Nel 1653 il nobile messinese Antonio Ruffo acquistò un dipinto dal maestro olandese, senza conoscerne con certezza il soggetto. Tre secoli dopo sarebbe diventato uno dei capolavori del Metropolitan Museum, che ora lo annuncia tra i protagonisti di una grande mostra.

C’è un filo che unisce la Messina del Seicento al Metropolitan Museum of Art di New York. Passa per Amsterdam, attraversa le collezioni aristocratiche europee e arriva fino a un’asta del 1961, quando un dipinto di Rembrandt viene venduto per una cifra senza precedenti. Quel quadro è Aristotele con il busto di Omero, una delle opere più celebri del maestro olandese. E la sua storia comincia con un nobile siciliano di nome Antonio Ruffo.

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Il Metropolitan lo ha appena annunciato tra i protagonisti di Rembrandt and the Ancients, la grande mostra dedicata al rapporto del pittore con il mondo antico, in programma dal 7 novembre 2027 al 6 febbraio 2028. Un’esposizione che riunirà oltre 125 opere e che offre l’occasione per riscoprire una vicenda poco conosciuta: quella di un collezionista messinese che, nella metà del XVII secolo, volle arricchire la propria raccolta con un dipinto realizzato da uno degli artisti più importanti d’Europa.

Antonio Ruffo, il nobile siciliano che comprava opere dai grandi maestri europei

Antonio Ruffo, principe della Scaletta, apparteneva a una delle famiglie aristocratiche della Sicilia. A Messina aveva costruito una prestigiosa collezione d’arte, alimentata da un interesse che andava ben oltre i confini dell’isola. Il suo era un collezionismo internazionale, capace di mettere in relazione artisti, intermediari e opere provenienti da diversi centri europei. Tra i pittori con i quali entrò in contatto figuravano anche Guercino e Mattia Preti. Ma fu il rapporto con Rembrandt, attivo ad Amsterdam, a lasciare una delle testimonianze più sorprendenti.

Nel 1653 Rembrandt realizzò un grande dipinto raffigurante un uomo barbuto, vestito con abiti ricchi e contemporanei, assorto davanti a un busto di marmo. Ruffo lo acquistò per 500 fiorini e, entro l’anno successivo, l’opera era arrivata a Messina. Non è del tutto chiaro come si svolse la commissione né quali indicazioni fossero state date all’artista. Le fonti concordano tuttavia sul fatto che Ruffo desiderasse un dipinto raffigurante un filosofo. Rembrandt rispose con un’immagine che ancora oggi conserva qualcosa di enigmatico.

Il mistero del filosofo: nemmeno il committente sapeva chi fosse

Il particolare più curioso emerge proprio dai documenti della collezione siciliana. In un inventario del 1654 il dipinto viene descritto come la figura di un filosofo realizzata ad Amsterdam da Rembrandt. Ma sull’identità del personaggio resta un dubbio: potrebbe trattarsi di Aristotele oppure di Alberto Magno, il grande pensatore medievale. In altre parole, il dipinto che oggi conosciamo come Aristotele con il busto di Omero non aveva, almeno inizialmente, un’identificazione certa neppure nella raccolta per la quale era stato realizzato.

L’incertezza non è un dettaglio marginale. È parte della storia stessa dell’opera, che per secoli ha suscitato interpretazioni differenti. Negli anni successivi Ruffo acquistò da Rembrandt altri due dipinti dedicati a grandi figure dell’antichità, Alessandro Magno e Omero. Il secondo è oggi conservato al Mauritshuis dell’Aia, mentre il primo è considerato perduto. La presenza di questi soggetti avrebbe contribuito a chiarire l’identità del protagonista del primo quadro, riconosciuto oggi come Aristotele.

Aristotele, Omero e Alessandro Magno: tre idee di immortalità

Per comprendere perché il dipinto sia diventato uno dei capolavori di Rembrandt bisogna osservare alcuni dettagli. Aristotele è in piedi, immerso in un ambiente scuro. La luce illumina il volto, la veste e soprattutto la mano destra, appoggiata delicatamente sul busto di Omero, il poeta dell’Iliade e dell’Odissea. Aristotele però non guarda davvero il busto. Il suo sguardo sembra rivolto altrove, come se fosse assorto in una riflessione.

Attraverso la spalla gli scende una pesante catena d’oro dalla quale pende un medaglione con il ritratto di Alessandro Magno, suo celebre allievo. In un solo dipinto Rembrandt riunisce così tre personaggi fondamentali della cultura antica: il filosofo, il poeta e il conquistatore. Secondo una delle interpretazioni più accreditate, Aristotele starebbe riflettendo sul valore della fama e sulle diverse forme di immortalità. Da una parte Alessandro, simbolo del potere politico e delle conquiste terrene. Dall’altra Omero, che ha raggiunto una fama destinata a sopravvivere ai secoli grazie alla poesia.

Al centro c’è Aristotele, diviso idealmente tra il successo mondano e l’eredità del pensiero. È anche una riflessione sul rapporto tra il sapere e il potere, tra ciò che può essere conquistato durante una vita e ciò che può continuare a esistere dopo la morte. E forse non è casuale che questa meditazione sia stata dipinta da Rembrandt in un momento in cui la sua pittura, con i colori scuri e la materia densa, stava perdendo il favore di una parte della committenza di Amsterdam.

Dalla Sicilia a New York: il Rembrandt da 2,3 milioni di dollari

Il viaggio del dipinto non si concluse a Messina. Rimasto per generazioni nelle raccolte della famiglia Ruffo, il quadro lasciò successivamente la Sicilia ed entrò nel mercato collezionistico europeo. All’inizio dell’Ottocento era in Inghilterra, dove passò attraverso diverse raccolte aristocratiche. Alla fine del secolo arrivò nella collezione parigina di Rodolphe Kann e, nel Novecento, attraversò l’Atlantico, entrando nelle raccolte private americane.

La svolta definitiva avvenne il 15 novembre 1961, quando il Metropolitan Museum of Art acquistò l’opera durante un’asta a New York, pagando 2,3 milioni di dollari. Era una cifra straordinaria per l’epoca, che stabilì un record per il prezzo pagato per un dipinto. Quell’acquisto trasformò l’opera appartenuta al collezionista siciliano in uno dei simboli della raccolta del museo americano. Oggi Aristotele con il busto di Omero è conservato al Metropolitan, dove continua ad attirare l’attenzione non soltanto per la straordinaria qualità pittorica, ma anche per la complessità delle domande che sembra porre.

Il ritorno di Rembrandt e il rapporto con il mondo antico

Il nuovo capitolo di questa storia comincerà il 7 novembre 2027, quando il Metropolitan inaugurerà Rembrandt and the Ancients, organizzata insieme al Musée du Louvre di Parigi. La mostra sarà la prima grande esposizione dedicata a Rembrandt al Met da oltre vent’anni e riunirà circa 70 opere tra dipinti, disegni e stampe dell’artista, accanto a testimonianze dell’arte antica e rinascimentale. L’obiettivo sarà mostrare come Rembrandt abbia interpretato la cultura classica, trasformando personaggi e racconti del passato in immagini profondamente umane. Dopo New York, l’esposizione arriverà al Louvre dal 22 marzo al 3 luglio 2028.

Tra i capolavori presentati ci sarà anche l’Aristotele che più di tre secoli e mezzo fa attraversò l’Europa per raggiungere Messina. Un dipinto nato dall’incontro, a distanza, tra un pittore olandese e un collezionista siciliano. E che, prima ancora di diventare un’icona del Metropolitan, raccontava già qualcosa di universale: il desiderio degli uomini di lasciare una traccia capace di sopravvivere al proprio tempo.

Foto Preview: The Metropolitan Museum of Art, New York, Purchase, special contributions and funds given or bequeathed by friends of the Museum, 1961. Public Domain.