. Un prestito di particolare rilevanza storico-artistica che permette di apprezzare la tela dipinta da Tiziano Vecellio negli anni Quaranta del Cinquecento.

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L’arrivo della tela offre, dunque, l’occasione per ricostruire un capitolo significativo della storia artistica della città. Il rapporto tra Tiziano e Milano fu, infatti, segnato dagli incontri con la corte imperiale, dalle commissioni ricevute e dalla fortuna delle sue opere presso collezionisti e istituzioni. La mostra, curata da Enrico Maria Dal Pozzolo, professore associato dell’Università di Verona, e Lavinia Galli, curatrice del Museo Poldi Pezzoli, riunisce tre opere autografe del maestro e una copia di particolare valore. In un percorso che mette in relazione la vicenda del dipinto con una più ampia ricognizione della sua presenza in città.

«Questo progetto nasce da un gesto significativo. La scelta di un collezionista privato di affidare al Museo Poldi Pezzoli un’opera fino ad oggi mai esposta, facendola così diventare occasione di studio, confronto e conoscenza», dichiara Alessandra Quarto, direttrice del Museo Poldi Pezzoli. «È un esempio concreto di come la generosità privata possa trasformarsi in patrimonio condiviso. E proprio da quest’opera è nata l’idea di raccontare una storia più ampia. Quella del rapporto, intenso e ancora in parte da riscoprire, tra Tiziano e Milano».

Una Madonna, una scoperta nella bottega di Tiziano

La Madonna con il Bambino e la Maddalena custodisce una storia che le indagini radiografiche hanno contribuito a chiarire. Sotto il volto della Maddalena è emersa infatti la figura originaria di un uomo barbuto. Dettaglio che apre nuove prospettive sulla genesi del dipinto e sulle pratiche della bottega tizianesca.

Tiziano Vecellio, La Madonna con il Bambino e santa Maria Maddalena. 1540-1550 ca Olio su tela Collezione privata

L’opera potrebbe non essere stata ritirata dal committente per il quale era stata realizzata. Rimasta nello studio del pittore, sarebbe stata modificata in un secondo momento nel volto del personaggio da Girolamo Dente, stretto collaboratore di Tiziano. Nella fase matura della sua carriera, infatti, il maestro si affidava sempre più spesso alla propria bottega per rispondere a una domanda crescente di dipinti. Coordinando il lavoro degli assistenti senza rinunciare al controllo sulla produzione.

Anche la provenienza della tela contribuisce a legarla alla storia milanese. Non è ancora possibile stabilire quando arrivò in città, ma nel 1746 risulta acquistata dal collezionista inglese Sir Thomas Saunders Sebright V, allora impegnato nel Grand Tour. La sua vicenda diventa così una traccia attraverso cui seguire la circolazione delle opere di Tiziano e il loro ingresso nelle raccolte private.

Il legame con Milano

Il legame tra Tiziano e Milano si sviluppò soprattutto grazie alla vicinanza con la corte asburgica. Dopo che l’artista realizzò per Carlo V uno dei primi ritratti imperiali. Da allora, il maestro divenne particolarmente richiesto e il rapporto con la committenza imperiale si consolidò.

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Tra i momenti più importanti, il soggiorno del 1541 per l’ingresso trionfale di Carlo V. Allora, l’imperatore gli riconobbe una pensione annua di cento scudi sulla cassa di Milano. A ricordare quell’evento il Poldi Pezzoli espone anche il Trattato dell’intrar in Milano di Carlo V di Giovanni Alberto Albicante, pubblicato nel 1541 e conservato nelle Raccolte Bertarelli. Le cinque xilografie del volume documentano gli archi trionfali allestiti per celebrare l’arrivo dell’imperatore, restituendo il contesto storico in cui si mosse il pittore.

Nel corso dei suoi soggiorni milanesi, Tiziano realizzò ritratti di importanti personalità cittadine, tra cui il governatore Alfonso d’Avalos. A questo periodo potrebbe risalire anche il celebre Uomo in armatura della Pinacoteca Ambrosiana, recentemente identificato con Gian Giacomo Medici detto il Medeghino. In mostra, il dipinto è messo in relazione con la medaglia celebrativa del personaggio conservata al Gabinetto Numismatico e Medagliere del Castello Sforzesco.

La commissione pubblica più importante ricevuta da Tiziano a Milano fu tuttavia l’Incoronazione di spine, realizzata tra il 1540 e il 1543 per la Confraternita di Santa Corona e destinata alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. A lungo considerata, insieme al Cenacolo, una delle opere maggiori della città, la monumentale pala fu requisita dai francesi nel 1796 e trasferita al Louvre l’anno successivo, dove si trova ancora oggi.

La Madonna Mazenta 1560 -1565 Olio su tela Venezia, Gallerie dell’Accademia Ritratto di Gian Giacomo Medici 1497-1555 Olio su tela Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Milano

La mostra restituisce anche la storia della sua fortuna attraverso una copia di qualità particolarmente alta e di formato quasi identico all’originale, conservata nella chiesa di Santa Maria Annunciata dell’Università Statale. Realizzata in prossimità della spoliazione, l’opera è stata restaurata dal Museo Poldi Pezzoli proprio in occasione dell’esposizione.

Ma la presenza di Tiziano a Milano non si esaurì con i suoi soggiorni. Tra Seicento e Settecento, le sue opere contribuirono a orientare il gusto di aristocratici e prelati, entrando nelle collezioni cittadine e consolidando la fama del pittore.

In questo contesto si inserisce il confronto tra la Madonna con il Bambino e la Maddalena del Poldi Pezzoli e la più tarda Madonna con il Bambino delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, documentata a Milano dal 1616 nella collezione di Guido Mazenta. Accostate in mostra, le due tele permettono di osservare l’evoluzione della pittura di Tiziano verso una materia sempre più cupa.

Un itinerario tizianesco oltre il museo

Un Tiziano per Milano invita infine a proseguire la visita fuori dalle sale del Poldi Pezzoli. Un QR code consente, infatti, di seguire un itinerario cittadino tra luoghi che conservano opere del maestro o testimonianze della sua presenza e della sua fortuna: dalla Pinacoteca Ambrosiana alla Pinacoteca di Brera, dal Castello Sforzesco a Santa Maria delle Grazie, fino al Duomo.

L’Incoronazione di spine per Santa Maria delle Grazie 1797-1799 Olio su tela Milano, Ospedale Maggiore, Chiesa di Santa Maria dell’Annunciata Restaurato in occasione della mostra

Il percorso estende così la mostra alla città, ricomponendo una memoria artistica distribuita tra musei, chiese e collezioni. Un accordo tra il Museo Poldi Pezzoli e la Pinacoteca Ambrosiana prevede inoltre un’agevolazione reciproca sui biglietti d’ingresso alle due istituzioni.

A 450 anni dalla morte di Tiziano, Milano torna dunque a interrogarsi sul ruolo del pittore nella propria storia. E a riaprire questo racconto è una tela rimasta a lungo lontana dallo sguardo pubblico, che grazie alla scelta di un collezionista diventa oggi occasione di conoscenza condivisa.

Immagini da Ufficio Stampa / Crediti indicati