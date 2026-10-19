Alla Fondazione D’ARC di Roma, la prima personale italiana dell’artista bosniaco è un viaggio tra Dante, il Rinascimento e il grande cinema italiano. Lo abbiamo incontrato per parlare di bellezza, memoria collettiva e di un futuro che ancora non riusciamo a immaginare.

C’è un momento in cui il cinema si ferma, il movimento scompare, le voci si spengono e tutto ciò che rimane è un’immagine. Quel fotogramma, sottratto al tempo del film, continua a raccontare una storia. È proprio in questo spazio sospeso che lavora Radenko Milak, artista bosniaco nato nel 1980 a Travnik, nell’allora Jugoslavia, che ha fatto della memoria visiva del Novecento uno dei territori principali della propria ricerca. «Qualche giorno fa mi hanno chiesto come avrei descritto questa mostra con una sola parola. Ho risposto che potrebbe essere il silenzio. – ci dice l’artista – Perché io estraggo sempre un singolo fotogramma da un film. Il cinema esiste attraverso il suono e il movimento, ma quando isoli un’immagine e prolunghi quell’unico istante, crei una sorta di silenzio. Eppure, dietro quel silenzio si può vedere il dramma, si può percepire che qualcosa non va. C’è tensione».

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Il silenzio è dunque una chiave per entrare in Proximity, la prima mostra personale in Italia di Milak, inaugurata il 18 ottobre 2026 alla Fondazione D’ARC di Roma, dove rimarrà aperta fino al 31 gennaio 2027. Curata da Giuliana Benassi, l’esposizione nasce da una residenza che l’artista ha svolto nella capitale, trasformando Roma, la sua storia e soprattutto il suo immaginario cinematografico in un grande archivio di immagini. Dal Laocoonte a Jannis Kounellis, dai personaggi di Federico Fellini a quelli di Paolo Sorrentino, passando per Dante e il Rinascimento, Milak costruisce un universo in cui epoche e linguaggi differenti convivono all’interno di grandi composizioni pittoriche. I suoi acquerelli in bianco e nero restituiscono alle immagini una vita diversa da quella originaria, come se il passato potesse essere continuamente osservato e ricomposto.

Il cinema italiano come educazione sentimentale

Il rapporto con l’Italia, per Milak, comincia molto prima della residenza romana. Risale agli anni della formazione e alla scoperta del cinema italiano del secondo dopoguerra, che ha influenzato profondamente il suo modo di guardare e, successivamente, di dipingere. «Quando ero studente, avevo un rapporto molto forte con il cinema, soprattutto quello italiano degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta. – ci racconta – Vorrei dire che il cinema ha avuto spesso un’influenza importante sulla mia pittura. Forse è proprio per questo che tutti i miei dipinti hanno un aspetto così cinematografico».

Quella passione si è costruita attraverso una lunga frequentazione dei grandi registi italiani, prima ancora che Milak potesse immaginare di trasformarla in un linguaggio artistico. «Avevo una passione fortissima per questi film, per Pasolini, Visconti, De Sica, Antonioni, Bertolucci. – prosegue – Non sapevo perché li guardassi così tanto, ma sentivo che un giorno avrei fatto qualcosa con tutte quelle immagini. Era una passione, più che una scelta razionale. Tornavo continuamente al cinema a vedere questi capolavori del Novecento. E penso di aver imparato moltissimo da registi come Michelangelo Antonioni».

La residenza alla Fondazione D’ARC ha rappresentato l’occasione per dare finalmente una forma a quel patrimonio di immagini sedimentate negli anni. «La cultura italiana, la storia, il cinema e l’arte in generale hanno avuto un’influenza molto forte sulla mia formazione. – ci spiega l’artista – Ma è stato durante questa residenza che ho avuto l’occasione di fare qualcosa con tutto questo. Sono cose che fanno parte della tua memoria e, a un certo punto, senti il desiderio di creare qualcosa a partire da esse».

In effetti, la ricerca dell’artista si sviluppa attraverso un processo di raccolta e trasformazione. Fotografie d’archivio, immagini di eventi storici e fotogrammi cinematografici diventano materiali da assemblare, sovrapporre e reinterpretare. «Faccio molte ricerche. – spiega – Utilizzo numerosi fotogrammi cinematografici, immagini di eventi storici e cerco di combinarli per creare un’unica immagine che possa essere una rappresentazione del XX e del XXI secolo. Per me la storia è importante, perché è qualcosa da cui possiamo imparare, per evitare di ripetere in futuro gli stessi errori».

Da Dante al Rinascimento, una Divina Commedia per immagini

Al centro della mostra si trova Umbra ante memoriam, una grande composizione che riprende la struttura tripartita della Divina Commedia. Inferno, Purgatorio e Paradiso diventano le parti di un monumentale trittico-architettura, popolato da figure che appartengono a epoche e immaginari differenti. Il Laocoonte, Kounellis, i personaggi di Fellini e di The Young Pope di Sorrentino appaiono all’interno di uno stesso universo visivo. Le finestre dell’opera funzionano come inquadrature, permettendo alle immagini di affacciarsi da un tempo all’altro.

Il riferimento a Dante non implica però una traduzione letterale del poema. «Ho utilizzato l’idea del trittico perché è una struttura che appartiene alla tradizione rinascimentale. – spiega Radenko Milak – Anche la Divina Commedia è costruita su tre parti e questo mi sembrava un collegamento interessante. Naturalmente mi sono preso la libertà di interpretarlo a modo mio. Sono diversi livelli di significato che volevo inserire nelle opere». Milak guarda al viaggio dantesco soprattutto come a una metafora della condizione umana.

«Penso che nella nostra vita, crescendo e attraversando questo mondo materialista, passiamo attraverso processi differenti, dall’Inferno al Purgatorio e così via. Ho utilizzato questa struttura soprattutto come metafora, anche per il mio legame molto forte con il Rinascimento. Credo di aver iniziato a dipingere proprio grazie al Rinascimento italiano, perché ha esercitato su di me un’influenza enorme». Una fascinazione che affonda le radici negli studi compiuti in Jugoslavia e nella scoperta dei grandi protagonisti della cultura italiana. «Ricordo che al liceo studiavamo Dante, Petrarca, Boccaccio e il Decameron. – continua – Erano opere fondamentali della letteratura. E naturalmente c’erano Michelangelo e Leonardo. Per me rappresentavano una sorta di monumento culturale alle mie spalle, qualcosa che sentivo importante esplorare. Ma non ho voluto entrare in tutti i dettagli della Divina Commedia: ne ho utilizzato soprattutto la metafora e l’idea delle tre parti».

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La complessità dell’opera nasce proprio dalla stratificazione di queste fonti, che si incontrano senza seguire un ordine rigidamente cronologico. «Ci sono molti livelli, davvero moltissimi. A volte non è facile comprendere i dipinti se non si conosce la storia del cinema e, naturalmente, gli altri riferimenti. Anche molte delle immagini più piccole nascono dalla mia memoria personale, dal ricordo di un momento storico o di un film. Le ho preparate in relazione all’opera più grande». È un sistema di rimandi che non pretende di guidare lo spettatore verso un’unica interpretazione, ma lascia aperte numerose possibilità di lettura.

Milak descrive la grande composizione come una sorta di unico dipinto formato da molte immagini differenti, attraversato da un cambiamento di atmosfera: quasi una festa che, procedendo, si consuma e lascia emergere una sensazione di stanchezza. Questa tensione attraversa anche l’allestimento, nel quale la luce e l’architettura diventano parte integrante dell’opera. Alcuni dettagli di Umbra ante memoriam sono infatti riprodotti sulla vetrata monumentale della Fondazione attraverso una vetrofania che cambia aspetto nel corso della giornata. La luce naturale e quella artificiale trasformano le figure in apparizioni, proiettando il linguaggio cinematografico nello spazio architettonico.

Fellini, Sorrentino e la bellezza di raccontare il terribile

Se il Rinascimento rappresenta una delle radici del suo lavoro, il cinema italiano ne costituisce una delle espressioni più vitali. A Milak interessa soprattutto una capacità che riconosce ai grandi registi del Novecento: raccontare gli aspetti più drammatici della storia attraverso immagini di straordinaria bellezza. «Amo anche Sorrentino, Il Divo e tutti quei momenti meditativi sulla bellezza. – riflette – Quello che mi ha sempre interessato è il modo in cui i registi italiani riescono a parlare di cose terribili accadute nel Novecento attraverso immagini bellissime. Per me è qualcosa di incredibile, un incontro difficile da spiegare, che funziona straordinariamente bene grazie alla sensibilità italiana e che ha rappresentato un passaggio importantissimo nella storia del cinema».

È un approccio che l’artista cerca di trasportare nella propria pittura, preservando la forza emotiva delle immagini anche quando vengono sottratte alla loro narrazione originale. In Cabinet, la grande composizione di acquerelli che si sviluppa lungo le pareti della Sala M, questo rapporto diventa particolarmente evidente. Scene iconiche del cinema italiano del dopoguerra, riferimenti artistici e frammenti visivi si dispongono come una lunga sequenza cinematografica, all’interno di cornici che ricordano singoli fotogrammi.

Non esiste una cronologia obbligata. È l’accostamento tra le immagini a generare nuove associazioni, secondo un principio vicino al montaggio cinematografico. E sono proprio queste relazioni a dare significato al titolo della mostra: la prossimità riguarda non soltanto la vicinanza fisica, ma anche quella emotiva e simbolica tra immagini che provengono da tempi lontanissimi. Per Milak, però, questa ricerca ha anche il valore di un recupero.

«Volevo fare qualcosa oggi con tutto questo, perché quel mondo è scomparso. – ci rivela – Forse Federico Fellini è stato uno degli ultimi registi a rappresentare un cinema profondamente legato alla produzione nazionale italiana. Dopo di lui il cinema è diventato sempre più parte di un movimento globale. Penso che stiamo perdendo un po’ il senso della bellezza, della bellezza pura». La riflessione si allarga al modo in cui sono cambiate le immagini e la sensibilità contemporanea. Anche figure come Monica Vitti diventano il punto di partenza per interrogarsi sulle rappresentazioni del passato.

«Penso anche a Monica Vitti. Forse oggi quel modo di rappresentare le donne potrebbe sembrare antiquato, ma io volevo liberarmi dalle regole contemporanee. Volevo semplicemente mostrare la bellezza pura dalla mia prospettiva, senza preoccuparmi troppo di quello che gli altri avrebbero pensato». È una posizione che Milak lega direttamente alla libertà dell’artista e al rapporto tra creazione e pubblico. «Alcuni giornalisti mi chiedono quale sia stata la mia intenzione, che cosa voglia trasmettere agli spettatori. Ma io rispondo che, per me, la domanda importante è un’altra: che cosa provo? Se qualcosa suscita in me un sentimento molto forte, sono convinto che molte altre persone potranno provare qualcosa di simile. Naturalmente dipende anche dalla loro formazione, dal loro rapporto con la pittura».

Tra ricerca e intuizione, le immagini non devono spiegare tutto

La pittura di Milak richiede spesso una certa familiarità con la storia delle immagini. I riferimenti cinematografici, letterari e artistici non sono sempre immediatamente riconoscibili, e alcuni dettagli possono sfuggire a chi osserva. «Per leggere alcuni di questi dipinti bisogna possedere una certa conoscenza visiva, altrimenti può essere difficile coglierne i dettagli. A volte le persone si perdono davanti a tutte queste immagini», dice. Questo non significa, tuttavia, che il suo lavoro nasca esclusivamente da un progetto razionale. Al contrario, Milak rivendica uno spazio fondamentale per l’intuizione.

«A volte ho un piano molto preciso, altre volte seguo davvero l’intuizione. – ci racconta – Continuo a credere che il processo intuitivo sia fondamentale nell’arte. L’arte non è soltanto ricerca. Deve esserci un equilibrio tra il proprio mondo personale, le emozioni, la ricerca e gli elementi razionali. Per me è importante trovare questo equilibrio. Se tutto fosse soltanto ricerca, sarebbe più simile alla scienza». Una convinzione che sembra guidare anche il rapporto dell’artista con la cultura italiana, percepita come una tradizione nella quale l’esperienza estetica conserva un valore particolare.

«Quello che l’Italia ha dato al mondo è qualcosa di autentico: la bellezza pura. Quando sono arrivato in questo Paese volevo rispettare tutto questo e forse restituire qualcosa alle persone e alla loro storia. Vorrei che comprendessero quanto sia stata bella e importante la loro storia culturale e cinematografica».

Italia e Jugoslavia, due storie che si incontrano

La relazione di Milak con l’Italia non si esaurisce nell’ammirazione per il suo patrimonio artistico. Nato nella Jugoslavia socialista, l’artista riconosce tra il proprio Paese d’origine e l’Italia alcune analogie storiche e culturali, soprattutto nelle trasformazioni del Novecento. «Sono nato in Jugoslavia – dice – e penso che l’Italia e la Jugoslavia condividano molte cose legate al XX secolo. Abbiamo avuto entrambe una storia molto dinamica ed è qualcosa di cui voglio parlare, tornando a osservare il nostro passato». Il rapporto tra memoria e territorio emerge anche nei ricordi dei suoi viaggi. Milak racconta, per esempio, di una visita in Libano, dove ha osservato le tracce lasciate dalla civiltà romana.

«Una volta ero a Beirut e sono andato a visitare Baalbek, dove si trova uno dei più bei templi di Giove. Era ai margini dell’Impero romano. Ovunque si possono trovare le tracce dell’Impero, disposte in diversi strati storici». Ma è soprattutto il Novecento, con le sue trasformazioni radicali, a interessarlo. «Mi interessa molto la storia più recente, perché nel XX secolo sono accadute cose radicali. Negli anni Sessanta e Settanta c’era una situazione che appariva relativamente stabile. L’Italia mi sembra un Paese familiare, anche come metafora della Jugoslavia. Ci sono differenze enormi tra Nord e Sud, quasi impossibili da conciliare, eppure il Paese continua a esistere».

Un’osservazione che lo porta a riflettere sulla necessità di convivere con le differenze, anziché trasformarle continuamente in divisioni: «Penso che sia una buona metafora di ciò di cui abbiamo bisogno oggi: trovare un modo di vivere insieme, nonostante le differenze tra liberali e conservatori. Politicamente ci stiamo muovendo verso posizioni sempre più distanti e c’è chi cerca di dividerci ulteriormente». Il Novecento non rappresenta quindi soltanto un repertorio iconografico da cui attingere, ma anche uno strumento per interpretare le tensioni del presente.

Il passato è finito, il futuro non è ancora arrivato

È forse questa la dimensione più contemporanea di Proximity. Attraverso immagini appartenenti al passato, Milak prova a raccontare un presente che sembra aver perso la capacità di immaginare il proprio futuro. «Credo – chiosa – che viviamo un momento storico davvero particolare. Siamo in mezzo a qualcosa: il passato è finito e il futuro non è ancora arrivato. Ci troviamo in un vuoto molto profondo. Viaggio molto e, ovunque nel mondo, incontro persone confuse. Nessuno sa che cosa ci riserverà il futuro». L’incertezza, tuttavia, non impedisce di percepire un cambiamento imminente.

«Penso che a livello di coscienza collettiva sentiamo che qualcosa sta arrivando, anche se non siamo ancora in grado di spiegarlo. E credo che forse anche le generazioni del Novecento abbiano provato sensazioni simili. Non possiamo ignorare quello che sentiamo, quello che conserviamo nella memoria e nella coscienza». La memoria diventa allora una possibilità di orientamento. «Viviamo tempi difficili – prosegue l’artista – in un mondo così folle che forse non riusciamo nemmeno a capire che cosa ci porterà il futuro. Penso che per gli artisti sia sempre importante parlare della memoria, di una memoria collettiva che possiamo utilizzare come strumento per comprendere il futuro».

In questa prospettiva, il confronto con la storia non riguarda esclusivamente le tragedie del secolo scorso, ma anche le trasformazioni tecnologiche che stanno ridefinendo il presente: «Stiamo vivendo un periodo difficile. Che cosa succederà con il digitale, con l’intelligenza artificiale? Forse non riusciamo ancora a immaginare come sarà il futuro, ma possiamo in qualche modo percepirlo». La quantità di stimoli e informazioni a cui siamo continuamente esposti rischia, secondo l’artista, di allontanarci proprio da quella dimensione interiore necessaria per comprendere il mondo.

«Ci sono tantissime distrazioni che arrivano dall’esterno. Io credo che ciascuno abbia una propria traccia personale, qualcosa che appartiene al suo spazio interiore. – dice – Ma se siamo troppo rivolti verso l’esterno, se seguiamo continuamente tutto quello che accade a livello globale, finiamo per perderci». E forse è proprio qui che il silenzio evocato all’inizio dell’incontro assume un significato ulteriore. Fermare le immagini, sottrarle al movimento incessante del cinema, significa anche concedersi il tempo per guardarle davvero. Nella pittura di Radenko Milak il passato non è qualcosa di definitivamente concluso, né la bellezza è una semplice evasione dalla storia. Entrambi continuano a interrogarci, soprattutto quando ciò che ci aspetta appare ancora impossibile da decifrare.

Informazioni sulla mostra

Proximity di Radenko Milak, a cura di Giuliana Benassi, è visitabile alla Fondazione D’ARC, in via dei Cluniacensi 128-130 a Roma, dal 18 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027. Orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle 10.30 alle 13.30; da giovedì a domenica dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.

Foto di Olivia Rainaldi via HF4.