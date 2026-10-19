Venduto nell’Olanda occupata dai nazisti e rimasto per decenni al Lenbachhaus di Monaco, Das bunte Leben fu restituito nel 2023. Ora Christie’s lo ha venduto a Londra per 31,56 milioni di sterline.

Nel quadro ci sono una madre con un bambino, viandanti, innamorati, figure che festeggiano e altre che combattono. Das bunte Leben, la vita variopinta dipinta da Wassily Kandinsky nel 1907, raccoglie nello stesso paesaggio momenti dell’esistenza che sembrano incompatibili. Anche la storia del suo possesso attraversa mondi lontanissimi: una collezione familiare ad Amsterdam, un’asta durante l’occupazione nazista, decenni in un museo di Monaco e una restituzione agli eredi. L’ultimo passaggio è avvenuto il 14 ottobre 2026, quando il dipinto è stato venduto da Christie’s a Londra. Per capire che cosa sia arrivato sul mercato insieme alla tela, però, bisogna tornare quasi un secolo indietro.

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Il Kandinsky della famiglia Lewenstein

Dal novembre 1927, Das bunte Leben apparteneva ai collezionisti Hedwig ed Emanuel Albert Lewenstein, residenti ad Amsterdam. Dopo la morte di entrambi, la collezione era destinata ai figli Robert e Wilhelmine, che all’epoca dell’occupazione nazista si trovavano già all’estero. Il quadro, in quel momento, era in prestito allo Stedelijk Museum, ma il 5 settembre 1940 venne ritirato per conto del mercante Abraham Mozes Querido. Non risulta che la famiglia glielo avesse venduto: le ricerche non hanno chiarito chi avesse disposto il ritiro, chi avesse autorizzato la successiva asta e chi ne avesse incassato il ricavato. Il 9 ottobre 1940, nell’Amsterdam occupata dai nazisti, il dipinto fu venduto da Frederik Muller & Co. al collezionista Salomon B. Slijper.

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Nel 1972, la vedova lo vendette alla Bayerische Landesbank, che lo concesse in prestito al Lenbachhaus di Monaco: è così che un’opera perduta dalla famiglia entrò per decenni nell’esperienza dei visitatori di un museo.

Perché il dipinto è stato restituito

Nel 2023, la commissione consultiva tedesca sui beni sottratti durante il nazismo raccomandò la restituzione agli eredi di Hedwig Lewenstein-Weyermann e Irma Lewenstein Klein. Il punto decisivo riguardava la libertà della vendita. La famiglia era perseguitata in quanto ebrea e mancavano prove che dimostrassero una cessione volontaria. La commissione riconobbe quindi il dipinto come un bene perduto a causa della persecuzione nazista. La restituzione avvenne nello stesso anno.

Una vita variopinta, prima dell’astrazione

Dipinto durante il soggiorno parigino di Kandinsky, Das bunte Leben precede le composizioni astratte per le quali l’artista è più conosciuto. È una grande tela a tempera e gouache, di 130,5 × 162,6 centimetri, nella quale il colore comincia già a conquistare una propria autonomia. Sul fondo scuro risaltano abiti, volti e piccoli episodi. Il folklore russo incontra le sperimentazioni della pittura francese: una città domina il paesaggio, mentre in primo piano la vita si distribuisce in scene che non compongono una storia unica. Una coppia di innamorati convive con un corteo funebre; la festa con il conflitto. È un mondo ancora riconoscibile, ma tenuto insieme soprattutto dai rapporti tra i colori.

20th/21st Century: London Evening Sale (one of the upcoming Frieze Week Sales) at Christies, London, on 14 October 2026.

Dopo averlo riottenuto nel 2023, gli eredi di Hedwig Lewenstein-Weyermann hanno affidato il dipinto a Christie’s per la vendita. Il 14 ottobre 2026, a Londra, dopo quasi sei minuti di rilanci, Das bunte Leben ha raggiunto 31.560.000 sterline, circa 37,3 milioni di euro: la cifra più alta della serata. L’identità dell’acquirente non è stata resa nota nel comunicato.

Foto: Christie’s