Nata dalla passione per il collezionismo di Clara Datti e Giovanni Floridi, la Fondazione D’ARC ha trasformato una raccolta privata in uno spazio aperto alla città. Tra archeologia, arte contemporanea e residenze internazionali.

Tutto è cominciato con alcune opere d’arte contemporanea e il desiderio di trovare uno spazio in cui farle dialogare. Non ancora una fondazione, né un museo, ma una collezione privata che cresceva insieme alla passione dei suoi proprietari. Oggi quella storia è diventata la Fondazione D’ARC, uno spazio espositivo aperto al pubblico nel quartiere Tiburtino di Roma, dove collezionismo, ricerca artistica e sperimentazione convivono sotto lo stesso tetto. A raccontarne le origini è Clara Datti, presidente della Fondazione, che insieme al marito ha dato vita a un progetto nato senza l’intenzione iniziale di trasformarsi in un’istituzione culturale.

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Tutto è cominciato dalla passione per l’arte

«Nasce tutto dalla passione, da una grandissima passione per l’arte contemporanea. – racconta Datti – Mio marito ha una grandissima passione per l’allestimento. Non tanto per acquisire le opere e lasciarle lì, ma proprio per metterle in relazione tra loro e con lo spazio». Già quando la collezione contava pochissimi lavori, la coppia aveva preso in affitto un ambiente per esporli e costruire accostamenti. Nel tempo, però, al piacere del collezionismo si è affiancato il desiderio di condividere questa esperienza.

«Io ho uno spirito più di condivisione, mentre il vero collezionista è più intimista. – precisa infatti – Dicevo a mio marito che era importante condividere questa passione, perché quando sei così appassionato riesci anche a trasmetterla». Sono nate così le prime serate dedicate all’arte, organizzate per gli amici e poi aperte a un pubblico sempre più ampio. Le opere aumentavano, gli spazi diventavano insufficienti e il progetto cominciava ad attirare anche l’interesse di università e associazioni.

Perché si chiama D’ARC? La storia del rifugio antimine

Il nome D’ARC, acronimo di Rifugio d’Arte Contemporanea, conserva il ricordo di una delle prime sedi della collezione, ospitata in un ex rifugio antiaereo all’interno di un palazzo degli anni Cinquanta in zona Piazza Bologna. «Era un rifugio antimine, perché all’epoca era ancora molto vivo il ricordo della guerra. – racconta Datti – Da lì è nata l’idea di un rifugio d’arte contemporanea: un luogo in cui rifugiare le opere, ma anche la propria anima nella passione». Un nome che ha accompagnato la collezione anche nel successivo trasferimento nell’attuale sede di via dei Cluniacensi, uno spazio più grande, adatto ad accogliere mostre, incontri e residenze artistiche, in una zona di Roma che Datti descrive come particolarmente viva e ricca di possibilità.

A convincerli è stata soprattutto l’atmosfera del luogo e la sua stratificazione storica. Alle spalle dell’edificio si trova infatti un muro di tufo, sopra il quale si conservano testimonianze di una villa romana del II secolo d.C. «Ci siamo innamorati di questo luogo un po’ magico. Ci divertiva l’idea che ci fosse l’archeologia sopra e l’arte contemporanea sotto», commenta Datti. Dopo la ristrutturazione, l’apertura al pubblico ha segnato un passaggio decisivo: quella che era nata come un’esperienza privata è diventata uno spazio culturale accessibile alla collettività.

Una collezione che deve rimanere viva

Per Datti il cambiamento non riguarda soltanto le dimensioni della Fondazione, ma soprattutto le possibilità offerte dalla nuova sede: «Il nostro intento è che la collezione sia viva, che si trasformi, che pulsi. Non vogliamo che rimanga ferma. Vogliamo mostrare alla collettività il nostro modo di vedere l’arte contemporanea, come si trasforma e come si mette in relazione con le opere del passato e del presente».

È questa la filosofia che guida anche gli allestimenti, costruiti attraverso accostamenti tra opere di epoche differenti, talvolta accomunate dal linguaggio, altre volte dalla storia o dai temi affrontati. Gli «innesti», come li definisce Datti, permettono alla collezione di cambiare continuamente, superando l’idea di un insieme di opere da conservare in una disposizione definitiva.

Le residenze artistiche e il rapporto con Roma

Un altro elemento centrale dell’attività della Fondazione è il programma di residenze, pensato per mettere in contatto artisti internazionali con il territorio, la cultura italiana e altri protagonisti della scena contemporanea. Ne è un esempio Proximity, la prima personale italiana dell’artista bosniaco Radenko Milak, curata da Giuliana Benassi e visitabile fino al 31 gennaio 2027. La mostra nasce dalla residenza romana dell’artista, che ha rielaborato riferimenti alla storia dell’arte, al cinema e alla letteratura italiana, da Dante a Fellini, trasformandoli in acquerelli e installazioni in dialogo con gli spazi della Fondazione.

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«La nostra idea di residenza è mettere gli artisti in contatto con la cultura italiana e fare in modo che questa cultura si rifletta nelle loro opere. Radenko ha interpretato benissimo questo spirito, integrando la nostra cultura nel suo linguaggio artistico», dice Datti. Un approccio che riassume anche il percorso della Fondazione D’ARC: un progetto cresciuto fino a diventare un’istituzione culturale, senza perdere il carattere personale delle sue origini. «Tutto quello che facciamo viene dalla passione. – conclude Clara – La parte organizzativa è diventata un lavoro, certo, ma la scelta degli artisti, l’allestimento, il rapporto con le opere nascono ancora da lì».

Foto di Olivia Rainaldi