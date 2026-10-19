Dal 21 marzo si apre una nuova fase nella storia di Palazzo Grassi: una trasformazione che ridefinisce anche il ruolo di Punta della Dogana.

Dopo vent’anni e 27 mostre temporanee, Palazzo Grassi inaugura una nuova fase della sua storia. Dal 21 marzo 2027, il museo veneziano diventerà la sede di un’esposizione permanente della Collezione Pinault, con oltre cento opere fondamentali dell’arte moderna e contemporanea. Una trasformazione che ridefinisce anche il ruolo di Punta della Dogana, destinata a proseguire la propria programmazione di mostre temporanee.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Palazzo Grassi smette di cambiare mostra

Dal 2006, anno della sua apertura come sede della Collezione Pinault, Palazzo Grassi ha ospitato 27 esposizioni, affermandosi come uno dei principali riferimenti dell’arte contemporanea a Venezia. A vent’anni dall’inizio di questa esperienza, François Pinault ha deciso di modificare il modello espositivo, offrendo una collocazione duratura ad alcune delle opere più rappresentative della sua raccolta.

Il nuovo percorso, curato da Emma Lavigne, direttrice e conservatrice generale della Collezione Pinault, insieme all’équipe curatoriale, riunirà oltre cento lavori selezionati da un patrimonio che conta più di 10.000 opere. Non si tratterà, nelle intenzioni del collezionista, di cristallizzare la raccolta, ma di permettere al pubblico di instaurare un rapporto più profondo con le opere, tornando a osservarle nel tempo.

«Ho sempre pensato che fosse necessario dare tempo alle opere: il tempo di essere viste, riviste e talvolta comprese sotto una luce diversa», ha dichiarato François Pinault. L’elenco degli artisti e delle opere che entreranno nel nuovo allestimento non è stato ancora comunicato. La selezione promette tuttavia di restituire l’identità di una collezione costruita attraverso oltre mezzo secolo di acquisizioni, incontri e scelte personali.

Che cosa cambia per Punta della Dogana

La trasformazione di Palazzo Grassi comporta una nuova distribuzione delle funzioni tra le due sedi veneziane della Collezione Pinault. Palazzo Grassi diventerà il luogo della continuità, dove il pubblico potrà confrontarsi stabilmente con una selezione di opere. Punta della Dogana manterrà invece la vocazione alle esposizioni temporanee, dedicate ad artisti, movimenti e progetti di ricerca. Il nuovo assetto prenderà forma il 21 marzo 2027, quando a Punta della Dogana inaugurerà anche Tadao Ando & Mono-ha. I cinque elementi, visitabile fino al 21 novembre.

La mostra, curata da Jean-Marie Gallais e Nicolas-Xavier Ferrand, esplorerà le affinità tra l’architettura di Tadao Ando e il movimento artistico giapponese Mono-ha, nato alla fine degli anni Sessanta. Al centro del percorso ci saranno centinaia di fotografie realizzate dall’architetto, alcune presentate per la prima volta, accanto a opere di artisti come Nobuo Sekine, Kishio Suga, Lee Ufan e Jiro Takamatsu.

Vent’anni di arte contemporanea a Venezia

La nuova fase coincide con il ventesimo anniversario del progetto culturale avviato da François Pinault a Venezia nel 2006. Fu proprio Palazzo Grassi, restaurato da Tadao Ando, a segnare l’inizio di un percorso proseguito nel 2009 con Punta della Dogana e nel 2021 con l’apertura della Bourse de Commerce a Parigi. Le tre sedi hanno contribuito a costruire una rete internazionale dedicata alla presentazione e alla valorizzazione dell’arte contemporanea.

La decisione di destinare Palazzo Grassi a un’esposizione permanente introduce però un cambiamento significativo. In un sistema museale spesso scandito dal ritmo delle inaugurazioni e dal continuo avvicendamento delle mostre, la Collezione Pinault sceglie di privilegiare la possibilità di tornare davanti alle stesse opere, approfondirle e scoprirne nuovi significati.

Dal 21 marzo 2027, dunque, Venezia avrà un nuovo punto di riferimento stabile per l’arte contemporanea, mentre Punta della Dogana continuerà a ospitare progetti espositivi temporanei. Due modalità complementari di presentare una delle più importanti collezioni private internazionali.

Foto: Palazzo Grassi – Pinault Collection © Matteo De Fina