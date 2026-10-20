Dal 20 ottobre all’8 dicembre 2026 la Galleria Borghese di Roma mette a confronto l’’Annunciazione’ di Treviso e l’’Amor Sacro e Amor Profano’, svelando legami tra devozione, mito e committenza.

Dal 20 ottobre all’8 dicembre 2026 la Galleria Borghese di Roma dedica una nuova mostra dossier a Tiziano, in occasione del 450° anniversario della morte del maestro veneto. Il progetto, intitolato Tiziano. Dialoghi tra Sacro e Profano. La Galleria Borghese incontra l’Annunciazione della cattedrale di Treviso e curato da Maria Giovanna Sarti, mette per la prima volta in dialogo l’Annunciazione trevigiana con i dipinti dell’artista conservati nella collezione permanente.

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Ph. A. Novelli © Galleria Borghese

L’Annunciazione di Treviso nella sala di Tiziano

Cuore dell’esposizione è l’Annunciazione realizzata nel 1520 per la cappella Malchiostro della cattedrale di San Pietro Apostolo a Treviso. Temporaneamente rimossa dalla sua sede per il restauro degli affreschi del Pordenone, la tavola arriva a Roma dopo un importante intervento conservativo che ha riportato in luce firma, data e riferimento alla committenza di Broccardo Malchiostro, canonico e conte palatino, ritratto inginocchiato sullo sfondo.

L’opera è esposta nella sala dedicata a Tiziano, accanto ai dipinti già presenti in collezione e, in particolare, ad Amor Sacro e Amor Profano. Il confronto tra le due opere, pressoché coeve ma destinate a contesti diversi, permette di indagare il rapporto tra figura femminile e tradizione classica, il ruolo dell’antico nella costruzione dell’immagine e il peso della committenza nella definizione del significato iconografico.

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Amor Sacro e Amor Profano: allegoria matrimoniale e invenzione classica

Dipinto nel 1514-15 e oggi considerato una delle vette della produzione giovanile di Tiziano, Amor Sacro e Amor Profano è generalmente interpretato come un’allegoria matrimoniale legata alle nozze tra Niccolò Aurelio e Laura Bagarotto. Lo stemma di Aurelio campeggia al centro del grande sarcofago-fontana, trasformato in fonte di vita da Cupido che mescola le acque, mentre il fregio classico raffigura la punizione dell’amore ferino, allusione al controllo delle passioni.

Ph. A. Novelli © Galleria Borghese

Le due figure femminili, quasi gemelle, incarnano la dimensione coniugale e quella ideale: la sposa vestita di bianco, circondata da un paesaggio fertile e da simboli di fecondità e civiltà, e la nuda, legata alla verità e alla bellezza divina, su un terreno arido che evoca l’asprezza del cammino virtuoso. Il gioco di sguardi tra le due donne coinvolge lo spettatore e mette in scena il complesso equilibrio tra virtus e voluptas, tema al centro della lettura neoplatonica proposta dalla critica moderna.

L’Annunciazione tra devozione, committenza e citazioni dall’antico

Nella pala trevigiana Tiziano affronta per la prima volta il tema dell’Annunciazione, misurandosi con una tradizione iconografica consolidata e con le esigenze di una committenza desiderosa di lasciare traccia del proprio ruolo. La composizione obliqua, costruita su un sofisticato gioco prospettico che prolunga idealmente lo spazio reale della cappella, vede Maria in primo piano, colta nel momento successivo allo stupore: inginocchiata, il libro appena chiuso a terra, la mano al petto e il manto azzurro che avvolge la veste rossa, figura di giovane donna e insieme di sposa e Vergine.

Archivio Ufficio Beni Culturali – Diocesi di Treviso, fotografo Luigi Baldin

Alle spalle della Vergine, lo stemma di Broccardo Malchiostro e un finto rilievo antico – identificato come il Letto di Policleto, noto attraverso repliche e legato al collezionismo umanistico – definiscono il centro semantico dell’opera insieme alla figura femminile. Come in Amor Sacro e Amor Profano, Tiziano intreccia iconografia sacra, memoria dell’antico e celebrazione della committenza, ma riorganizza lo schema: il focus si concentra su Maria, mentre stemma e rilievo si dispongono ai suoi lati, a sottolineare l’intreccio tra devozione, cultura e ambizioni sociali.

Un percorso di ricerca su Tiziano alla Galleria Borghese

La mostra si inserisce nel ciclo di mostre dossier avviato dalla Galleria Borghese nel 2022 proprio nel segno di Tiziano, con il progetto Tiziano. Dialoghi di Natura e di Amore, che metteva in relazione la Ninfa e Pastore del Kunsthistorisches Museum di Vienna con altri dipinti tizianeschi della collezione. Anche in Dialoghi tra Sacro e Profano il confronto mirato tra poche opere consente di approfondire temi specifici: il ruolo dell’antico, la rappresentazione della figura femminile, la costruzione di allegorie complesse a partire da iconografie tradizionali.

La presenza dell’Annunciazione di Treviso, resa possibile dal prestito della Diocesi di Treviso e dal recente restauro condotto nei laboratori dell’ICR tra 2021 e 2022, offre inoltre l’occasione per rileggere la pala alla luce delle nuove scoperte tecniche e documentarie. Un programma di iniziative collaterali, tra visite guidate e attività educative, accompagna il pubblico alla scoperta della figura e dell’opera di Tiziano, in un dialogo serrato tra sacro e profano, tra devozione e mito, tra Venezia, Roma e il Cadore.

Foto: Ufficio Stampa