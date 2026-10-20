Al Mercato del Trullo di Roma torna Il Mercato dell’Arte: quattro atelier temporanei trasformano i box inattivi in laboratori partecipati, coinvolgendo abitanti, commercianti e visitatori fino al 23 ottobre 2026.

Al Mercato del Trullo di Roma torna nel 2026 Il Mercato dell’Arte, progetto di residenza e produzione che trasforma i box inattivi del mercato rionale in atelier temporanei. Fino al 23 ottobre, dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 14.00, quattro artisti e collettivi lavorano a stretto contatto con abitanti, commercianti e visitatori, invitati a entrare negli spazi di lavoro, portare oggetti, poesie, ricordi e a lasciare la propria impronta.

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Una residenza artistica partecipata nel cuore del quartiere

La seconda edizione de Il Mercato dell’Arte, ideata e curata da Alessandra Muschella per A.S.A.P.Q., punta a risignificare i luoghi del vivere comune, portando l’arte contemporanea fuori dagli spazi istituzionali e dentro la quotidianità di una delle borgate più identitarie di Roma. Gli atelier non sono stanze chiuse di produzione, ma luoghi aperti di relazione, dove il confine tra chi crea e chi guarda si assottiglia e il processo artistico si costruisce nel dialogo con la comunità del Trullo.

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Gli artisti in residenza e i quattro progetti collettivi

Gli artisti residenti 2026 sono Divisoperzero, Mario D’Amico, Maya Parvanova e il collettivo Molecole, selezionati tra oltre trenta candidature arrivate da contesti nazionali e internazionali. Ciascun progetto lavora sul patrimonio materiale e immateriale del quartiere, intrecciando memorie personali, oggetti quotidiani, gesti elementari e ritratti dei volti che animano i banchi del mercato.

Trovatelli, poesie, impronte e ritratti del mercato

Con Trovatelli, la compagnia di teatro di figura Divisoperzero chiede a banchisti, clienti e passanti di consegnare oggetti comuni e inutilizzati: penne, ritagli di stoffa, barattoli e materiali destinati allo scarto diventano sculture e nuovi abitanti immaginari del mercato, costruiti sotto gli occhi del pubblico. Mario D’Amico, fondatore dei Pittori Anonimi del Trullo, con La poesia nel cassetto invita gli abitanti ad aprire cassetti, bauli e cantine per recuperare poesie di famiglia o testi inediti, da portare al box della poesia: i versi saranno editati e impressi su mattonelle che animeranno i muri del quartiere.

Impronte in argilla ed ecosistema mercato

Nel progetto Impronte di Maya Parvanova – Phi Ceramic Studio, abitanti, famiglie e visitatori sono invitati a lasciare un dito, una mano o il palmo nell’argilla morbida: ogni vaso conserverà così le tracce delle persone incontrate durante la residenza, presenze individuali che, una accanto all’altra, daranno forma a un’opera comune. Il collettivo Molecole, fondato da Gaia Flamigni e Virginia Volpe, con Ecosistema Mercato guarda invece al mercato come a un microcosmo complesso, ritraendo prodotti, mercanti e clienti in un grande affresco collettivo costruito attraverso disegni, pitture e schizzi, in un box che è allo stesso tempo atelier, laboratorio e spazio espositivo.

Un patrimonio condiviso per il quartiere del Trullo

Ogni atelier diventa un piccolo cuore pulsante dentro il mercato: le opere nascono tra i rumori dei banchi, dalle conversazioni con i commercianti, dagli incontri casuali e dai racconti delle famiglie. Non è richiesta alcuna competenza per partecipare: sono proprio le persone che attraversano quotidianamente questi spazi a alimentare il processo creativo e a trasformare un luogo di passaggio in un luogo di produzione culturale. Il 24 ottobre alle ore 18, al Mercato del Trullo, i quattro progetti saranno presentati pubblicamente nella loro forma compiuta e, al termine della residenza, le opere entreranno a far parte degli spazi condivisi del quartiere, diventando patrimonio visibile della comunità.

Foto: Ufficio Stampa