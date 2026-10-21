A Gand, in Belgio, il Design Museum Gent ha riaperto con una nuova ala rivestita da oltre 82mila mattoni realizzati con rifiuti edilizi. Tra lavandini, parabrezza e materiali recuperati, l’edificio diventa un esperimento di design circolare.

Che fine fanno i vecchi sanitari quando vengono demoliti gli edifici? A Gand, in Belgio, possono diventare parte di un museo. È quello che è successo al Design Museum Gent, che dopo quattro anni di lavori ha riaperto il 3 ottobre 2026 con una nuova ala costruita utilizzando anche materiali di scarto provenienti dalla città. Vecchi lavandini, gabinetti, finestre e parabrezza sono stati trasformati in mattoni, dando vita a un edificio che non si limita a esporre il design, ma prova a sperimentarlo attraverso la propria architettura.

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Il progetto, costato circa 20 milioni di euro, porta la firma dello studio britannico Carmody Groarke, insieme ai belgi ATAMA e RE-ST. L’elemento più sorprendente è la facciata bianca della nuova costruzione, realizzata con oltre 82.000 mattoni riciclati, appositamente sviluppati per il museo.

I mattoni del museo che assorbono CO₂

Si chiamano Gent Waste Brick e sono stati prodotti utilizzando materiali di recupero raccolti entro un raggio di circa otto chilometri dal museo. Ogni mattone contiene il 63% di rifiuti da costruzione, ridotti in polvere e mescolati con calce idrata. A differenza dei mattoni tradizionali, non vengono cotti ad alte temperature nei forni, ma induriti attraverso un processo a base di calce che richiede meno energia. Secondo i progettisti, questa tecnica permette di ridurre di circa due terzi le emissioni incorporate rispetto a un normale mattone in argilla cotta.

C’è anche un’altra particolarità: durante il processo di indurimento, la calce continua ad assorbire anidride carbonica dall’atmosfera. La produzione è avvenuta in un’ex area ferroviaria di Gand. Ha coinvolto anche gli abitanti della città, invitati a partecipare a un festival di due giorni dedicato alla fabbricazione dei mattoni. Oggi, chi visita il museo può perfino acquistarne uno nel bookshop per 10 euro.

Dai vecchi gabinetti ai bagni fatti con le alghe

L’approccio circolare non riguarda soltanto la facciata. All’interno dell’edificio sono stati utilizzati legno recuperato, argilla locale e materiali provenienti dal cantiere. Persino i bagni sono diventati uno spazio di sperimentazione: i rivestimenti comprendono materiali ricavati da alghe, lino, legno e cenere vulcanica. Alcuni elementi sono accompagnati da QR code che permettono ai visitatori di scoprirne la composizione.

La nuova ala collega inoltre gli edifici storici del museo, rendendo il percorso espositivo più accessibile. Accanto alle sale dedicate alle collezioni trovano spazio ambienti per laboratori, incontri e attività aperte alla città. Il risultato è un museo in cui anche l’architettura diventa parte del racconto. E dove ciò che normalmente finirebbe tra i rifiuti viene trasformato in una risorsa, dimostrando che il design può cominciare molto prima dell’oggetto finito: dalla scelta di cosa non buttare.

Foto: Design Gent Museum.