A ZING 2026 il corner Var Digital Art al Palacongressi di Rimini mette in dialogo l’installazione ‘SpiderWALL’ di Francesca Pasquali e l’app interattiva ‘MIXERPIECE’ di Giuseppe Ragazzini tra arte digitale, impresa e innovazione.

Alla ZING Experience 2026, in programma il 22 e 23 ottobre al Palacongressi di Rimini, il corner dedicato all’arte digitale diventa uno spazio di incontro tra ricerca artistica, tecnologia e mondo dell’impresa. Protagoniste sono SpiderWALL di Francesca Pasquali e MIXERPIECE di Giuseppe Ragazzini, due opere che, attraverso linguaggi diversi, riflettono sulla capacità delle relazioni di generare nuove forme, significati e possibilità.

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SpiderWALL: la trasformazione della materia secondo Francesca Pasquali

Francesca Pasquali (Bologna, 1980) porta a ZING SpiderWALL (2026), un’installazione site-specific nata dalla trasformazione di un oggetto comune: il semplice utensile domestico usato per rimuovere le ragnatele. Assemblati e moltiplicati, questi elementi danno origine a una struttura complessa, colorata ed espansiva, capace di ridefinire lo spazio con una presenza scultorea di forte impatto visivo. La ricerca dell’artista, da sempre concentrata sul rapporto tra natura e artificio, organico e inorganico, trasforma un materiale industriale quotidiano in un organismo che sembra crescere e propagarsi, evocando strutture e processi del mondo naturale.

MIXERPIECE: l’immagine che cambia con il gesto del pubblico

Giuseppe Ragazzini (Londra, 1978) presenta MIXERPIECE, applicazione creativa e interattiva ideata nel 2018 e premiata a livello internazionale con il Parents’ Choice Award e una menzione d’onore ai Webby Awards 2019. Al confine tra pittura, animazione e sperimentazione digitale, l’opera invita il pubblico a intervenire direttamente su immagini e frammenti visivi tratti dalla storia dell’arte, combinandoli e sovrapponendoli per dare vita a composizioni sempre nuove. In questo flusso continuo di metamorfosi l’interazione diventa il motore della trasformazione, mentre la tecnologia si fa strumento per esprimere la creatività individuale e confrontarsi con il patrimonio artistico.

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SYMBIONOMY e il ruolo dell’arte nel modello organizzativo

Il dialogo tra SpiderWALL e MIXERPIECE si inserisce nella visione di SYMBIONOMY, tema guida di ZING 2026, che invita a trasformare differenze e polarità in opportunità di crescita. In questo contesto Var Digital Art, progetto nato nel 2018 all’interno di Var Group, prosegue il proprio percorso di ricerca e valorizzazione dell’arte digitale mettendo in relazione artisti, tecnologie e organizzazione d’impresa. Come sottolineano Alessandro Tiezzi, Head of Var Digital Art, e il direttore artistico Davide Sarchioni, le opere di Pasquali e Ragazzini interpretano il valore della connessione, della partecipazione e della trasformazione, principi che dialogano con il modello Open Platform Organization di Var Group.

Arte digitale, impresa e innovazione in continua evoluzione

La presenza a ZING 2026 rappresenta un nuovo capitolo del percorso con cui Var Digital Art promuove il riconoscimento dell’arte come strumento capace di raccontare il mondo dell’impresa con linguaggi propri e, allo stesso tempo, di far dialogare pratiche digitali con ricerche legate alla materia e alla forma. Nel corner VDA, la trasformazione della materia attraverso la relazione tra gli elementi e quella dell’immagine attraverso la partecipazione attiva delle persone restituiscono una visione dell’innovazione come processo aperto, condiviso e in continua evoluzione.

Foto: Ufficio Stampa