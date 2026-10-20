Il progetto di Renato Basteri unisce arte, intelligenza artificiale e didattica attraverso un gioco che invita a osservare i capolavori della pittura.

Un’anatroccola nascosta in un dipinto famoso, una rana che prova a ritrovarla e un pubblico chiamato a partecipare alla ricerca. È il meccanismo alla base di VANFROG.ART, il progetto ideato dall’artista digitale Renato Basteri che utilizza l’intelligenza artificiale, la narrazione e il gioco per avvicinare il pubblico alle opere d’arte. L’idea parte da un gesto molto semplice: fermarsi a guardare un quadro, anziché limitarsi a scorrere rapidamente un’immagine sullo schermo. E per farlo Basteri ha inventato due personaggi: René VANFROG, una rana verde con gli occhi azzurri e gli occhiali blu, e Julie, una timida anatroccola grigio scuro che ama nascondersi tra le opere dei grandi artisti.

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Rielaborazione di Self Portrait (Autoritratto), Fidelma Cadmus Kirstein, 1947.

Un gioco per imparare a osservare l’arte

Ogni giorno Julie compare all’interno di un dipinto celebre e René chiede aiuto al pubblico per ritrovarla. Chi riesce a individuarla per primo può scegliere, tra due proposte, l’opera che diventerà protagonista della sfida successiva. Il risultato è una sorta di caccia al tesoro digitale che trasforma l’osservazione artistica in un’attività partecipativa. Per trovare Julie bisogna soffermarsi sui dettagli, esplorare la composizione e prestare attenzione a elementi che, a una prima occhiata, potrebbero passare inosservati. Al gioco si affiancano reel e contenuti di approfondimento, tra cui L’Angolo del Prof, dedicati agli artisti, alle tecniche pittoriche e alle storie delle opere.

Renato Basteri: l’intelligenza artificiale come strumento creativo

Dietro VANFROG.ART c’è anche l’esperienza personale e professionale del suo ideatore, che considera il progetto un punto d’incontro tra educazione, creatività e nuove tecnologie.

‘Guarda che emozione mi provochi!’, reinterpretazione dell’Urlo di Edvard Munch.

«VANFROG.ART nasce dall’incontro tra il mio lavoro di insegnante di sostegno, la passione per l’arte e il desiderio di dare vita ai personaggi che ho disegnato. – commenta – René, una rana con occhi azzurri e occhiali blu, cerca la timida anatroccola Julie, nascosta nei dipinti, e invita il pubblico ad aiutarlo. Cercando un piccolo personaggio, ci si ferma a osservare colori, forme e particolari che altrimenti sfuggirebbero. È questo che muove la mia ricerca: trasformare la curiosità in un incontro con l’arte, attraverso il gioco, l’emozione e il racconto. L’intelligenza artificiale è il pennello creativo con cui cerco di tradurre questa immaginazione in immagini, guidandone e correggendone i risultati».

Nella visione di Basteri, dunque, l’AI non sostituisce l’artista, ma diventa uno strumento per sviluppare un’idea che nasce dall’immaginazione umana. Le opere vengono rielaborate per accogliere i personaggi del progetto, creando nuove immagini che dialogano con gli originali.

Dai social alle esposizioni internazionali

Nato come esperienza digitale, VANFROG.ART ha raggiunto, secondo i dati comunicati dal suo ideatore, oltre 7.700 follower e 132.000 visualizzazioni negli ultimi 30 giorni. Il progetto ha inoltre intrapreso un percorso espositivo internazionale che ha toccato New York, con una presenza a Times Square, Milano e Tokyo, mentre sono annunciate nuove tappe a Londra e Madrid. Al centro resta però la stessa intuizione: utilizzare le possibilità offerte dalla tecnologia per riportare l’attenzione sulle opere d’arte. Perché, a volte, cercare un piccolo personaggio nascosto può diventare un motivo per osservare più a lungo un dipinto.

Foto Preview: Rielaborazione di Portrait of Elke I, Georg Baselitz, 1969.