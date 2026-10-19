A un anno dal furto dei gioielli della Corona, il direttore Christophe Leribault rilancia la necessità di rinnovare il museo: un piano da circa un miliardo di euro, tra manutenzione, nuovi ingressi e spazi per la Gioconda.

Il 19 ottobre 2025, i ladri entravano nella Galleria d’Apollon del Louvre e portavano via otto gioielli della Corona francese. Un anno dopo, la sicurezza resta al centro del dibattito sul museo parigino. Per il suo presidente-direttore, Christophe Leribault, affrontarla significa però intervenire anche sull’edificio, sugli impianti e sugli spazi attraversati ogni giorno da migliaia di persone. «Non esiste una soluzione superficiale, facile e miracolosa», ha spiegato in risposte scritte all’AFP.

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Un palazzo da rinnovare

Nell’intervista pubblicata da Le Figaro il 14 ottobre, Leribault descrive una situazione in cui manutenzione e affollamento si sovrappongono: «Il museo non è soltanto in pessime condizioni, è anche completamente congestionato». Tubature datate, infiltrazioni, problemi di isolamento e aree di accoglienza insufficienti rendono necessario un intervento complessivo. Nel 2025, il Louvre ha accolto circa nove milioni di visitatori.

È in questo contesto che va letta l’ipotesi più severa evocata dal direttore: senza lavori, il museo potrebbe arrivare a dover chiudere al pubblico. Non è stata annunciata una chiusura: Leribault indica una possibile conseguenza futura del mancato rinnovamento, sollecitando il sostegno del governo che uscirà dalle prossime elezioni francesi. La risposta è Louvre Nouvelle Renaissance, il piano annunciato nel 2025 che comprende il restauro del palazzo, un ingresso sul lato della colonnata di Perrault e nuovi spazi per la Gioconda. L’obiettivo è anche distribuire meglio i visitatori, alleggerendo la pressione sull’accesso della Piramide e sui percorsi più frequentati. A maggio 2026 è stata scelta la squadra guidata da STUDIOS Architecture Paris e Selldorf Architects.

I tempi e i finanziamenti

Secondo quanto dichiarato da Leribault a Le Figaro, il piano complessivo richiederebbe circa un miliardo di euro, con interventi distribuiti «su dodici-quindici anni». Il museo cerca inoltre 360 milioni attraverso il mecenatismo: «Oggi non è ancora stato firmato alcun impegno, ma i mecenati stranieri hanno voglia di aiutarci», ha precisato il direttore. Non è escluso un ulteriore aumento dei biglietti, «entro limiti molto ragionevoli».

Il progetto riguarda dunque anche il modo in cui si visiterà il Louvre. Una diversa sistemazione della Gioconda potrebbe ridurre la concentrazione del pubblico davanti al dipinto più celebre e rendere più accessibili le altre collezioni. Accanto alle opere da proteggere e agli impianti da aggiornare, c’è un’esperienza da ripensare: quanto spazio, e quanto tempo, resta per guardare un quadro?