Dal cinema di Fellini e Sorrentino alla Divina Commedia, Radenko Milak ricostruisce la memoria visiva italiana. Giuliana Benassi ci accompagna alla scoperta di ‘Proximity’, la prima personale dell’artista bosniaco alla Fondazione D’ARC di Roma.

Che cosa hanno in comune il Laocoonte, Jannis Kounellis, il Casanova di Federico Fellini e The Young Pope di Paolo Sorrentino? Apparentemente poco, se non il fatto di appartenere a un immaginario visivo che attraversa epoche e linguaggi molto diversi. Eppure, nelle opere di Radenko Milak, queste immagini convivono, si incontrano e costruiscono significati nuovi, senza seguire una cronologia né una narrazione prestabilita.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Radenko Milak ferma il cinema per capire che cosa resta nella memoria

Succede in Proximity, la prima personale italiana dell’artista bosniaco, in programma fino al 31 gennaio 2027 alla Fondazione D’ARC di Roma, a cura di Giuliana Benassi. Una mostra in cui pittura, cinema, architettura e memoria si sovrappongono, trasformando le sale espositive in una sorta di montaggio cinematografico. «La mostra indaga la cultura iconografica italiana a partire dal cinema, dalla storia dell’arte e dalle incursioni dell’artista a Roma», racconta Benassi, spiegando come il progetto sia nato anche dall’esperienza diretta di Milak nella Capitale.

Dalla residenza romana alla Divina Commedia

La Fondazione D’ARC è uno spazio relativamente giovane. Nata nell’ottobre 2024 per volontà dei collezionisti Clara e Ger Floridi, occupa un’ex fabbrica di manufatti in cemento riqualificata lungo la Tiburtina. Ospita una selezione di oltre 150 opere della collezione dei fondatori e sviluppa un programma di mostre e residenze artistiche. Proprio durante una residenza nel marzo 2026, Milak ha avuto l’occasione di approfondire il proprio rapporto con Roma. Ha visitato Cinecittà, esplorato la città e raccolto immagini e suggestioni che ha successivamente rielaborato nel suo atelier in Bosnia.

LEGGI ANCHE: Fondazione D’ARC, Clara Datti: «Un luogo in cui rifugiare le opere, ma anche la propria anima»

«Siamo stati a Cinecittà, ma era curioso anche di captare delle immagini vissute in strada. Poi le ha rieditate e fatte riemergere nel suo atelier in Bosnia, dove ha lavorato. Tutto nasce da questo suo vissuto con la città in maniera diretta», spiega Benassi. Il risultato più evidente è Umbra ante memoriam, grande composizione che prende spunto dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. «È una lettura tutta personale della Divina Commedia – prosegue la curatrice – dove Inferno, Purgatorio e Paradiso diventano una griglia di immagini in cui il pubblico può rintracciare riferimenti al passato e all’attualità».

Le tre cantiche si trasformano in una struttura architettonica fatta di finestre e inquadrature. Al loro interno convivono personaggi cinematografici, opere d’arte, riferimenti politici e immagini della cultura popolare. «La divisione delle cantiche diventa quasi un pretesto architettonico, una griglia per rappresentare l’immaginario della storia italiana del Novecento, con allusioni iconografiche che vengono dal cinema, dalla storia dell’arte, dalle iconografie pop e dalla stratificazione romana», aggiunge Benassi.

Il montaggio cinematografico e le immagini che non vediamo

È proprio il concetto di relazione a spiegare il titolo della mostra. «Proximity allude all’idea di accostare le immagini e quindi di parlare di una prossimità laddove non abbiamo un contatto diretto, ma un accostamento che genera un nuovo significato», osserva Benassi. Come nel montaggio cinematografico, ciò che conta non è soltanto la singola immagine, ma anche lo spazio che la separa da quella successiva. Uno spazio invisibile che permette allo spettatore di costruire associazioni e narrazioni personali. «È quello che accade quando si accostano varie immagini e durante un montaggio. Anche quello che non c’è diventa una sorta di sinapsi che aiuta a creare una narrazione, che comunque rimane libera».

La curatrice richiama il pensiero di Aby Warburg, lo storico dell’arte che attraverso il suo Atlante Mnemosyne accostava immagini lontane nel tempo per individuare connessioni e sopravvivenze iconografiche. Questa ricerca prende forma anche in Cabinet, una composizione di acquerelli in bianco e nero disposti lungo le pareti della Sala M come una pellicola cinematografica srotolata. Tra le immagini si riconoscono il Casanova di Fellini, riferimenti a Michelangelo Antonioni, Giorgio de Chirico e Beato Angelico.

«Gli acquerelli sono allestiti con l’idea di creare quasi una pellicola srotolata. Riprendono varie citazioni cinematografiche, ma anche opere storiche. L’architettura è sempre un riferimento, qualcosa che contiene le figure all’interno di una porzione geometrica». Il bianco e nero non è soltanto una scelta stilistica. «Richiama la fotografia, ma anche il discorso della memoria, che appartiene all’immaginario di tutto ciò che è passato», sottolinea Benassi.

Quando la luce trasforma l’opera

La mostra non si sviluppa soltanto sulle pareti. Milak interviene anche sulla grande vetrata della Fondazione D’ARC, sperimentando per la prima volta la riproduzione delle proprie opere pittoriche su una superficie microforata. È un lavoro che cambia durante la giornata. La luce naturale attraversa le immagini, facendo emergere alcuni dettagli e scomparire altri. Quella artificiale, nelle ore serali, produce un effetto differente, quasi scenografico. La finestra diventa contemporaneamente opera, supporto e dispositivo visivo. E l’architettura della fondazione partecipa alla costruzione del racconto.

L’allestimento dialoga inoltre con la collezione permanente, senza cercare necessariamente corrispondenze cronologiche. Una scelta che, come spiega Benassi, nasce dalla volontà di «creare nuove connessioni tra le opere, nuove ombre, nuovi profili e nuovi sguardi». Il visitatore è così invitato a riconoscere immagini familiari, ma soprattutto a costruire relazioni inattese tra ciò che vede. In fondo, è questo il meccanismo su cui si fonda Proximity: la memoria non come un archivio immobile, ma come un continuo montaggio di immagini, nel quale il passato torna a emergere attraverso nuovi accostamenti.

Foto di Olivia Rainaldi