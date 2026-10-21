Una nuova biografia ricostruisce l’origine dei sei dipinti a olio realizzati da Edward Hopper prima della scuola d’arte. Non erano composizioni originali, ma esercizi ispirati ad altri artisti, spesso riprodotti su riviste per principianti.

Prima di diventare il pittore dei diner notturni, delle stanze silenziose e delle solitudini americane, Edward Hopper copiava immagini dalle riviste. Come tanti aspiranti artisti, imparava osservando i lavori degli altri e provando a riprodurli. Soltanto che alcuni di quegli esercizi, ritrovati molti anni dopo, sono stati a lungo considerati le sue prime composizioni originali.

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La storia torna d’attualità grazie a Edward Hopper: A Life, la nuova biografia dello storico dell’arte Louis Shadwick, di cui The Art Newspaper ha pubblicato un estratto il 20 ottobre 2026. La ricerca, avviata e resa nota già nel 2020, ha permesso di ricostruire i modelli dei sei dipinti a olio realizzati da Hopper prima del suo ingresso alla scuola d’arte. Non si tratta di falsi né di un tentativo di ingannare qualcuno. La scoperta racconta piuttosto come un ragazzo destinato a diventare uno dei pittori più celebri del Novecento abbia imparato a dipingere.

Il paesaggio di Hopper che non rappresentava Nyack

Uno degli esempi più interessanti è Old Ice Pond at Nyack, realizzato tra il 1898 e il 1900. Il quadro mostra un paesaggio invernale attraversato dalla luce del tramonto e per decenni è stato interpretato come una veduta di Nyack, la cittadina dello Stato di New York dove Hopper era cresciuto. Sembrava una testimonianza precoce del suo interesse per la luce e per il paesaggio americano. Ma Shadwick ha individuato una somiglianza decisiva con A Winter Sunset, un dipinto del pittore tonalista americano Bruce Crane. Non era una semplice affinità stilistica: Hopper aveva riprodotto proprio quell’immagine.

L’opera di Crane era comparsa nel dicembre 1890 sulle pagine di The Art Interchange, una rivista destinata ad artisti dilettanti e studenti. La pubblicazione offriva riproduzioni a colori accompagnate da istruzioni per realizzarne copie, trasformando le immagini in veri e propri esercizi di pittura. Il paesaggio originale, inoltre, rappresentava probabilmente un luogo di Long Island o del Connecticut, non Nyack. E persino il titolo del dipinto di Hopper era stato attribuito dopo la sua morte da Arthayer R. Sanborn, il reverendo che aveva recuperato le opere giovanili dalla soffitta della casa di famiglia alla fine degli anni Sessanta.

Le riviste che insegnavano a dipingere al giovane Hopper

Un altro esempio è Rowboat in Rocky Cove, firmato e datato 1895, probabilmente il primo olio realizzato dall’artista. Anche in questo caso il modello era una riproduzione pubblicata su The Art Interchange: un acquerello intitolato Lake View, opera di un autore sconosciuto, apparso nel febbraio 1891. La rivista lo presentava come un soggetto particolarmente adatto ai principianti. Il giovane Hopper, che aveva circa tredici anni, lo scelse per esercitarsi con una tecnica che stava appena imparando.

Le ricerche di Shadwick hanno ricondotto altri dipinti giovanili a opere di John Francis Murphy, Edward Moran e Fred Pansing. Per Church and Landscape, invece, il modello preciso resta sconosciuto, anche se sono state individuate altre rappresentazioni della medesima scena. Il fatto che queste opere fossero copie non diminuisce il valore del percorso artistico di Hopper. Cambia, semmai, il modo in cui possiamo immaginarne gli inizi.

Perché questa scoperta cambia la storia di Hopper

Finora i primi dipinti a olio erano stati spesso letti come testimonianze di un talento precoce e quasi spontaneo, già capace di osservare e interpretare autonomamente i paesaggi della propria infanzia. La ricerca restituisce un’immagine diversa: quella di un adolescente che studia i pittori contemporanei, consulta periodici illustrati e apprende attraverso la ripetizione. Hopper firmò diversi di questi lavori, ma li lasciò nella soffitta di famiglia, senza esporli pubblicamente. Non ci sono elementi per sostenere che volesse presentarli come creazioni autonome.

La vicenda ricorda anche quanto fosse importante la circolazione delle immagini prima dell’epoca digitale. Riviste come The Art Interchange permettevano agli aspiranti pittori di conoscere opere e artisti che difficilmente avrebbero potuto vedere dal vivo. E forse è proprio questo l’aspetto più interessante della storia: anche uno degli artisti più riconoscibili del Novecento ha cominciato imparando dalle immagini degli altri. L’originalità, prima di diventare uno stile, può essere il risultato di un lungo esercizio di osservazione.

Foto Preview: Courtesy of Yale University Press.